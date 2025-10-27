สลด หนุ่มที่ปรึกษา ม.ดัง ฆ่ารัดคอแฟน จุดไฟเผาบ้าน ย่างสดลูกน้อยวัย 4 วัน
สลด ที่ปรึกษาการเงินมหาวิทยาลัยดัง ฆ่ารัดคอแฟนสาว ก่อนจุดไฟเผาบ้านทั้งเป็น พร้อมลูกน้อยวัย 4 วัน
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สุดสลดที่เกิดขึ้นในบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก นายคิเดน ไฮเล วัย 30 ปี อาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านความช่วยเหลือทางการเงินของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยบัฟฟาโล ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าบีบคอแฟนสาวจนเสียชีวิต ก่อนจุดไฟเผาอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัย ในขณะที่เธอกับลูกชายแรกเกิดวัยเพียง 4 วันยังอยู่ข้างใน
สำนักงานอัยการเขตเอรีเคาน์ตี เปิดเผยว่า เหตุการณ์สยองขวัญนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 8:35 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเมืองบัฟฟาโลได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งบนถนนนอร์วูด อเวนิว
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงและเข้าไประงับเหตุภายในบ้าน พวกเขาได้พบร่างของ น.ส. แคธลีน “เคที” คาร์ริก วัย 29 ปี แฟนสาวของนายไฮเล และ โนอาห์ ลูกชายวัยเพียง 4 วันของทั้งคู่ ในสภาพหมดสติ แม่กับลูกได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
อัยการเขตกล่าวหาว่า นายไฮเลได้ลงมือบีบคอ น.ส. คาร์ริก ก่อนที่จะจุดไฟเผาบ้าน สำหรับตัวนายไฮเลเอง ก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากบ้านที่ถูกไฟไหม้เช่นกัน ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อรักษาอาการสำลักควันเป็นเวลาหลายวัน
หลังจากที่เขาออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (22 ต.ค.) นายไฮเลก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาแต่ไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน (second-degree murder) 1 กระทง โดยในระหว่างการไต่สวนเมื่อวันพฤหัสบดี (23 ต.ค.) ศาลได้มีคำสั่งคุมขังเขาไว้โดยไม่ให้ประกันตัว
ผลการชันสูตรพลิกศพของแพทย์นิติเวชระบุว่า น.ส. คาร์ริก เสียชีวิตจาก “การฆาตกรรม โดยมีสาเหตุจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการรัดคอ”
อย่างไรก็ตาม สาเหตุการเสียชีวิตของทารกน้อย โนอาห์ ยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างละเอียด ทางอัยการคาดว่าจะมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายไฮเลอีกอย่างแน่นอน
นายไมก์ คีน อัยการเขตเอรีเคาน์ตี กล่าวในแถลงการณ์ว่า “เราเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตอันน่าสลดใจของแม่วัยสาวและลูกน้อยแรกเกิดของเธอ”
“ในขณะที่คดียังอยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างเข้มข้น สำนักงานของเราได้ยื่นฟ้องจำเลยรายนี้ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าจงใจฆ่าแฟนสาวของตนเองก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียด และคาดว่าจะมีการยื่นข้อหาเพิ่มเติม… ความคิดคำนึงของผมยังคงอยู่กับครอบครัวของเหยื่อ”
หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง นายไฮเลอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 25 ปีถึงตลอดชีวิต
