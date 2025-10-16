กกท.ผนึกกำลังภาคเอกชน–วงการบันเทิง เปิดตัวโครงการ “Friends of SEA Games 2025”
กกท. ผนึกกำลังภาคเอกชน–วงการบันเทิง เปิดตัวโครงการ “Friends of SEA Games 2025” ดึงศิลปินรุ่นใหม่ร่วมส่งเสริมการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคเอกชนและภาคบันเทิง พร้อมเปิดตัวโครงการ “Friends of SEA Games 2025” เพื่อร่วมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 โดยใช้ 3 เมืองหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา รวมถึงการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายวสันต์ หอมแสงประดิษฐ์ อุปนายกสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย, นางทักษญา ธีญานาถธนันชา กรรมการสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายมีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร รวมถึงผู้บริหารจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ True Digital Park เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
ภายในงานได้มีการเปิดตัว 7 ศิลปินตัวแทนคนรุ่นใหม่ในโครงการ “Friends of SEA Games 2025” ได้แก่ “เจษ” เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, “บาส” หัสณัฐ พินิวัตร์, หล่งซื่อ ลี, “มอส” ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ, “พาเวล” นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์, “ซี” พฤกษ์ พานิช และ “โทมัส” ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์ ซึ่งจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬา เชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งขันในสนามจริง และร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความภาคภูมิใจของชาติ
นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัว “ตัวแทนแห่งมิตรภาพอาเซียน” ซึ่งเป็นศิลปินและนักแสดงชื่อดัง 12 คน ที่จะมาร่วมถือป้ายประเทศในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้แก่ “มุก” วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, “ปีเตอร์แพน” ทัศน์พล วิวิธวรรธน์, “ไอซ์” อมีนา กูล, “โฟค” สุธิมา ก่อเกียรติวนิชาติ, “อันดา” อนันตา เตียวิรัตน์, “ลูกแก้ว” กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน, “ต้นหลิว” เมธาพัฒน์ ฉิมกุล, “โบนัส” ณัฐวัฒน์ เอี่ยมชื่น, “น้ำ” จุฑามาศ หวังสวัสดิ์, “ยูโด” ธรรม์ธัช ธารินทร์ภิรมย์, “แมกก้า” ณัฐภัทร ดีเลิศตระกูล และ “บิ๊ก” ธนกร กุลจรัสสมบัติ
“โครงการ Friends of SEA Games 2025 เป็นการรวมพลังของศิลปิน ดาราบอยเลิฟและเกิร์ลเลิฟจากหลายค่ายในประเทศไทย เพื่อช่วยกันส่งเสริมและสร้างกระแสการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ตั้งแต่ก่อนและระหว่างการแข่งขัน จุดมุ่งหมายคือการใช้กีฬาซีเกมส์เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน สร้างความรัก ความสามัคคี และพลังบวกในหมู่คนไทยและอาเซียน รวมถึงกระตุ้นให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชน หันมาสนใจกีฬาและออกกำลังกายมากขึ้น โดยมีกีฬาซีเกมส์เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ”
“สำหรับมาสคอตการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะนำทั้ง 7 ตัว 7 สี และแบบลายธงชาติไทยอีก 2 ตัว มาใช้ในการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์อย่างครบถ้วน โดยมาสคอตลายธงชาติจะใช้ในพิธีการต่าง ๆ เช่น การมอบเหรียญรางวัล ส่วนมาสคอตทั้ง 9 แบบจะถูกนำไปเผยแพร่และผลิตเป็นของที่ระลึก เพื่อสร้างสีสันและเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยในมหกรรมกีฬา”.
