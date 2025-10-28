ดัง พันกร ประกาศเลื่อนวันจัดคอนเสิร์ต DUNK PHUNKORN THE GOLDEN ERA CONCERT (ยุคทองของดัง พันกร) ร่วมไว้อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 ดัง พันกร นักร้องไอดอลยุค 90 แจ้งข่าวการ ประกาศเลื่อนวันจัดแสดงคอนเสิร์ต DUNK PHUNKORN THE GOLDEN ERA CONCERT (ยุคทองของดัง พันกร) จากเดิมจะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 แต่หลังจากมติครม.แจ้งแนวทางการร่วมไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต จึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงวันแสดงเป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569
ประกาศเลื่อนวันจัดคอนเสิร์ต DUNK PHUNKORN THE GOLDEN ERA CONCERT
เนื่องด้วยการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทีมงานและศิลปินขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด ทางทีมงานขอประกาศ เลื่อนการจัดคอนเสิร์ต “DUNK PHUNKORN THE GOLDEN ERA CONCERT” จากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ณ UOB LIVE @ EmSphere
ทีมงานทุกฝ่ายอยู่ระหว่างการปรับแผนงาน เพื่อให้โชว์ครั้งนี้ออกมาอย่างดีที่สุด ทั้งในด้านเนื้อหา การแสดง และประสบการณ์ของผู้ชม ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อแขกรับเชิญบางส่วน ตามความพร้อมของศิลปินแต่ละท่าน ซึ่งจะมีการอัปเดตอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้
สำหรับผู้ที่ได้ซื้อบัตรไว้แล้ว สามารถใช้บัตรเดิมเข้าชมในวันใหม่ได้ตามปกติ หากท่านใดไม่สะดวกเข้าชมในวันดังกล่าว สามารถขอคืนบัตรได้ โดยทีมงานจะประกาศรายละเอียดขั้นตอนการคืนบัตรให้ทราบโดยเร็วที่สุด
ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ ความอดทน และแรงสนับสนุนที่มอบให้กับพี่ดังและทีมงานเสมอมา
แล้วเราจะได้พบกันอีกครั้ง ในค่ำคืนแห่ง “ยุคทองของดัง พันกร” ที่งดงามและสมบูรณ์แบบที่สุด
อ้างอิงจาก : IG dk_dk_official
