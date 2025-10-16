ข่าวกีฬา

กกท.ผนึกกำลังภาคเอกชน–วงการบันเทิง เปิดตัวโครงการ “Friends of SEA Games 2025”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 17:19 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 17:19 น.
52
แฟ้มภาพ

กกท. ผนึกกำลังภาคเอกชน–วงการบันเทิง เปิดตัวโครงการ “Friends of SEA Games 2025” ดึงศิลปินรุ่นใหม่ร่วมส่งเสริมการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคเอกชนและภาคบันเทิง พร้อมเปิดตัวโครงการ “Friends of SEA Games 2025” เพื่อร่วมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 โดยใช้ 3 เมืองหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา รวมถึงการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายวสันต์ หอมแสงประดิษฐ์ อุปนายกสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย, นางทักษญา ธีญานาถธนันชา กรรมการสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายมีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร รวมถึงผู้บริหารจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ True Digital Park เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา

ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.

ภายในงานได้มีการเปิดตัว 7 ศิลปินตัวแทนคนรุ่นใหม่ในโครงการ “Friends of SEA Games 2025” ได้แก่ “เจษ” เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, “บาส” หัสณัฐ พินิวัตร์, หล่งซื่อ ลี, “มอส” ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ, “พาเวล” นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์, “ซี” พฤกษ์ พานิช และ “โทมัส” ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์ ซึ่งจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬา เชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งขันในสนามจริง และร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความภาคภูมิใจของชาติ

โครงการ Friends of SEA Games 2025 2
ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.
โครงการ Friends of SEA Games 2025 ข่าววันนี้ 16 ต.ค.2568
ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.

นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัว “ตัวแทนแห่งมิตรภาพอาเซียน” ซึ่งเป็นศิลปินและนักแสดงชื่อดัง 12 คน ที่จะมาร่วมถือป้ายประเทศในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้แก่ “มุก” วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, “ปีเตอร์แพน” ทัศน์พล วิวิธวรรธน์, “ไอซ์” อมีนา กูล, “โฟค” สุธิมา ก่อเกียรติวนิชาติ, “อันดา” อนันตา เตียวิรัตน์, “ลูกแก้ว” กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน, “ต้นหลิว” เมธาพัฒน์ ฉิมกุล, “โบนัส” ณัฐวัฒน์ เอี่ยมชื่น, “น้ำ” จุฑามาศ หวังสวัสดิ์, “ยูโด” ธรรม์ธัช ธารินทร์ภิรมย์, “แมกก้า” ณัฐภัทร ดีเลิศตระกูล และ “บิ๊ก” ธนกร กุลจรัสสมบัติ

“โครงการ Friends of SEA Games 2025 เป็นการรวมพลังของศิลปิน ดาราบอยเลิฟและเกิร์ลเลิฟจากหลายค่ายในประเทศไทย เพื่อช่วยกันส่งเสริมและสร้างกระแสการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ตั้งแต่ก่อนและระหว่างการแข่งขัน จุดมุ่งหมายคือการใช้กีฬาซีเกมส์เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน สร้างความรัก ความสามัคคี และพลังบวกในหมู่คนไทยและอาเซียน รวมถึงกระตุ้นให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชน หันมาสนใจกีฬาและออกกำลังกายมากขึ้น โดยมีกีฬาซีเกมส์เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ”

“สำหรับมาสคอตการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะนำทั้ง 7 ตัว 7 สี และแบบลายธงชาติไทยอีก 2 ตัว มาใช้ในการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์อย่างครบถ้วน โดยมาสคอตลายธงชาติจะใช้ในพิธีการต่าง ๆ เช่น การมอบเหรียญรางวัล ส่วนมาสคอตทั้ง 9 แบบจะถูกนำไปเผยแพร่และผลิตเป็นของที่ระลึก เพื่อสร้างสีสันและเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยในมหกรรมกีฬา”.

ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ภาพ @กองประชาสัมพันธ์ กกท.

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

หญิงเยอรมันส่งมอบโบราณวัตถุคืนกรีซ หลัง “ขโมย” ไปนานกว่า 50 ปี ลั่นไม่สายที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; เตรียมนั่งหัวโต๊ะตั้ง คณะกรรมการพิเศษ ลุยปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์ ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมนั่งหัวโต๊ะตั้ง คณะกรรมการพิเศษ ลุยปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิจฉาชีพโครงการคนละครึ่งพลัส ข่าวอาชญากรรม

ตร.ไซเบอร์ เตือนภัย! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการ “คนละครึ่งพลัส” พบเริ่มระบาดหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ควันหลงหลังหวยออก 16/10/68 เจ้าแม่ไลฟ์สดถึงกับโพสต์ &quot;หะ ออกเลขที่บ้านเจนนี่หรอ&quot; หลังเลขท้าย 3 ตัวออก 889 เฉียดเลขที่บ้านคนดังไปเพียงแต้มเดียว เลขเด็ด

เกือบแตก! “เจนนี่” ยังอึ้ง หวยออก 889 เฉียดเลขที่บ้าน 899 ไปนิดเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคชี้ การอวดยอดขายว่า หมดเกลี้ยง หรือ หลายสิบล้าน อาจเข้าข่ายโฆษณาเกินจริง ย้ำรายได้เกิน 1.8 ล้าน/ปี ต้องจดทะเบียนตลาดแบบตรง ข่าว

สคบ. ออกโรงเตือน! อินฟลูฯ-แม่ค้าออนไลน์ โชว์ยอดขายถล่มทลาย ระวังเจอข้อหาหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กกท.ผนึกกำลังภาคเอกชน–วงการบันเทิง เปิดตัวโครงการ “Friends of SEA Games 2025”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอเหรียญทอง&quot; งดรับผู้ป่วยบัตรทอง รพ.มงกุฎวัฒนะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่า สปสช.จะจ่ายหนี้ ข่าว

“หมอเหรียญทอง” งดรับผู้ป่วยบัตรทอง รพ.มงกุฎวัฒนะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่า สปสช.จะจ่ายหนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ครบทุกรางวัล ที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ครบทุกรางวัล ที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท เสกโลโซขึ้นโชว์ซีเกมส์ ข่าวกีฬา

กกท. แจงแล้ว ทาบ “เสก โลโซ” ขึ้นโชว์ซีเกมส์ ติดต่อผ่านกรมราชทัณฑ์-ยันไม่มีอภิสิทธิ์ชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขั้นตอนลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 20-26 ต.ค. นี้ สำหรับประชาชน ผู้ใช้เก่าและผู้สมัครใหม่ ทำตามง่าย ๆ ทีละขั้นตอนเหมือนดูคลิป ข่าว

วิธีลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 20 ต.ค. 68 สรุปครบ ทำตามคลิปนี้ผ่านชัวร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งวดนี้แตก 24 ล้าน! ลอตเตอรี่พลัส ประกาศชื่อ 4 เศรษฐีป้ายแดง หนุ่มปทุม รับเละ 12 ล้าน ข่าว

งวดนี้แตก 24 ล้าน! ลอตเตอรี่พลัส ประกาศชื่อ 4 เศรษฐีป้ายแดง หนุ่มปทุม รับเละ 12 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล 27 ใบ 162 ล้าน รับสูงสุดคนเดียว 18 ล้าน ข่าว

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล รวม 27 ใบ 162 ล้าน รับสูงสุดคนเดียว 18 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวไทยสร้างเรื่อง แต่งตัวไม่พร้อมปีนเขาฮอกไกโด สุดท้ายต้องพึ่งกู้ภัย ถูกชาวเน็ตญี่ปุ่นด่าฉ่ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเจนนี่ถามจันจิได้กันหรือยัง บันเทิง

ดังได้ก็ดับได้ ดราม่า “เจนนี่” แพ้เสียงในหัว ถาม “จันจิ” หวานใจมาริโอ้ ทั้งที่คลิปก่อนหน้าฮาลั่น 4 ล้านวิว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กานต์ โต้ เสก โลโซ ตอบรับเล่น ซีเกมส์ โวย กกท-ราชทัณฑ์ ไม่เคยติดต่อมา ข่าวกีฬา

กานต์ โต้ เสก โลโซ ตอบรับเล่น ซีเกมส์ โวย กกท. ไม่เคยติดต่อมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือสะพัด ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ลือสะพัด! สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศไทย โชว์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ ไม่มีคำว่าพลาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาว่าไง? ผู้เชี่ยวชาญชี้ ทุ่มระเบิด PMN-2 ที่คร่าชีวิตทหารไทย เพิ่งถูกฝังใหม่ ไม่ใช่ของเก่า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่ ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. เตือน &#039;อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์&#039; โฆษณาเกินจริง ระวัง &#039;ช่องปลิว&#039; แถมโทษจำคุก ข่าว

อย. เตือน ‘อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์’ โฆษณาเกินจริง ระวัง ‘ช่องปลิว’ แถมโทษจำคุก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนเพลงใจหาย Paramount เตรียมปิดช่อง “MTV” ทั่วยุโรปในปี 2025

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลบแล้ว! สื่อเขมรบอก “ฮุนเซน” ไม่อดทนไทยอีกต่อไป วันนี้อาจเกิดเหตุเลวร้าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI ออกหนังสือ “เบน สมิธ” ประวัติขาวสะอาด ไม่เคยถูกดำเนินคดี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์รักชนกกันจอมพลัง ข่าว

เดือดต่อ ไอซ์ รักชนก ตอกกันจอมพลัง การเมืองไทยสกปรกจริง! แนะปรึกษา “ธรรมนัส” ก่อนทิ้งบอมบ์ “พี่กันรับบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่?”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มูลนิธิสตรีไต้หวันเรียกร้องภาครัฐ เพิ่มระดับความปลอดภัยในที่สาธารณะ หลังเกิดเหตุข่มขืนกลางสถานีรถไฟ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 17:19 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 17:19 น.
52
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หญิงเยอรมันส่งมอบโบราณวัตถุคืนกรีซ หลัง “ขโมย” ไปนานกว่า 50 ปี ลั่นไม่สายที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
&quot;อนุทิน&quot; เตรียมนั่งหัวโต๊ะตั้ง คณะกรรมการพิเศษ ลุยปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์

“อนุทิน” เตรียมนั่งหัวโต๊ะตั้ง คณะกรรมการพิเศษ ลุยปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
มิจฉาชีพโครงการคนละครึ่งพลัส

ตร.ไซเบอร์ เตือนภัย! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการ “คนละครึ่งพลัส” พบเริ่มระบาดหนัก

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
ควันหลงหลังหวยออก 16/10/68 เจ้าแม่ไลฟ์สดถึงกับโพสต์ &quot;หะ ออกเลขที่บ้านเจนนี่หรอ&quot; หลังเลขท้าย 3 ตัวออก 889 เฉียดเลขที่บ้านคนดังไปเพียงแต้มเดียว

เกือบแตก! “เจนนี่” ยังอึ้ง หวยออก 889 เฉียดเลขที่บ้าน 899 ไปนิดเดียว

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
Back to top button