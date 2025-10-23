ครอบครัว ‘น้องวิน ภาสวิน’ เผยกำหนดสวดพระอภิธรรม แฟนคลับร่วมอาลัย
สุดเศร้า ‘น้องวิน ภาสวิน’ นักวางแผนการเงินจากไปในวัย 14 ปี ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรม ณ วัดศรีเรืองบุญ 23-29 ต.ค. นี้ หลัง สู้มะเร็งตั้งแต่ 3 ชวบ แฟนคลับแสดงความอาลัย
หลังจากที่ครอบครัวออกมาประกาศข่าวเศร้าของ น้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ เด็กชายวัย 14 ปี เสียชีวิตลงเนื่องจากมีป่วยโรคมะเร็งตั้งแต่ 3 ขวบ เจ้าตัวมุ่งศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินและการสร้างรายได้จนกลายเป็นกระแสไวรัลในโลโซเชียล สร้างความแรงบันดาลใจให้กับชาวเน็ตทุกเพศทุกวัย
ล่าสุด เพจ Win Phassawin ออกมาเปิดเผยกําหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ น้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ ณ วัดศรีเรืองบุญ ศาลาสุขใจ มีกำหนดเวลา ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568
- พิธีรดน้ำ : 16.00 น.
- สวดพระอภิธรรม : 18.00 น.
วันที่ 24-29 ตุลาคม 2568
- สวดพระอภิธรรม : 19.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568
- พิธีฌาปนกิจ : 16.00 น.
ชาวเน็ตและแฟนคลับของน้องวินออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัว พร้อมทั้งชื่นชมแนวคิดเรื่องการเก็บเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินและเทคนิคการเก็บเงินต่าง ๆ ของน้องวินที่ทำให้หลาย ๆ คนได้ข้อคิดที่ดีและนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง
“รู้สึกเสียใจ และใจหายมากๆจังเลยค่ะแม่ เอ็นดูน้อง เสียดายน้องมาก ๆ ขอให้พระเจ้าเมตตา นำทางน้องมาเกิดใหม่ ให้มีร่างกายแข็งแรง เป็นทรัพยากรคุณภาพแบบนี้ อีกนะ โอบกอดคุณแม่ค่ะ”
“ขอแสดงความิสียใจกับทุกคนในครอบครัวน้องวินนะคะ ขอให้ความดีที่น้องวินทำไว้กับโลกใบนี้ นำทางดวงจิตน้องวินเดินทางสู่ดินแดนอันนิรทุกข์ ได้เกิดใหม่ในดินแดนที่ดี และมีสุขภาพที่แข็งแรงนะลูก”
“ส่งกำลังใจให้คุณแม่และครอบครัวน้องวินนะคะ”
“เสียใจด้วยนะคะ น้องสู้มากๆเลยค่ะ ได้ฟังน้องคุยถึงความคิดของเค้าแล้ว รู้สึกน้องมีความคิดที่ดี และฉลาดมาก ทำให้ ผญ.อย่างเรามีกำลังใจมากขึ้น ร่างกายของน้องคงไม่ไหวจริง ๆ แต่ใจและความคิดน้องสุดยอดเลยค่ะ ใจหายเลยเมื่อรู้ข่าวน้องจากไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนไทม์ไลน์ น้องวิน ภาสวิน ป่วยมะเร็ง เข้า ICU ไขข้อสงสัย ตัวเล็ก-เสียงดูเด็ก ?
- คลิปสุดท้าย น้องวิน อัจฉริยะการเงิน วัย 14 ปี สู้มะเร็งตั้งแต่เล็ก เพิ่งรักษาตัวที่รพ.
- “น้องวิน ภาสวิน” นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ อายุ 14 ปี เสียชีวิตแล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: