ข่าวการเมือง

รัฐบาล เตือนอย่ากดลิงก์ไม่น่าเชื่อถือ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสในวันพรุ่งนี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 11:07 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2568 11:07 น.
58

รัฐบาล เตือนอย่ากดลิงก์ไม่น่าเชื่อถือ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสในวันพรุ่งนี้ ย้ำโครงการรัฐจะไม่ส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านข้อความ

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระแสโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ของรัฐบาลประชาชนและผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยความคืบหน้านับตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนในส่วนผู้ประกอบการร้านค้าฯ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 68 – 17 ต.ค. 68 ณ เวลา 12.00 น.

น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สำเร็จแล้ว 123,960 ราย แบ่งเป็น 1) ร้านค้ารายเดิม 72,185 ราย และ 2) ร้านค้ารายใหม่ 51,775 ราย ส่วนร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัคร 98,064 ราย แบ่งเป็น 1) รอให้ร้านค้าเข้ามากดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ 91,917 ราย และ 2) รอดำเนินการตรวจสอบ 6,147 ราย

“ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนด สามารถทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการฯ จะเปิดให้เริ่มสแกนรับเงินจากประชาชนได้จริงในวันที่ 29 ต.ค. 68 ซึ่งร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้จนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัครร้านค้าในวันที่ 19 ธ.ค. 68” น.ส.อัยรินทร์ กล่าว

ในส่วนของประชาชน โครงการ “คนละครึ่งพลัส”จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 ต.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิร่วมโครงการฯ จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 31 ธ.ค. 68 โดยปัจจุบัน กระแสความนิยมของประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า ที่มีต่อโครงการฯ ได้รับความสนใจทั่วประเทศ จึงเป็นเหตุให้เหล่ามิจฉาชีพพยายามฉวยโอกาสหลอกลวงประชาชนหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการ “ส่งลิงก์ปลอม” มาหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวและดูดทรัพย์ของประชาชน ซึ่งปัญหาดังกล่าว รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเบื้องต้นขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของตำรวจไซเบอร์ ดังนี้

  • อย่ากดลิงก์จาก SMS/ข้อความแปลกปลอม เนื่องจากโครงการรัฐ จะไม่ส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านข้อความ
  • อย่าหลงเชื่อเพจ/บัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการ และขอให้ ปชช. ตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายยืนยัน และผู้ติดตามจริงหรือไม่ โดยการลงทะเบียนที่ถูกต้องนั้น ทำได้เฉพาะแอปฯ “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน”
  • อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว อาทิ เลขบัตรประชาชน, วันเกิด, PIN, OTP, ข้อมูลบัญชีธนาคาร
  • อย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ โดยหน่วยงานรัฐและธนาคาร ไม่มีนโยบายโทรขอ OTP หรือให้โอนเงิน
    ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง หากมีความสงสัย ให้โทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และอย่าแชร์ข้อมูลจากข่าวลือ/เพจที่ไม่น่าเชื่อถือ
  • “หากประชาชนได้รับลิงก์ปลอม ขอให้พิจารณา ตั้งสติ และ “ไม่กดลิงก์” ส่วนกรณีประชาชนเผลอกดลิงก์ปลอมและได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์ ขอให้ดำเนินการแจ้งความออนไลน์ได้ที่ https://www.thaipoliceonline.go.th/login หรือโทร. สายด่วนที่ 1441 เพื่อระงับบัญชีคนร้ายภายใน 72 ชั่วโมง และรีบเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน” น.ส.อัยรินทร์ กล่าว

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ลิเวอร์พูลแดงเดือด ข่าวกีฬา

หนุ่มเมืองจันท์ อดไม่ไหว ! หลังหัวหน้ามาร์คคัมแบ็กปชป. หล่นวรรคทอง “ผมดูบอลอังกฤษ-ฟังเทย์เลอร์ สวิฟต์”

15 นาที ที่แล้ว
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส แอสตัน วิลล่า ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถานทูตเกาหลี ยืนยันเอง นายกเกาหลีไม่ได้พูดนักการเมืองไทยเอี่ยวสแกมเมอร์

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” รีบแถลง ข้อตกลงหยุดยิง 28 ต.ค. ไม่ทำให้เขมรเสียดินแดน

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับได้แล้ว หนุ่มเขมรปล้นร้านทอง เจอตัวที่จันทบุรี กำลังจะหนีออกนอกประเทศ

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เตือนอย่ากดลิงก์ไม่น่าเชื่อถือ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสในวันพรุ่งนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนฟัง “รังสิมันต์” บอกมีนักการเมืองไทยเปิดบัญชีในกัมพูชา มากกว่า 7 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แห่แชร์ คนไทยในอังกฤษ เล่านาทีชีวิต “ถูกผลักให้รถบัสชน” หดหู่โดนทำร้ายซ้ำก่อนได้คนช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจญี่ปุ่น รวบหนุ่มขายภาพโป๊ดารา ทำขึ้นจาก AI รายได้นับล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล ยืนยันไทยไม่มีแผนปล่อยตัว 18 เชลยศึก ย้ำข้อตกลง 4 ข้อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือเบสวง limp bizkit เสียชีวิตเพราะ บันเทิง

ปิดตำนาน “หัวใจ” แห่ง Limp Bizkit แซม ริเวอร์ส มือเบสผู้ร่วมก่อตั้งวง ลาโลกวัย 48 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคโม่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง แฉ นายกเกาหลีบอก นักการเมืองไทย 7 คน เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไอซ์ รักชนก” เป็นห่วง ผู้สูงอายุโพสต์ “ยสตน.-กัน จอมพลัง” หวั่นเหยื่อสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อธิบาย ทำไมรถพยาบาลไม่เคลื่อนไปข้างหน้า หลังเจอรถจอดขวาง ทำผู้ป่วยดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายอินเดียเล่นใหญ่ แกล้งตาย อยากวัดใจมีคนมางานศพกี่คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ อัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” อาจทำให้เกิดฝนตกภาคอีสาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เตรียมตัวให้พร้อม ต้องทำอะไรบ้าง ก่อนลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” พรุ่งนี้ 20 ต.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ล่าตัวหนุ่มเขมร บุกปล้นร้านทอง ทำตกระหว่างหลบหนี ไม่ได้ซักเส้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จักรภพ” รับ “ทักษิณ” รู้จักกับ “เบน สมิธ” จริง รู้จักผ่าน “ฮุนเซน”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สำนักสื่ออังกฤษ ลงโทษ BBC ปกปิดข้อมูลสำคัญ ในสารคดีกาซา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ญาติคุกเข่ายกมือไหว้ ขอให้อีกฝ่ายเลื่อนรถ นำผู้ป่วยขึ้นรถไม่ได้ สุดท้ายเสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ปฏิเสธข่าวปล่อยตัวเชลยศึกกัมพูชา ย้ำต้องยุติเป็นปฏิปักษ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายบุญห้ามพลาด &quot;กุ้ยช่าย&quot; จัดอยู่ในกลุ่มผักกลิ่นฉุน 5 ชนิดที่ต้องงดเว้นช่วงกินเจ แนะขนมกุ้ยช่ายเจให้เลือกไส้ผักอื่นแทน ไลฟ์สไตล์

กินเจต้องรู้! “กุยฉ่าย” เป็นผักเจหรือไม่ ไขข้อสงสัยก่อนเริ่มเทศกาล 21 ต.ค.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก &quot;เอ็มม่า แมรี่ ทิกเลา&quot; มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล 2025 มงกุฎที่ 2 ของฟิลิปปินส์ บันเทิง

รู้จัก “เอ็มม่า แมรี่ ทิกเลา” มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 ผู้คว้ามงฯ 2 ให้ฟิลิปปินส์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 11:07 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2568 11:07 น.
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ลิเวอร์พูลแดงเดือด

หนุ่มเมืองจันท์ อดไม่ไหว ! หลังหัวหน้ามาร์คคัมแบ็กปชป. หล่นวรรคทอง “ผมดูบอลอังกฤษ-ฟังเทย์เลอร์ สวิฟต์”

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2568
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส แอสตัน วิลล่า

สเปอร์ส พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2568

“ฮุน มาเนต” รีบแถลง ข้อตกลงหยุดยิง 28 ต.ค. ไม่ทำให้เขมรเสียดินแดน

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2568

จับได้แล้ว หนุ่มเขมรปล้นร้านทอง เจอตัวที่จันทบุรี กำลังจะหนีออกนอกประเทศ

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2568
Back to top button