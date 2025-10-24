ข่าว

เจ๊เอ๋ โพสต์รัว ๆ ระหว่าง กันจอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงดราม่ามูลนิธิฯ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 13:08 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 13:08 น.
89

เจ๊เอ๋ โพสต์รัว ๆ ระหว่าง กันจอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงดราม่ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ คาดแซะช่วง บอสณวัฒน์ ตั้งคำถาม

ท่ามกลางความสนใจของประชาชนชาวไทยเกี่ยวกับประเด็นดราม่าของ กันจอมพลัง ในเรื่องของเงินบริจาคมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ว่ามีความไม่โปร่งใส จนทาง กันจอมพลัง ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเป็นกิจลักษณะเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเมื่อช่วง 10 โมงที่ผ่านมา (24 ต.ค. 68)

ล่าสุด เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี หรือ น.ส.ณัฐฐารินทร์ เกษมสารพิพัฒน์ เคลื่อนไหวแล้ว โดยการโพสต์เฟซบุ๊กรัว ๆ ในระหว่างที่ กันจอมพลัง กำลังตอบคำถามในการแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ระบุว่า “ถามก็ให้เวลาเค้าตอบสิ ถามแต่ไม่รอคำตอบแบบนี้ต้องถามเอ๋”

เจ๊เอ๋ โพสต์รัว ๆ ระหว่าง กันจอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงดราม่ามูลนิธิฯ-1

และอีกโพสต์ต่อเนื่องกัน ระบุว่า “สรุปกลัวกันต์ไปช่วยทหารและชาวบ้านเลยออกมาบีบการทำงานของกันต์ อายแทน” ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นการโพสต์ช่วงที่ บอส ณวัฒน์ กำลังตั้งคำถามต่อกันจอมพลัง และประธานมูลนิธิคนปัจจุบัน

เจ๊เอ๋ โพสต์รัว ๆ ระหว่าง กันจอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงดราม่ามูลนิธิฯ-2

อ้างอิงจาก : FB เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

