มหาดไทย สั่งห้ามเล่น “โป๊กเกอร์-ไพ่เผ” ตามนโยบายปราบพนันจริงจัง
กระทรวงมหาดไทย เซ็นยกเลิกคำสั่งเดิม สั่งห้ามเล่น โป๊กเกอร์-ไพ่เผ ตามนโยบายปราบพนันจริงจังของรัฐบาล มีผลแล้วตั้งแต่บัดนี้
กระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งที่ 3179/2568 เรื่อง วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เล่นการพนัน โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามที่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา
โดยมีนโยบายด้านสังคมที่เน้นย้ำว่า รัฐบาลจะปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ไม่สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจการพนันทุกชนิดให้เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย และไม่สนับสนุนเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีธุรกิจการพนัน รวมถึงการพนันที่แฝงมาในรูปของกีฬา เช่น โป๊กเกอร์
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม คือ คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2253/2568 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 และให้งดการอนุญาตการเล่นพนันไพ่โป๊กเกอร์หรือไพ่เผโดยเด็ดขาด
โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งดังกล่าว และให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
