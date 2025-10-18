ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 10:30 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 09:55 น.
52

18 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิตี้ กราวน์ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ฟอเรสต์ VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ VS เชลซี
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30 น.
  • สนาม : ซิตี้ กราวน์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Chelsea Football Club

วิเคราะห์บอล ฟอเรสต์ – เชลซี

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเจ้าป่า ของกุนซือ แอนจ์ ปอสเตโคกลู จะยังไม่มีชื่อของ นิโคลัส โดมิงเกซ, โอล่า ไอน่า และ ดั๊กลาส หลุยซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมตซ์ เซลช์ พร้อมกองหลัง 4 คน เนโก วิลเลี่ยมส์, มูริลโล่, นิโคล่า มิเลนโควิช, โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ แดนกลางเป็น เอลเลียต แอนเดอร์สัน กับ อิบราฮิม ซันกาเร่ แนวรุกนำทัพมาโดย แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คริส วู้ด

Credit : Nottingham Forest

เชลซี

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ ลีไว โคลวิลล์, เลียม ดีแลป, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า และ โคล พาลเมอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัวต์ บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้ กับ มาโล กุสโต้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, เอสเตเวา ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟอเรสต์ VS เชลซี

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 25/05/25 ฟอเรสต์ 0-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/10/24 เชลซี 1-1 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/05/24 ฟอเรสต์ 2-3 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/09/23 เชลซี 0-1 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/05/23 เชลซี 2-2 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

  • 05/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/10/25 แพ้ มิดทิลแลนด์ 2-3 (ยูโรป้า ลีก)
  • 27/09/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/25 เสมอ เรอัล เบติส 2-2 (ยูโรป้า ลีก)
  • 20/09/25 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)

เชลซี

  • 04/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/09/25 ชนะ เบนฟิก้า 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/09/25 ชนะ ลินคอล์น ซิตี้ 2-1 (คาราบาว คัพ)
  • 20/09/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Nottingham Forest

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-2-3-1) : แมตซ์ เซลส์ (GK) – เนโก้ วิลเลี่ยมส์. มูริลโล่, นิโคล่า มิเลนโควิช, โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ – เอลเลียต แอนเดอร์สัน, อิบราฮิม ซันกาเร่ – แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย – คริส วู้ด

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัวต์ บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรญ่า – มอยเซส ไกเซโด้, มาโล กุสโต้ – เปโดร เนโต้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, เอสเตเวา – ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-2 เชลซี

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

