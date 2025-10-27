ดี้ นิติพงษ์ เดือดถึงนายก จี้ รมว.ศึกษา มาอบรม ปมสั่งงดงานรื่นเริง 1 ปี

ข่าว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 08:21 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 08:21 น.
จากกรณี กระทรวงศึกษาธิการ โพสต์ประกาศเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี และให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง งดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี ๔. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่พระเกียรติคุณ บนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงานและให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นั้น

ต่อมาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ถึงแนวทางการไว้ทุกข์ที่ให้งดงานรื่นเริงทุกประเภท ผู้ปกครองกังวลว่าหากงดกิจกรรมกีฬาสี งานคริสต์มาส หรือทัศนศึกษา จะส่งผลต่ออารมณ์และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เพราะทางรัฐบาลมีมติออกมาแล้วว่า งานรื่นเริงสามารถจัดได้ แต่ให้ปรับให้เหมาะสมกับกาลเทศะ

ด้าน ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลงชื่อดัง โพสต์ผ่านบุ๊กส่วนตัว Nitipong Honark ร่วมวิจารณ์การทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูลอย่างรุนแรง ระบุถึงนโยบายล่าสุดว่า “เด็ดขาดแต่ตื้นเขิน”

นายนิติพงษ์ เรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ช่วยเรียกมาอบรมให้ฉลาดขึ้น สั่งการให้เปลี่ยนนโยบายดังกล่าว ให้มีแนวทางที่มีกุศโลบายที่ดีกว่านี้ หากสามารถเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนี้ไปกระทรวงอื่น ที่มีผลต่อเยาวชนน้อยกว่านี้ได้ ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ประเด็นสำคัญในโพสต์ของนายนิติพงษ์ คือการเตือนผู้บริหารรัฐบาลว่า การกระทำที่ดูเป็นการถวายความจงรักภักดีอย่างสูงและเคร่งครัด อาจกลับกลายเป็นการทำให้ความโกรธเคืองของผู้ได้รับผลกระทบ พุ่งตรงไปสู่สถาบันเบื้องสูง ทั้งที่พระองค์ท่านไม่ทรงรู้เรื่องด้วยเลย

นายนิติพงษ์ ปิดท้ายโพสต์ด้วยการอ้างอิงพระราชดำรัสตอบ เมื่อครั้งมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศสัมภาษณ์สด ความว่า “ประเทศไทย เป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม”

ดี้ นิติพงษ์ ไม่พอใจแนวทางไว้ทุกข์กระทรวงศึกษา หวั่นระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท

อย่างไรก็ดี เมื่อเกิดกระแสวิจารณ์จำนวนมากถึงแนวทางไว้ทุกข์ ล่าสุด ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งข้อความแจ้งสื่อมวลชนว่า ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่หนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดงดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะรื่นเริงเป็นเวลา 1 ปี เพื่อแสดงความอาลัยว่า กิจกรรมที่ขอความร่วมมือให้งดจัด คือ งานสังสรรค์ที่ไม่เป็นทางการ และงานบันเทิงที่มีความครื้นเครง เช่น งานสังสรรค์ศิษย์เก่า หรืองานแสดงความยินดีรับ-ส่ง

ส่วนกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมในหลักสูตรของนักเรียน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ส่วนที่ผู้ปกครองบางส่วนอาจจะกังวลว่าหนังสือดังกล่าวอาจกระทบต่อกิจกรรมของนักเรียน เช่น กีฬาสี หรือกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ภายในโรงเรียน

ตนจึงขอยืนยันให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่า กระทรวง ศธ.ไม่ได้มีสั่งห้ามหรือปิดกั้นการจัดกิจกรรมของเด็กนักเรียนแต่อย่างใด รวมถึงประเพณีการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ก็ยังสามารถจัดได้ เพราะถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของผู้เรียน และถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วย

“อาจารย์ได้กำชับปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วว่า ให้แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ถึงความหมายและขอบเขตของการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ชัดเจน และให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน พร้อมขอให้ผู้บริหารโรงเรียนสื่อสารกับครู นักเรียน และผู้ปกครองอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน“ศ.ดร.นฤมล กล่าว

เช่นเดียวกับ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า ไม่ได้ห้ามกิจกรรมทั้งหมด แยกประเภทกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่มชัดเจน

1. กิจกรรมที่ขอความร่วมมือให้งดจัด คือกิจกรรมที่มีบรรยากาศรื่นเริง สังสรรค์ หรือบันเทิง เช่น งานเลี้ยงศิษย์เก่า,งานรับ–ส่ง ข้าราชการ,งานแสดงดนตรี / คอนเสิร์ต,งานปาร์ตี้หรืองานเฉลิมฉลองใด ๆ

2. กิจกรรมที่ยังจัดได้ตามปกติ คือ กิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กีฬาสี กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ของ 4 โรงเรียนใหญ่ (สวนกุหลาบ, เทพศิรินทร์, อัสสัมชัญ, กรุงเทพคริสเตียน)

ศธ. ขอให้ทุกโรงเรียนและหน่วยงานใช้ดุลยพินิจในการดำเนินกิจกรรม โดยปรับรูปแบบให้ “เรียบร้อย สงบ สำรวม” เพื่อให้เหมาะสมกับห้วงเวลาแห่งความอาลัย

ปลัด ศธ. ย้ำว่า “กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนานักเรียน ยังคงดำเนินได้ปกติ เพียงขอให้ลดความครื้นเครง ไม่จัดในลักษณะรื่นเริง เพื่อแสดงความเคารพสูงสุด”

สุเทพ แก่งสันเทียะ ชี้แจงดราม่า กระทรวงศึกษาธิการ ไว้ทุกข์

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

