ข่าวต่างประเทศ

สลด หนุ่มที่ปรึกษา ม.ดัง ฆ่ารัดคอแฟน จุดไฟเผาบ้าน ย่างสดลูกน้อยวัย 4 วัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 21:03 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 15:06 น.
74
สลด หนุ่มที่ปรึกษา ม.ดัง ฆ่ารัดคอแฟน จุดไฟเผาบ้าน ย่างสดลูกน้อยวัย 4 วัน

สลด ที่ปรึกษาการเงินมหาวิทยาลัยดัง ฆ่ารัดคอแฟนสาว ก่อนจุดไฟเผาบ้านทั้งเป็น พร้อมลูกน้อยวัย 4 วัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สุดสลดที่เกิดขึ้นในบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก นายคิเดน ไฮเล วัย 30 ปี อาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านความช่วยเหลือทางการเงินของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยบัฟฟาโล ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าบีบคอแฟนสาวจนเสียชีวิต ก่อนจุดไฟเผาอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัย ในขณะที่เธอกับลูกชายแรกเกิดวัยเพียง 4 วันยังอยู่ข้างใน

สำนักงานอัยการเขตเอรีเคาน์ตี เปิดเผยว่า เหตุการณ์สยองขวัญนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 8:35 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเมืองบัฟฟาโลได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งบนถนนนอร์วูด อเวนิว

เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงและเข้าไประงับเหตุภายในบ้าน พวกเขาได้พบร่างของ น.ส. แคธลีน “เคที” คาร์ริก วัย 29 ปี แฟนสาวของนายไฮเล และ โนอาห์ ลูกชายวัยเพียง 4 วันของทั้งคู่ ในสภาพหมดสติ แม่กับลูกได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

อัยการเขตกล่าวหาว่า นายไฮเลได้ลงมือบีบคอ น.ส. คาร์ริก ก่อนที่จะจุดไฟเผาบ้าน สำหรับตัวนายไฮเลเอง ก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากบ้านที่ถูกไฟไหม้เช่นกัน ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อรักษาอาการสำลักควันเป็นเวลาหลายวัน

หลังจากที่เขาออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (22 ต.ค.) นายไฮเลก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาแต่ไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน (second-degree murder) 1 กระทง โดยในระหว่างการไต่สวนเมื่อวันพฤหัสบดี (23 ต.ค.) ศาลได้มีคำสั่งคุมขังเขาไว้โดยไม่ให้ประกันตัว

ผลการชันสูตรพลิกศพของแพทย์นิติเวชระบุว่า น.ส. คาร์ริก เสียชีวิตจาก “การฆาตกรรม โดยมีสาเหตุจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการรัดคอ”

อย่างไรก็ตาม สาเหตุการเสียชีวิตของทารกน้อย โนอาห์ ยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างละเอียด ทางอัยการคาดว่าจะมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายไฮเลอีกอย่างแน่นอน

นายไมก์ คีน อัยการเขตเอรีเคาน์ตี กล่าวในแถลงการณ์ว่า “เราเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตอันน่าสลดใจของแม่วัยสาวและลูกน้อยแรกเกิดของเธอ”

“ในขณะที่คดียังอยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างเข้มข้น สำนักงานของเราได้ยื่นฟ้องจำเลยรายนี้ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าจงใจฆ่าแฟนสาวของตนเองก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียด และคาดว่าจะมีการยื่นข้อหาเพิ่มเติม… ความคิดคำนึงของผมยังคงอยู่กับครอบครัวของเหยื่อ”

หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง นายไฮเลอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 25 ปีถึงตลอดชีวิต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ บันเทิง

เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ

40 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่ใช่ภาพตัดต่อ หมาลาบราดอร์จีนสุดเจ๋ง ขับสกู๊ตเตอร์ลงถนนใหญ่ จนตำรวจต้องโบกเรียก

4 นาที ที่แล้ว
น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว ข่าวในพระราชสำนัก

น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว

30 นาที ที่แล้ว
สลด หนุ่มที่ปรึกษา ม.ดัง ฆ่ารัดคอแฟน จุดไฟเผาบ้าน ย่างสดลูกน้อยวัย 4 วัน ข่าวต่างประเทศ

สลด หนุ่มที่ปรึกษา ม.ดัง ฆ่ารัดคอแฟน จุดไฟเผาบ้าน ย่างสดลูกน้อยวัย 4 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขเด็ดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงกระบี่ เลขเด็ด

แห่ส่อง เลขเด็ด นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่กระบี่ จับตาทะเบียนรถตู้ดำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีจีนสุดเซ็ง เมียเชื่อคำ “หมอดูออนไลน์” ทักสามีนอกใจ สามีทนไม่ไหวต้องให้ตำรวจมาไกล่เกลี่ย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลุงขับรถบรรทุกญี่ปุ่นฟ้องรพ. หลังรู้ความจริงในวัย 60 ปีว่าเป็น “ทายาทเศรษฐี” เหตุถูกสลับตัวตอนเกิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ก.ล.ต. เชือด ‘ต๊อบ เถ้าแก่น้อย’ ฐานใช้อินไซด์ซื้อหุ้น สั่งปรับ 11.6 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

แจ้งข่าวเศร้า วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568 หลังคนแห่เช็กปฏิทิน หวังวันหยุดยาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ้น โพสต์ ระลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง ความผูกพันและพระมหากรุณาธิคุณสมัยทรงพระเยาว์ ทั้งเรื่องบวชถวาย การเสด็จเยี่ยมที่อังกฤษ และการสอนเปียโน ข่าวในพระราชสำนัก

ท่านอ้น โพสต์อาลัยถึง ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ยอมรับ “เสียใจอย่างยิ่ง” ที่ไม่ได้กราบทูลลา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดสลด เด็ก 5 ขวบ โยนน้องสาววัย 21 วันออกหน้าต่างชั้น 4 กระแทกพื้นดับ คาดเหตุเพราะอิจฉา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหญิงพจมาน พินทองทา ข่าว

คุณหญิงพจมาน-พินทองทา ลงนามแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ ชาดา ที่ทำให้รู้เจนตาของนายกฯ หลังให้สัมภาษณ์ โจรปราบโจร ข่าว

ไอซ์ รักชนก ขอบคุณชาดา หลังชม ‘วรภัค’ มีสปีริตลาออก เปิดใจปม ธรรมนัส-กัน จอมพลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซินดี้&quot; เล่าเรื่องราวประทับใจ ได้ถวายงานเดินแบบผ้าไทย ต่อหน้าพระพักตร์ &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; บันเทิง

“ซินดี้” เล่าเรื่องราวประทับใจ ได้ถวายงานเดินแบบผ้าไทย ต่อหน้าพระพักตร์ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของเพจพี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! เจ้าของเพจดัง “พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง” จ้างแม่บ้านวางยาพิษหวังดับสามี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบนซ์ พรชิตา&quot; เผยภาพความภูมิใจ ครั้งเคยถวายงาน แฟชั่น-โชว์ผ้าไทย &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; บันเทิง

“เบนซ์ พรชิตา” เผยภาพความภูมิใจ ครั้งเคยถวายงาน แฟชั่น-โชว์ผ้าไทย “สมเด็จพระพันปีหลวง”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
AMT Skincare ประกาศขอความร่วมมือแต่งกายโทนขาว-ดำ (26 ต.ค. 68 - 23 ม.ค. 69) พร้อมสวัสดิการจัดซื้อชุด โซเชียลชื่นชม ข่าว

ชื่นชมบริษัทดัง แจกเงินพนักงาน 2.5 พันบาท ซื้อชุดไว้ทุกข์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แร่แร์เอิร์ธ mou ตอบข้อสงสัย ข่าวการเมือง

เคลียร์จบทุกประเด็น MOU “แร่แรร์เอิร์ธ” เปิดคลิปเต็มนายกฯ ย้ำชัดไม่ผูกมัด-ยึดหลักกฎหมายไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย และ ทนายแก้ว บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาด พิธีกรคนดัง-ทนาย พูดไม่ตรงกัน เฉลยเรื่องใหญ่เพราะหมายศาล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวรรคต เดือน ตุลาคม ข่าว

“ตุลาคมอาดูร” เดือนแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย สูญเสียดวงใจผู้เป็นที่รักยิ่งเหนือสิ่งใด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชาดา&quot; สวนกลับปมตั้ง &quot;ธรรมนัส&quot; คุมทีมปราบสแกมเมอร์ เชื่อทำงานได้ อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน ข่าว

“ชาดา” สวนกลับปมตั้ง “ธรรมนัส” คุมทีมปราบสแกมเมอร์ เชื่อทำงานได้ อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวปฏิบัติ ชุดกากี ไว้อาลัย ติดริบบิ้น ข้าราชการ แต่งอย่างไรถึงเหมาะสม ไว้ทุกข์สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

แนวปฏิบัติ ชุดกากี ไว้อาลัย ติดริบบิ้น ข้าราชการ แต่งอย่างไรถึงเหมาะสม ไว้ทุกข์สมเด็จพระพันปีหลวง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอนการตั้งโต๊ะหมู่ 9 ชั้น แสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต้องใช้ฉากขาว-ดำ วางพานพุ่มทอง-เงินอย่างไรให้ถูกทิศ และตำแหน่งเครื่องทองน้อยที่ถูกต้อง ข่าวในพระราชสำนัก

วิธีจัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายอาลัย “พระพันปีหลวง” ถูกต้องเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเติมเงิน G-wallet ใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

วิธีเติมเงิน G-wallet ใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค.นี้ 4 ช่องทางง่าย ๆ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยแห่ส่องเลขเด็ดทะเบียนเรือ-รถบุปผชาติ พิธีแห่หลวงปู่ปานคลองด่าน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด พิธีหลวงปู่ปานคลองด่าน ทะเบียนเรือ-รถแห่ 115 ปี แห่งศรัทธา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 21:03 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 15:06 น.
74
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ

เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว

น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
ส่องเลขเด็ดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงกระบี่

แห่ส่อง เลขเด็ด นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่กระบี่ จับตาทะเบียนรถตู้ดำ

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568

ก.ล.ต. เชือด ‘ต๊อบ เถ้าแก่น้อย’ ฐานใช้อินไซด์ซื้อหุ้น สั่งปรับ 11.6 ล้านบาท

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
Back to top button