วอนปาฏิหาริย์ ‘สุรทิน’ ลุงเจาะน้ำบาดาล ฮีโร่ถ้ำหลวง ประสบอุบัติเหตุ จนป่วยติดเตียง
ชีวิตล่าสุด “สุรทิน” ลุงเจาะน้ำบาดาล ฮีโร่ถ้ำหลวง ประสบอุบัติเหตุ นอนป่วยติดเตียงนานกว่า 5 เดือน ครอบครัวลำบากหนัก หวังปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้ง
จาก ลุงเจาะบาดาล วีรบุรุษถ้ำหลวง ผู้เจาะพื้นที่เบี่ยงทางน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของภารกิจช่วยชีวิต 13 หมูป่าที่ถ้ำหลวง จ.เชียงราย ปัจจุบัน นายสุรทิน ชัยชมภู วัย 59 ปี กำลังต่อสู้กับอาการป่วยหลังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานต์ล้มเมื่อ 5 เดือนก่อน กระดูกคอหักและเส้นประสาทขาด ทำให้เขาต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่นั้นมา
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านพักของ นายสุรทิน ลุงเจาะบาดาล ใน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ พบกับภาพของภรรยาและลูกสาวของฮีโร่ถ้ำหลวง กำลังป้อนข้าว ป้อนน้ำ ทำกายภาพบำบัด ดูแล ลุงสุรทิน อย่างใกล้ชิด
ภรรยาของนายสุรทินเปิดเผยทั้งน้ำตาว่า “ตั้งแต่สามีซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวล้มป่วยลง ธุรกิจเจาะน้ำบาดาลก็รายได้หายไปกว่า 70% จนต้อง ขายรถบรรทุกไปแล้วถึง 3 คัน เพื่อนำเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาล ทุกวันนี้ลำบากมากในการเคลื่อนย้ายสามีไปโรงพยาบาล หากได้รับการสนับสนุนเตียงผู้ป่วยและรถเข็นไฟฟ้า ก็จะช่วยทุ่นแรงได้มาก”
แม้จะเป็นเรื่องยากลำบากกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่นายสุรทินและทุกคนในครอบครัวก็พร้อมที่จะสู้กันต่อไปด้วยความหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นในสักวันหนึ่ง
นอกจากนั้น ภรรยาของลุงเจาะบาดาล ยังได้เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 ทางครอบครัวได้ถวายฎีกาขอ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล เนื่องจากทางครอบครัวขาดรายได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณา โดยวันนี้ทุกคนยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งอาการจะดีขึ้น แต่หากไปต่อไม่ได้ ก็ขอให้เขาได้จากไปอย่างมีศักดิ์ศรี”
ท่ามกลางความเจ็บป่วย นายสุรทินยังได้ฝากกำลังใจไปถึง มิสเตอร์เวิร์น อันสเวิร์ธ หรือ เวอร์นอน แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษ หนึ่งในฮีโร่ถ้ำหลวงอีกคนที่กำลังป่วยด้วยอาการปอดอักเสบ ว่า “ขอให้หายป่วยไว ๆ และหากอาการของตนเองดีขึ้นจะไปเยี่ยมด้วยตัวเอง”
อีกทั้ง นายสุรทิน ยังฝากคำขอบคุณไปถึง ริค สแตน และ จอห์น โวลันเธน สองนักดำน้ำในถ้ำที่ร่วมในภารกิจกู้ภัยถ้ำหลวง ซึ่งตนเองเป็นหนี้บุญคุณเขาทั้งสองคนที่ได้ช่วยเหลือตนเองและลูกชายออกมาจากถ้ำ หลังจากติดอยู่ในโถง 3 ในระหว่างภารกิจช่วยเหลือ หากไม่ได้ทั้งสองมาช่วยคงไม่มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ ซึ่งหากตนหายป่วย กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ก็อยากที่จะไปเยี่ยมทั้งคู่ด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เข้าเยี่ยม นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษป่วย มีบทบาทสำคัญช่วยหมูป่าอะคาเดมี
- ค่าเข้า ‘ถ้ำหลวง’ เปิดให้เข้าชม ตามรอยหมูป่า คนไทย 950 ต่างชาติ 1,500
อ้างอิงจาก : honekrasae
ติดตาม The Thaiger บน Google News: