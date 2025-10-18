แจ้งปิด ด่านฯ เทพารักษ์ 4-ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 18-20 ต.ค.นี้
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ.แจ้งปิดการจราจร ด่านฯ เทพารักษ์ 4 (ทางลงบางพลี) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) วันที่ 18-20 ต.ค.68
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด เพื่อดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรถนนบริการ ในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยบริษัทฯ จะเข้าดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรดังกล่าว จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดการจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเทพารักษ์ 4 (ทางลงบางพลี) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2568 เวลา 04.00 น. โดยรถที่จะไปบางพลีให้ใช้ทางลงสำโรง แล้วกลับรถที่ถนนเทพารักษ์
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายวิศาล เนตรจรัสแสง วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง โทร 085-396-1653 ตลอด 24 ชม.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกระดับบริการเพื่อผู้ใช้ทางพิเศษ ด้วยการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไร้ไม้กั้น (Single Lane Free Flow: SLFF) ใช้ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียน ALPR ขาเข้าร่วมกับเสาอากาศ (ANTENNA)โดยไม่มีไม้กั้น ซึ่งเป็นจุดเช็ค Point สำหรับรถที่มาจากทางเชื่อม M82 เข้าทางพิเศษกาญจนาภิเษก โดยใช้ระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และกล้อง 📹เพื่อตรวจจับและบันทึกภาพป้ายทะเบียนรถ ร่วมกับอ่านบัตรรับชำระค่าผ่านทางแบบ electronic (Easy Pass และ M-pass) เพื่อให้ผู้ใช้ทางชำระค่าผ่านทางที่ด่านฯ ทางออกปลายทางเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดการจราจรสะสมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และรองรับเทคโนโลยีการชำระเงินในอนาคต โดยได้เปิดใช้งานระบบดังกล่าวใน ช่องทางขาเข้า (Entry) บนทางพิเศษบูรพาวิถี และขยายผลไปยังทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) โดยเปิดใช้งานในบางด่านฯ ไปแล้วจำนวน 4 จุด ดังนี้
- วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568 : ด่านฯ ทางเทพารักษ์ 1 ทางเข้า 1
- วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 : ด่านฯ บางครุ 1 ทางเข้า 1
- วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 : ด่านฯ บางขุนเทียน 1 ทางเข้า 2
- วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2568 : ด่านฯ บางขุนเทียน 1 ทางเข้า 1
ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมให้ระบบสามารถตรวจสอบและคำนวณค่าผ่านทางอัตโนมัติได้สมบูรณ์แบบคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งระบบภายในเดือนธันวาคม 2568 ดังนั้น กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทางพิเศษ โปรดติดตั้งอุปกรณ์ OBU Easy Pass ภายในรถให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน โดยตำแหน่งที่เหมาะสมคือบริเวณกึ่งกลางกระจกหน้ารถยนต์ด้านหลังกระจกมองหลัง เพื่อให้ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการเข้า–ออกทางพิเศษได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถผ่านช่องทางเก็บเงินได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องหยุดรถ ลดระยะเวลาในการรอคอย และสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไร้ไม้กั้นเต็มรูปแบบในอนาคต
“กทพ.” ขอขอบคุณผู้ใช้ทางทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และร่วมกันขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.
