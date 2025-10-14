มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว
มาแล้ว! เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูป อาศรมฤาษีเณร คอหวยซูมแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ก่อนวันหวยออก 16 ตุลาคม 2568 (16 10 68)
นับถอยหลังอีกไม่กี่วันหลังจากนี้ก่อนถึงวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2568 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี ขณะนี้เหล่านักเสี่ยงโชคหลาย ๆ คนต่างมุ่งหน้าไปที่แผงลอตเตอรี่เพื่อมองหาเลขเด็ดที่ตรงใจตามความต้องการของตน และความหวังที่จะได้คว้าเงินรางวัลสูงสุดของหวยงวดนี้ 16/10/68
วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ มีอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจมานำเสนอให้คอหวยทุกท่านได้ลองพิจารณากันดู นั่นก็คือ เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 16 ต.ค. 68 และเลขธูป ฤาษีเณร ซึ่งส่งตรงมาจากอาศรมฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ ต.โพธิ์แตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสำนักที่ได้รับการไว้วางใจจากคอหวยทั่วประเทศ เพราะแนวทางที่ได้รับจากอาศรมแห่งนี้มอบโชคให้กับผู้ศรัทธามาแล้วนับไม่ถ้วน
เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร 16/10/68
- เลขอ่างน้ำมนต์ : 0 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8
- เลขท้าย 2 ตัว : 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 34 – 36 – 37 – 38 – 46 – 47 – 48 – 67 – 68 – 78
- เลขท้าย 3 ตัว : 034 – 036 – 037 – 038 – 046 – 047 – 048 – 067 – 068 – 078 – 346 – 347 – 348 – 367 – 368 – 378 – 467 – 468 – 478 – 678
เลขธูป อาศรมฤาษีเณร งวด 16 10 68
- เลขธูป : 5 – 8 – 3
- เลขสองตัว : 58 – 53 – 83
- เลขสามตัว : 583
อ้างอิงจาก : FB เจ้าสัวเฮง อาศรมฤาษีเณร
