ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ไม่มีมือถือ-ไม่มีบัตรสวัสดิการ ทำยังไง?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 14:27 น.
108
ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ไม่มีมือถือ-ไม่มีบัตรคนจนได้ไหม

ไขข้อสงสัย ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-ไม่มีมือถือ ทำยังไง? โฆษกรัฐบาลมีคำตอบ

หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศไทม์ไลน์การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสรอบแรก ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคมนี้ ประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกิดความกังวลว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ ล่าสุด นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันแล้วว่ายังสามkรถรับสิทธิ์แต่ต้องรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการหลังจากเฟสที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว

นายสิริพงศ์ยอมรับว่ารัฐบาลมีความกังวลสำหรับกลุ่มที่อาจมีปัญหาในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังจึงได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว ยืนยันว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส เฟส 2 หรือ รอบเก็บตกเพื่อรองรับผู้ที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนในรอบแรก

สำหรับคนละครึ่งพลัสเฟส 2 คาดว่าอาจจะต้องรอ หลังช่วงปีใหม่เป็นต้นไป โดยจะมีการประกาศวันและขั้นตอนที่ชัดเจนอีกครั้ง หลังจากโครงการในเฟสแรกสิ้นสุดลง โดยกลุ่มแรกจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568

เพื่อป้องกันความสับสน โฆษกรัฐบาลได้ชี้แจงว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (13 ล้านคน) ไม่สามารถลงทะเบียน โครงการคนละครึ่งพลัสได้ แต่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ คือ เงินเพิ่มอีก 850 บาท ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 ทำให้วงเงินรวมในบัตรเป็น 1,150 บาทต่อเดือน

ผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสได้ต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ สามารถลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อรับสิทธิช่วยเหลือรัฐออก 50 : ประชาชนออก 50 ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน

นายสิริพงศ์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน รัฐบาลกำลังทบทวนเพื่อ เปิดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์ของ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีที่ไม่อยากให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

