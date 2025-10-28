เศร้ารับเปิดเทอม รถบัสประสานงารถนักเรียน ที่อ.บ้านค่าย ดับ 1 ราย เจ็บอีก 28 คน
หัวอกผู้ปกครองช็อกหนัก ! รถบัสประสานงารถนักเรียน เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บอีก 28 คน เหตุเกิดบนถนนสาย 3143 พื้นที่ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
วันนี้ (28 ต.ค.) ตำรวจสภ.บ้านค่าย จ.ระยอง รับแจ้งเหตุรถชนกันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย เหตุเกิดบนถนนสาย 3143 พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จึงรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ ก่อนรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลระยอง และแพทย์เวร รพ.บ้านค่าย.
ในที่เกิดเหตุพบรถสองแถวรับส่งนักเรียน สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ภายในพบผู้ขับขี่หญิงเสียชีวิตติดคาพวงมาลัย ทราบชื่อภายหลังคือ นางวาสนา (สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี คนขับรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนนิคมพิทยา ส่วนเด็กนักเรียนชายหญิงที่โดยสารมาเต็มคันรถได้รับบาดเจ็บรวม 23 ราย ในจำนวนนี้มีอาการสาหัส 1 ราย เจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลบ้านค่าย และส่งต่อผู้บาดเจ็บสาหัสไปรักษาที่ รพ.ระยอง ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานอีกคัน จอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังเสียหาย โดยมีคนขับยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะเดียวกันพบพนักงานในรถบัสบาดเจ็บ 5 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยนำส่งโรงพยาบาลเช่นกัน
สอบสวนทราบว่า รถบัสรับส่งพนักงานกำลังวิ่งมาจาก อ.บ้านค่าย มุ่งหน้าไปนิคมพัฒนา ส่วนรถสองแถวรับส่งนักเรียนขับออกมาจากซอยโดยไม่ทันระวัง ทำให้ชนประสานงาอย่างแรงจนเกิดเหตุสลดดังกล่าว โดยตำรวจบันทึกภาพและเก็บหลักฐานพร้อมสอบปากคำพยานและคนขับรถบัส รวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงตามลำดับ.
อุบัติเหตุวันนี้ 28 ตุลาคม 2568
- วอนปาฏิหาริย์ สุรทิน ลุงเจาะน้ำบาดาล ฮีโร่ถ้ำหลวง ประสบอุบัติเหตุ จนป่วยติดเตียง
- อาการล่าสุด ทอม อิศรา อุบัติเหตุรถล้ม ตับไตฉีก เจ็บสาหัสทั่วร่าง ใส่เหล็กดามหลายจุด
- ถกสนั่น ยกเลิกทัศนศึกษาเด็กอนุบาล ควรหรือไม่ หลังรถบัส นร.ไฟไหม้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: