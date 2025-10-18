ญาติคุกเข่ายกมือไหว้ ขอให้อีกฝ่ายเลื่อนรถ นำผู้ป่วยขึ้นรถไม่ได้ สุดท้ายเสียชีวิต

ข่าว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 06:57 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2568 06:57 น.
64

บีบหัวใจ ญาติคุกเข่ายกมือไหว้ ขอให้อีกฝ่ายเลื่อนรถ หลังจอดรถกีดขวาง ทำให้นำผู้ป่วยขึ้นรถไม่ได้ สุดท้ายเสียชีวิต ทางครอบครัวเตรียมดำเนินคดี

จากกรณีที่โรงพยาบาลปลายพระยา จ.กระบี่ ได้รายงานถึงเหตุการณ์ที่ รถจอดกีดขวางรถพยาบาล จนไม่สามารถนำผู้ป่วยขึ้นรถได้ และสุดท้ายผู้ป่วยรายดังกล่าวได้เสียชีวิต ด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและมีภาวะหายใจล้มเหลวนั้น

ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กได้มีการแชร์ภาพวินาทีสะเทือนใจ โดยเป็นภาพของญาติผู้เสียชีวิต คุกเข่ายกมือไหว้ ขอร้องให้ญาติผู้ป่วยอีกราย ที่มาจอดรถกีดขวาง ให้ช่วยขยับรถ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้รีบไปส่งตัวผู้ป่วยรักษาได้ แต่สุดท้ายผู้ป่วยคนดังกล่าวเสียชีวิต

ขณะทีทางโรงพยาบาลได้แถลงการณ์เพิ่มเติมว่า รพ.ปลายพระยาและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และมีภาวะการหายใจล้มเหลว เข้ารับการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลปลายพระยา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 โดยโรงพยาบาลปลายพระยา ขอชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยดังกล่าว

วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 23.10 น. ภายในห้องฉุกเฉินโซนผู้ป่วยวิกฤต เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ พนักงานเปล และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กำลังให้การช่วยเหลือและช่วยชีวิตผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและมีภาวะการหายใจล้มเหลว ซึ่งต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจ หลังจากนั้นจะย้ายผู้ป่วย เพื่อส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกระบี่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีศักยภาพการรักษาที่สูงกว่า

เวลา 23.15 น. รถกระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า สีน้ำตาล คันที่จอดปิดท้ายรถพยาบาล นำส่งผู้ป่วยหญิงวัย 69 ปี รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง มีอาการเวียนศีรษะตาลาย ญาติเข็นผู้ป่วยหญิงรายนั้นเข้าห้องฉุกเฉินเอง และได้พบกับพยาบาลหัวหน้าเวรห้องฉุกเฉิน ซึ่งกำลังจัดเตรียมเอกสารและประสานการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลกระบี่อยู่ และพยาบาลหัวหน้าเวรได้อธิบายให้ญาติผู้ป่วยทราบว่า ขณะนี้มีคนไข้อาการหนักกำลังเตรียมส่งต่อไปโรงพยาบาลกระบี่ ให้รอสักครู่ และให้ญาติเข็นผู้ป่วยไปนอนบนเตียง จากนั้นพยาบาลหัวหน้าเวรก็ได้เข้าไปซักประวัติและประเมินอาการผู้ป่วยที่เตียง แต่ญาติก็ยังโวยวายเรื่องที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลมารดาของตน

เวลา 23.16 น.ขณะเคลื่อนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตออกจากห้องฉุกเฉิน เพื่อขึ้นรถพยาบาล พบว่า มีรถกระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า สีน้ำตาล จอดกีดขวาง ปิดท้ายรถพยาบาล ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลได้ หลังจากนั้นพยาบาลได้แจ้งให้เจ้าของรถกระบะคันดังกล่าว มาเลื่อนรถออก แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ เจ้าของรถกระบะคันดังกล่าวได้กล่าวเอะอะโวยวายเสียงดัง ด้วยท่าทีที่โมโห เรื่องที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาบริการมารดาตนเอง

ขณะเดียวกันญาติของผู้ป่วยวิกฤตที่กำลังจะส่งต่อ ได้ร้องไห้พร้อมนั่งทรุดลงกับพื้น และยกมือไหว้ ร้องขอให้เจ้าของรถกระบะช่วยเลื่อนรถออก แต่ยังคงมีปากเสียง เอะอะโวยวายกับเจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วยบริเวณท้ายรถนำส่งผู้ป่วยต่อเป็นระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นถึงจะเดินไปเลื่อนรถกระบะของตนออก เจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลกระบี่ได้ แต่ก็เสียชีวิต

กรณีดังกล่าว ผู้สื่อข่าวสอบถามนายแพทย์ณัฐพงษ์ ดูงาม ผอ.รพ.ปลายพระยา ให้ข้อมูลว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นทาง รพ.ปลายพระยา เตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มาขัดขวางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรายนี้แล้ว แม้ว่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถให้ แต่กรณีนี้ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ สามารถที่จะนำส่งไปยัง รพ.กระบี่ ซึ่งมีการเปิดศูนย์รักษาโรคหัวใจโดยเฉพาะ มีแพทย์ประจำ เปิดมาได้ 2 เดือนกว่า หากไปถึงเร็วแม้ 1 นาที ก็มีความหมายอย่างมาก เพราะหากเปิดสวนเส้นเลือดได้เร็ว คนไข้ก็พ้นวิกฤติ ซึ่งขณะนี้กำลังให้ทางนิติกรไปดำเนินการ

ส่วนทางญาติของผู้ป่วยที่เสียชีวิต ขณะนี้ทราบว่า จะเอาเรื่องกับผู้ที่ขวางการเคลื่อนย้ายด้วยเช่นกัน

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

