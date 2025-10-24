เจ๊เอ๋ โพสต์รัว ๆ ระหว่าง กันจอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงดราม่ามูลนิธิฯ
เจ๊เอ๋ โพสต์รัว ๆ ระหว่าง กันจอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงดราม่ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ คาดแซะช่วง บอสณวัฒน์ ตั้งคำถาม
ท่ามกลางความสนใจของประชาชนชาวไทยเกี่ยวกับประเด็นดราม่าของ กันจอมพลัง ในเรื่องของเงินบริจาคมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ว่ามีความไม่โปร่งใส จนทาง กันจอมพลัง ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเป็นกิจลักษณะเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเมื่อช่วง 10 โมงที่ผ่านมา (24 ต.ค. 68)
ล่าสุด เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี หรือ น.ส.ณัฐฐารินทร์ เกษมสารพิพัฒน์ เคลื่อนไหวแล้ว โดยการโพสต์เฟซบุ๊กรัว ๆ ในระหว่างที่ กันจอมพลัง กำลังตอบคำถามในการแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ระบุว่า “ถามก็ให้เวลาเค้าตอบสิ ถามแต่ไม่รอคำตอบแบบนี้ต้องถามเอ๋”
และอีกโพสต์ต่อเนื่องกัน ระบุว่า “สรุปกลัวกันต์ไปช่วยทหารและชาวบ้านเลยออกมาบีบการทำงานของกันต์ อายแทน” ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นการโพสต์ช่วงที่ บอส ณวัฒน์ กำลังตั้งคำถามต่อกันจอมพลัง และประธานมูลนิธิคนปัจจุบัน
อ้างอิงจาก : FB เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี
