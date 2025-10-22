ข่าวดาราบันเทิง

เจนนี่ รับรางวัล หลังไลฟ์คนดูทะลุ 1.2 ล้าน ลั่น ที่หนึ่งในเอเชีย ดีใจเกิดเป็นคนไทย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 11:25 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 11:25 น.
55
เจนนี่ รัชนก ได้รับรางวัลจาก TikTok หลังทำยอดคนดูทะลุ 1.2 ล้าน

สุดภูมิใจ! เจนนี่ รัชนก รับรางวัลจาก TikTok หลังทำยอดคนดูทะลุ 1.2 ล้าน สวนกลับดราม่าคนไทย ยินดีที่จะแก้ไข พร้อมเดินหน้าไลฟ์ต่อ เผยต่างชาติชื่นชม ‘หนูคือที่หนึ่งในเอเชีย’

ชาวเน็ตร่วมยืนดี กรณี เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ รัชนก สุวรรณเกตุ ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอแสดงความภาคภูมิใจสุด ๆ หลังจากที่เธอได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จจาก TikTok เพื่อเป็นการยกย่องปรากฏการณ์ไลฟ์สดมาราธอนที่เธอกำลังทำอยู่ ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไป แม้จะมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ในทางกลับกันสิ่งที่เธอทำกำลังกลายเป็นไวรัลและได้รับคำชื่นชมอย่างมากในต่างประเทศ

หลังจากที่ได้ทำการไลฟ์สดขายของอย่างต่อเนื่องมานานถึง 12 วัน เจนนี่ได้ประกาศขอหยุดพัก 1 วันในวันนี้ “ทุกคนตอนนี้ครบ 12 วันที่หนูไลฟ์สดมาราธอน วันนี้วันที่ 22 ต.ค. 68 ขอพักปิดตลาด 1 วัน เพราะวันนี้เป็นวันเกิดลูกสาวทั้งสองคน น้องจาญ่า 3 เดือน และน้องยูจิน 2 ขวบ 6 เดือน จะเปิดตลาดอีกทีวันที่ 23”

จากนั้น คุณแม่ลูกสองได้โชว์รางวัลที่ได้รับจาก TikTok ให้แฟน ๆ ได้ชื่นชม พร้อมเผยถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า “รางวัลการันตีจาก TikTok สำหรับปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ที่สามารถทำยอดคนดู (PCU) ได้สูงสุดถึง 1.2 ล้านคน ในขณะที่คนไทยบางส่วนกำลังจับผิดดราม่าหรือข้อผิดพลาด แต่ในต่างประเทศทั้งคนจีนและชาวต่างชาติ เขากำลังชื่นชมหนูว่าหนูทำได้ที่หนึ่งในเอเชีย หรือยังไม่เคยเกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้น ทุกคนกำลังเอาสิ่งที่หนูทำไปเป็นโมเดล ซึ่งหนูภูมิใจมาก ๆ เพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยกันเองสนับสนุนหนูกันเยอะ ๆ ถ้าใครอยากให้ปรับตรงไหนก็ยินดีที่จะแก้ไข อยากบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูก็จะไปต่อ เพราะนี่คือความสุขที่เกิดขึ้น นี่คือโมเดลใหม่ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เจนนี่ รัชนก ได้รับรางวัลหลังไลฟ์มาราธอน
ภาพจาก Facebook : รัชนก สุวรรณเกตุ

เจนนี่ ยืนยันว่าเธอรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และทำให้วงการออนไลน์กลับมาคึกคักอีกครั้ง พร้อมประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะเดินหน้าต่อไป “ต่างชาติพูดถึงคนไทย เมื่อกี้ไลฟ์สด มีลูกค้าคนจีนมาเล่าตอนนี้ที่จีนพูดถึงหนูกันเยอะมาก เขาบอกที่จีนยังไม่มีใครทำได้ด้วย หนูดีใจ ภูมิใจมาก ๆ หนูจะไปต่อ หนูจะแก้ไขทุกอย่าง ตอนนี้หนูมีกำลังใจแล้ว ขอบคุณทุกคน ตอนนี้หนูจะปล่อยผ่านทุกดราม่า ยกเว้นเรื่องที่ต้องปรับ รักทุกคนนะคะ รักรางวัลนี้ด้วยค่ะ ภูมิใจที่สุด ดีใจที่เกิดเป็นคนไทย ดีใจที่ทำให้ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้น”

เจนนี่ รัชนก ได้รับรางวัลหลังไลฟ์มาราธอน
ภาพจาก Facebook : รัชนก สุวรรณเกตุ
ชาวเน็ตชื่นชมเจนนี่หลังได้รับรางวัล
ภาพจาก Facebook : รัชนก สุวรรณเกตุ
เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ - 2
ภาพจาก Facebook : รัชนก สุวรรณเกตุ

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

