เพื่อไทย ตั้ง “ชูศักดิ์” นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนเลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้
พรรคเพื่อไทย แต่งตั้ง “ชูศักดิ์ ศิรินิล” นั่งรักษาการหัวหน้าพรรคแทน “แพทองธาร ชินวัตร” พร้อมเคาะวันประชุมเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 31 ต.ค.นี้
22 ตุลาคม 2568 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคของ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ซึ่งส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ทั้งหมดต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ และทำหน้าที่เป็นผู้รักษาการไปก่อน
ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครักษาการ ได้มีมติเลือก นายชูศักดิ์ ศิรินิล ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งรักษาการรองหัวหน้าพรรค ให้ขึ้นทำหน้าที่ “รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย” เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเลือกตั้งชุดใหม่
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งหมด โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย
