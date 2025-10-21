ขนส่งฯ ผุดไอเดียติด QR Code ข้างรถ แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร-อัปราคา สแกนปุ๊บแจ้งได้เลย
กรมการขนส่งทางบก ผุดไอเดียแก้ปัญหา แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร ด้วยการติดตั้ง QR Code ข้างรถ ประชาชนสามารถสแกนเพื่อร้องเรียนได้โดยตรง หากผิดจริงมีโทษปรับสูงสุด และพักใบอนุญาต
วันที่ 21 ตุลาคม 2568 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดเผยถึงการนำเทคโนโลยี “QR Code” มาติดตั้งไว้ที่ข้างตัวรถแท็กซี่ เพื่อให้ประชาชนสามารถ “สแกนฟ้อง” ได้ทันทีหากมีการปฏิเสธรับผู้โดยสาร พร้อมคาดโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท และพักใบอนุญาต
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า เมื่อผู้โดยสารประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธไม่รับ, การคิดค่าโดยสารไม่เป็นธรรม หรือการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย สามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ที่ติดอยู่ข้างรถได้ทันที โดยระบบจะส่งข้อมูลทะเบียนรถและชื่อผู้ขับขี่ ณ เวลานั้น เข้าสู่ฐานข้อมูลของกรมฯ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตรวจสอบและลงโทษได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
โทษหนักถึงขั้นปรับสูงสุด-พักใบอนุญาต
สำหรับบทลงโทษกรณีปฏิเสธผู้โดยสารนั้น มีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท และจะมีการบันทึกประวัติไว้ หากพบการกระทำผิดซ้ำ หรือเป็นกรณีร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เช่น เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว อาจถูกพิจารณาให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้ทันที
กรมการขนส่งทางบกจะเริ่มทยอยติดตั้ง QR Code ดังกล่าวในรถแท็กซี่ที่เข้ามาตรวจสภาพรถประจำปี และในกลุ่มสหกรณ์แท็กซี่ขนาดใหญ่ เช่น ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนจะขยายผลให้ครอบคลุมรถแท็กซี่ในระบบทั้งหมดกว่า 69,000 คันโดยเร็วที่สุด
