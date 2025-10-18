น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68
18 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิตี้ กราวน์ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ฟอเรสต์ VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ VS เชลซี
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30 น.
- สนาม : ซิตี้ กราวน์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ฟอเรสต์ – เชลซี
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเจ้าป่า ของกุนซือ แอนจ์ ปอสเตโคกลู จะยังไม่มีชื่อของ นิโคลัส โดมิงเกซ, โอล่า ไอน่า และ ดั๊กลาส หลุยซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมตซ์ เซลช์ พร้อมกองหลัง 4 คน เนโก วิลเลี่ยมส์, มูริลโล่, นิโคล่า มิเลนโควิช, โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ แดนกลางเป็น เอลเลียต แอนเดอร์สัน กับ อิบราฮิม ซันกาเร่ แนวรุกนำทัพมาโดย แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คริส วู้ด
เชลซี
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ ลีไว โคลวิลล์, เลียม ดีแลป, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า และ โคล พาลเมอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัวต์ บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้ กับ มาโล กุสโต้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, เอสเตเวา ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟอเรสต์ VS เชลซี
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 25/05/25 ฟอเรสต์ 0-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 06/10/24 เชลซี 1-1 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
- 11/05/24 ฟอเรสต์ 2-3 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 02/09/23 เชลซี 0-1 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
- 13/05/23 เชลซี 2-2 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
- 05/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/10/25 แพ้ มิดทิลแลนด์ 2-3 (ยูโรป้า ลีก)
- 27/09/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 เสมอ เรอัล เบติส 2-2 (ยูโรป้า ลีก)
- 20/09/25 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
เชลซี
- 04/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/09/25 ชนะ เบนฟิก้า 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/09/25 ชนะ ลินคอล์น ซิตี้ 2-1 (คาราบาว คัพ)
- 20/09/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-2-3-1) : แมตซ์ เซลส์ (GK) – เนโก้ วิลเลี่ยมส์. มูริลโล่, นิโคล่า มิเลนโควิช, โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ – เอลเลียต แอนเดอร์สัน, อิบราฮิม ซันกาเร่ – แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย – คริส วู้ด
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัวต์ บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรญ่า – มอยเซส ไกเซโด้, มาโล กุสโต้ – เปโดร เนโต้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, เอสเตเวา – ชูเอา เปโดร
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-2 เชลซี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: