ฮัดสัน แถลงเปิดตัว “ทราบได้คุมช้างศึกเมื่อวาน” สัญญายังปริศนาพร้อมพูดถึงอิชิอิ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 14:57 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 14:57 น.
108
แอนโธนี ฮัดสัน แถลง
ภาพ @FA Thailand

แอนโทนี่ ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ ตั้งโต๊ะแถลงเปิดตัวคุมทัพช้างศึกที่ข้างสนามอย่างเป็นทางการ ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ของมาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา

วันนี้ (23 ต.ค.) สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบราราชูปถัมภ์ ได้เปิดตัวหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนใหม่ซึ่งได้แก่ แอนโทนี ฮัดสัน เฮดโค้ชชาวอังกฤษที่เคยผ่านประสบการณ์คุมทีมในไทยลีกมาแล้วกับสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด โดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าตัวมีโอกาสได้กล่าวเปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้ขยับจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค ขึ้นมาสู่บทบาทใหญ่กับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนปัจจุบันนี้

โดย ฮัตสัน เปิดใจถึงการคุมทัพในครั้งนี้เริ่มด้วยขอบคุณสมาคมฯ และ มาดามแป้ง ที่ให้โอกาสซึ่งเจ้าตัวลั่นวาจาเป็นภาษาอังกฤษโดยแปลงมาได้ความว่า พร้อมลุยงานเต็มที่ จากนั้นเล่าถึงความประทับใจต่อเมืองไทยตามด้วยสิ่งที่ทำตอนเป็น ผอ.เทคนิค

ส่วนเรื่องสัญญาคุมทีมชาติไทยนั้น ฮัดสัน ระบุว่า ตนเพิ่งทราบจะได้เป็นกุนซือทีมชาติไทยและเพิ่งมีการพูดคุยเรื่องสัญญากับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เมื่อวานที่ผ่านมา (22 ต.ค.) ก่อนจะมีการจัดแถลงข่าวทันที ในวันนี้ ทำให้ถึงเวลานี้ยังไม่ได้ข้อสรุป

เมื่อถามว่ากดดันกับการรับงานคุมทีมช้างศึกหนนี้หรือไม่อย่างไรนั้น อีกฝ่ายกล่าวโดยย้อนไปว่า ตนนั้นเคยอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันเช่นนี้มาก่อนตอนที่ยังคุมชาติอื่น ซึ่งอันดับแรก นายฮัดสันระบุว่า สอ่งสำคัญที่สุดคือแฟนบอลไทย และตนเชื่อว่าทุกคนยังพร้อมเชียร์ทีมชาติของตัวเองอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงอยากแสดงให้แฟนบอลเห็นว่าทุกคนในสมาคมฯ นั้นห่วงใยวงการฟุตบอลของที่นี่จริงๆ

“ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ผมรัก ผมต้องการจะทำให้ได้ ในการพา ไทย เข้ารอบสุดท้าย เอเชียนคัพ และแฟนบอลทุกคนถูกในในฟอร์มการเล่น”

ฮัดสัน แอนโธนี่
ภาพ @FootballAssociationOfThailand

ต่อมาเป็นคำถามไฮไลต์สำคัญเมื่อช่วงหนึ่งมีการยิงคำถามถึงโอกาสไปบอลโลก แอนโธนี ฮัดสัน ในฐานะเฮดโค้ชช้างศึกป้ายแดงไม่รอช้า ระบุถึงความเชื่อมั่นของตัวเองว่า ทีมชาติไทยมีโอกาสไปสมัผัสเวทีระดับโลกที่สำคัญที่สุด มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นและเป็นไปได้ แต่สิ่งที่เราต้องทำยังมีหลายสิ่งทั้งพัฒนาเยาวชน เพิ่มจำนวนโค้ชที่มีคุณภาพ และต้องเดินก้าวต่อก้าวอย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ดีช่วงหนึ่งมีผุ้สื่อข่าวซักถามถึงประเด็นเข้ามาสานงานต่อมาเฮดโค้ชคนเก่าอย่าง มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสสอนชาวญี่ปุ่นซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้วแต่มีการปลดกลางคันออกมา กระแสแฟนบอลก็ดูจะต่อต้านไม่น้อย ทำให้จึงเกิดคำถามจี้ไปยังหัวเรือใหญ่ข้างสนามคนใหม่ว่า จะมีแนวทางต่อจากนี้ยังไง และจะโละระบบตลอดจนแบบแผนของอิชิอิทั้งหมดลเยหรือเปล่าด้วย

อิชิอิ มาดามแป้ง
ภาพ Facebook @สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

ฮัดสัน เฮดโค้ชวัย 44 ปี กล่าวก่อนอื่นเลยตนต้องแสดงความขอบคุณกับทุกสิ่งที่มาซาทาดะ อิชิอิ ได้ทำมาให้กับทีมชาติไทยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และคงเป็นเรื่องที่ “บ้ามาก!” ถ้าเขาเข้ามาถึงแล้วจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เนื่องจากเวลานี้ทุกอย่างดูดีและทุกคนกำลังไม่ติดขัดอะไร ส่วนตัวแล้วเฮดโค้ชป้ายแดงของทีมชาตไทยมุ่งหวังจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงมากกว่า โดยแนวทางทำทีมนั้นเรื่งอของบุคคลิกอาจจะมีความแตกต่างและสไตล์ทำทีมลูกหนังซึ่งก็คงไม่เหมือนกัน แต่ทุกอย่างนับจากนี้จะค่อยๆ ถ่ายทอดให้ผู้เล่นซึมซับและจะค่อยๆ เปลี่ยนในสิ่งที่ดีและพัฒนาขึ้นไปตามลำดับ.

แอนโธนี่ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทย
ภาพ @FootballAssociationOfThailand
กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ สวสัดี
ภาพ @FootballAssociationOfThailand
ฮัดสัน เฮดโค้ชวัย 44 ปี
ภาพ @FootballAssociationOfThailand

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

