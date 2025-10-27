ข่าว

รัฐบาลย้ำ! ซื้อ-ขายสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” มีความผิดฐานฉ้อโกง โทษจำคุก 3 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 06:00 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 17:47 น.
51
ก่อนเริ่มใช้ คนละครึ่งพลัส วันแรก 29 ต.ค. 68 รัฐบาลย้ำ ผู้ใช้และร้านค้า อย่าซื้อ-ขายสิทธิ หรือทำรายการเทียมเข้าข่ายทุจริต ชี้โทษอาญา จำคุกไม่เกิน 3 ปี และถูกระงับสิทธิจากโครงการรัฐถาวร

รัฐบาลยืนยันว่า ผู้ได้รับสิทธิและร้านค้าที่ซื้อ-ขายสิทธิในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” มีความผิดชัดเจน การร่วมกันใช้สิทธิโดยไม่มีการซื้อ-ขายสินค้าจริงก็ถือเป็นความผิดเช่นกัน การกระทำเหล่านี้เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงตามกฎหมายอาญา โทษคือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้กระทำผิดยังถูกตัดสิทธิและถูกเรียกเงินคืนจากรัฐเพิ่มเติมด้วย

การกระทำแบบไหนที่เข้าข่ายทุจริต

หน่วยงานรัฐได้ระบุลักษณะการกระทำที่ถือว่าผิดชัดเจน ดังนี้

1. ขายหรือซื้อสิทธิ ผู้รับสิทธินำสิทธิไปให้ผู้อื่นใช้แทน หรือรับ-แลกวงเงินสิทธิเป็นเงินสด

2. สร้างรายการเทียม ร้านค้าที่ร่วมโครงการ “ถุงเงิน” ร่วมมือกับผู้ใช้ สร้างรายการซื้อ-ขายเท็จ เช่น การยิงบิลลม หรือการแสตมป์ยอดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริง

การกระทำทั้งสองลักษณะนี้ถือเป็นการหลอกลวงเพื่อให้รัฐร่วมจ่ายโดยมิชอบตามกฎหมายอาญา รัฐบาลจึงดำเนินการทางกฎหมายฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341

ขายสิทธิ คนละครึ่งพลัส ปรับไม่เกิน 6 หมื่น
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

มาตรการทางปกครองและกฎหมาย

นอกจากการดำเนินคดีอาญาแล้ว รัฐยังใช้มาตรการทางปกครองควบคู่กันด้วย ดังนี้

  1. ระงับสิทธิในโครงการทันที
  2. เรียกเงินที่รัฐร่วมจ่ายคืนทั้งหมด
  3. กันไม่ให้เข้าร่วมโครงการของรัฐอื่นอีกต่อไป

รัฐบาลยังประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเชิงรุก เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคย้ำเตือนประชาชนว่า ต้องจ่ายตามจริง ห้ามแปลงเป็นเงินสดหรือแลกเงินเด็ดขาด ส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “ถุงเงิน” ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนมีความผิดทั้งทางคดีและทางปกครอง

ประชาชนสามารถสอบถามการใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และรายการรับเงินภาครัฐ โทร. 0-2111-1122 กด 3 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งเบาะแสพฤติการณ์ต้องสงสัยผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที

ข้อมูลจาก

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

