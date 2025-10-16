ข่าว

สคบ. ออกโรงเตือน! อินฟลูฯ-แม่ค้าออนไลน์ โชว์ยอดขายถล่มทลาย ระวังเจอข้อหาหนัก

เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 17:29 น.
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคชี้ การอวดยอดขายว่า หมดเกลี้ยง หรือ หลายสิบล้าน อาจเข้าข่ายโฆษณาเกินจริง ย้ำรายได้เกิน 1.8 ล้าน/ปี ต้องจดทะเบียนตลาดแบบตรง

สืบเนื่องจากกระแสไลฟ์สดขายสินค้าที่สร้างยอดขายถล่มทลายในโลกโซเชียลมีเดีย ล่าสุดวันนี้ (16 ต.ค. 68) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ออกประกาศเตือนผู้ค้าออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ ให้ระมัดระวังการโฆษณาที่อาจเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค

ประกาศฉบับเต็ม สคบ. เตือน “อินฟลูเอนเซอร์ขายของออนไลน์” ระวังเข้าข่ายทำธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ชี้ต้องโฆษณาอย่างถูกต้องไม่หลอกลวงผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขอแจ้งเตือน อินฟลูเอนเซอร์และผู้ค้าขายออนไลน์ที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียล หลังพบว่า มีบางรายโพสต์โฆษณาขายสินค้าพร้อมอวดยอดขาย “ถล่มทลาย” หรือ “ขายดีจนของหมด” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้อาจเข้าข่าย “โฆษณาเกินจริง” หรือ “ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า” อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

สคบ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับ ดูแล ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ขอเน้นย้ำว่าผู้ที่ทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป พ่อค้าแม่ค้า หรืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง หากมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือการชักชวนให้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ 1.8 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี

ต้องยื่น ขออนุญาตประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อ สคบ. ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดให้สินค้าทุกชิ้นต้องมีการจัดทำฉลากสินค้าให้ครบถ้วน ถูกต้อง และการโฆษณาต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้า

สคบ. ระบุเพิ่มเติมว่า การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ และหากพบว่า มีการโฆษณาอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงผู้บริโภคจะถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น พร้อมย้ำว่า หน่วยงานมีการติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างใกล้ชิด เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าออนไลน์

สคบ. ฝากถึงอินฟลูเอนเซอร์ยุคดิจิทัลว่า “ชื่อเสียงอาจสร้างได้จากคอนเทนต์ แต่ความน่าเชื่อถือต้องสร้างจากความถูกต้อง” การรู้เท่าทันกฎหมายและปฏิบัติอย่างรับผิดชอบ ไม่เพียงปกป้องผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังปกป้องตัวคุณเองจากการตกเป็นผู้กระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะในยุคนี้ “ยอดขายสูง ไม่สำคัญเท่าความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค”

ประกาศฉบับเต็ม สคบ. เตือน อินฟลูเอนเซอร์ขายของออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เปิด 2 ข้อกฎหมายสำคัญที่ผู้ค้าออนไลน์ต้องรู้

1. โฆษณาเกินจริง

  • สคบ. ระบุว่า การโพสต์โฆษณาพร้อมอวดยอดขายว่า ‘ถล่มทลาย’ หรือ ‘ขายดีจนของหมด’ เพื่อสร้างแรงจูงใจ อาจเข้าข่ายเป็น ‘โฆษณาเกินจริง’ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

2. รายได้เกิน 1.8 ล้านบาท ต้องจดทะเบียน

  • ผู้ค้าออนไลน์ที่มีรายได้จากการขายสินค้า ตั้งแต่ 1.8 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป มีหน้าที่ต้องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจ ‘ตลาดแบบตรง’ ต่อ สคบ. หากฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับ

การออกมาเตือนของ สคบ. ครั้งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความสำเร็จของไลฟ์คอมเมิร์ซที่เพิ่งสร้างสถิติยอดขายหลายสิบล้านบาทในเวลาอันสั้น จึงขอให้ผู้ประกอบการทุกรายศึกษาข้อกฎหมายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องทั้งผู้บริโภคและตัวท่านเอง

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

