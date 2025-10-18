นรกบนดิน! ตร.เข้าช่วย สาววัย 42 ถูกพ่อแม่ขังในห้องนาน 27 ปี กุเรื่อง ‘ลูกถูกลักพาตัว’
ตำรวจโปแลนด์ เข้าช่วยเหลือหญิงวัย 42 ปี ในสภาพสุดเวทยา ถูกพ่อแม่แท้ ๆ กักขังไว้ในห้องนานถึง 27 ปี ครอบครัวกุเรื่องหลอกทุกคนว่า “ลูกสาวถูกลักพาตัว”
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองคาโตวีตเซ ประเทศโปแลนด์ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ค้นพบหญิงสาววัย 42 ปี นามสมมติ “มิเรลลา” ถูกพ่อแม่แท้ๆ ของตนเองกักขังไว้ในห้องเพียงห้องเดียวเป็นเวลานานถึง 27 ปี นับตั้งแต่เธออายุเพียง 15 ปี
การค้นพบที่น่าสะพรึงกลัวนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเสียงดังทะเลาะวิวาท จึงได้เข้าไปตรวจสอบที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง และได้พบกับ “มิเรลลา” ในสภาพที่น่าเวทนา ขาของเธอบวมเป่งและมีแผลติดเชื้ออย่างรุนแรงจนเดินแทบไม่ได้ แม้เธอจะพยายามบอกว่าไม่เป็นอะไร แต่ตำรวจได้ตัดสินใจเรียกรถพยาบาลทันที ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ช่วยชีวิตเธอไว้ได้ในที่สุด
สิ่งที่น่าสะเทือนใจที่สุดคือสภาพภายในห้องที่เธอถูกกักขังมาตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งเต็มไปด้วยของเล่นเด็กจำนวนมาก ราวกับว่าเวลาของเธอได้หยุดลงไปตั้งแต่วัยเด็ก และนั่นคือโลกทั้งใบของเธอตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา
จากการสอบสวน มารดาของมิเรลลาได้พยายามบ่ายเบี่ยงในตอนแรก แต่ที่น่าตกใจคือ มีการเปิดเผยว่าตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เธอได้โกหกเพื่อนบ้านมาโดยตลอดว่า ลูกสาวของเธอถูกลักพาตัวไป เพื่อปกปิดความจริงอันโหดร้ายนี้
ขณะนี้ “มิเรลลา” กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยเธอบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า “เธอไม่เคยได้ออกจากบ้านมานานกว่า 20 ปีแล้ว” ชีวิตของเธอเปรียบเสมือนถูกลบออกจากระบบของรัฐ ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีประกันสุขภาพ และไม่มีตัวตนใด ๆ
เรื่องราวของเธอได้สร้างความสะเทือนใจให้กับเพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก จนมีการรวมตัวกันจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเธอในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทั้งการจัดหาเสื้อผ้า ยารักษาโรค และความช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตที่ถูกขโมยไปนานถึง 27 ปี
