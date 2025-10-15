จบดราม่า 6 ปี ศาลจีนตัดสินให้สาวจีนหย่าขาดกับสามี หลังถูกผลักตกหน้าผาในไทย หวังฮุบมรดก
ศาลจีนตัดสิน “หย่าขาด” ให้กับหญิงชาวจีน หลังรอดชีวิตจากการถูกสามีผลักตกหน้าผาที่ประเทศไทย เพื่อหวังจะฮุบสมบัติทั้งหมด สิ้นสุดดราม่า 6 ปี
ศาลในประเทศจีนได้อนุมัติคำร้องขอหย่าขาดของ หวัง หน่วนหน่วน หญิงสาวผู้รอดชีวิตจากการถูกสามีผลักตกหน้าผาในประเทศไทยเมื่อหกปีที่แล้ว ซึ่งการตัดสินของศาลในครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามในโซเชียลมีเดียจีน
หวัง หน่วนหน่วน วัย 38 ปี หรือที่รู้จักกันในชื่อออนไลน์ว่า หวัง หน่วนหน่วน ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากที่ หยู เสี่ยวตง สามีของเธอผลักเธอตกจากหน้าผาสูง 34 เมตร ในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี เมื่อเดือนมิถุนายน 2019 ขณะนั้นเธอตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน และต้องสูญเสียลูกในครรภ์ไป
หยู เสี่ยวตง พยายามฆ่าภรรยาเพื่อหวังสมบัติของเธอไปใช้หนี้พนัน โดยเขาถูกศาลไทยตัดสินจำคุก 33 ปี 4 เดือน เมื่อปีที่แล้ว หลังการพิจารณาคดีครั้งที่สาม
ในเดือนกันยายน 2023 หวังได้ยื่นคำร้องขอหย่าต่อศาลประชาชนเขตฉินหวย ในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู โดยระบุว่าเธอเผชิญกับความยากลำบากมากมายในการดำเนินคดี เนื่องจากสามีถูกคุมขังอยู่ในประเทศไทย
ศาลได้มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยอนุมัติการหย่าขาดของหวัง และสั่งให้ หยู เสี่ยวตง จ่ายเงินชดเชยให้หวังเป็นจำนวน 500,000 หยวน (ประมาณ 2.27 ล้านบาท)
“เป็นวันที่สมบูรณ์แบบอะไรเช่นนี้! ศาลอนุมัติคำอุทธรณ์ของฉันแล้ว” หวังโพสต์บนโซเชียลมีเดีย “ความยากลำบากที่ฉันต้องอดทนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมายังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำ”
คำตัดสินนี้ได้รับเสียงแสดงความยินดีอย่างล้นหลามในโซเชียลมีเดียจีน โดยมียอดเข้าชมเกือบ 60 ล้านครั้ง “เป็นข่าวดีอะไรอย่างนี้! ยินดีด้วยนะ! คุณรอคอยสิ่งนี้มานานแล้ว” ชาวเน็ตคนหนึ่งกล่าว และอีกคนเสริมว่า “มันไม่ง่ายเลยที่จะสำเร็จได้ขนาดนี้ ผู้หญิงทุกคนมีความสุขไปกับคุณ”
ก่อนหน้านี้ หวังเคยถูกหยูเรียกร้องเงินชดเชยการหย่าถึง 30 ล้านหยวน (ราว 136 ล้านบาท) โดยอ้างว่าเป็นการชดเชย “ความเสียหายทางอารมณ์และการสูญเสียวัยหนุ่มสาว” ซึ่งศาลหนานจิงยังไม่ได้มีการจัดสรรทรัพย์สินร่วมของทั้งคู่ในตอนนี้
หวังซึ่งมีผู้ติดตาม 5.45 ล้านคนบนแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียหลักของจีน ได้กล่าวในการไลฟ์สตรีมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมว่า เธอมีแผนจะฟ้องหยูเพิ่มเติมในข้อหาขโมยเงินของเธอระหว่างที่ทั้งสองแต่งงานกัน
ทั้งนี้ หวัง หน่วนหน่วน ได้ให้กำเนิดลูกชายแล้วเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว โดยเผยว่าลูกชายเกิดจากการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ที่คลินิกในต่างประเทศ
อ้างอิง : www.scmp.com
