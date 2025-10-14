ข่าว

ภัยเงียบใกล้ตัว! สภาผู้บริโภคเตือน ปากกาเมจิกเขียนถุงร้อน เสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนัก

เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 13:52 น.
เคยสังเกตไหมว่าถุงแกงร้อน ๆ หรือกล่องอาหารตามสั่งที่คุณซื้อ มีลายมือเขียนด้วยปากกาเมจิกอยู่? ความสะดวกสบายเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ อาจกลายเป็นภัยเงียบ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวโดยไม่รู้ตัว

ล่าสุดวันนี้ (14 ต.ค. 68) เพจดังอย่าง เรื่องจริงผ่านจอ ได้นำคำเตือนจาก สภาผู้บริโภค มาตีแผ่ถึงอันตรายของการใช้ปากกาเคมีเขียนบนบรรจุภัณฑ์อาหารโดยตรง โดยสภาผู้บริโภคอธิบายว่า ในหมึกของปากกาเมจิกประกอบด้วย สารเคมีตัวทำละลาย ที่มีคุณสมบัติแทรกซึมสูง

เมื่อสัมผัสกับความร้อนจากอาหาร สารเคมีเหล่านี้จะถูกเร่งให้ละลายและสามารถซึมผ่านถุงพลาสติกที่ไม่ได้มาตรฐาน ปนเปื้อนลงไปในอาหารของคุณได้

แม้การบริโภคเข้าไปในแต่ละครั้งอาจไม่แสดงอาการทันที แต่มันคือการสะสมสารพิษในร่างกาย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยในอนาคต

ปากกาเมจิกเขียนถุงร้อน อันตรายกว่าที่คิด
ทางออกที่ปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค

เพื่อความปลอดภัย สภาผู้บริโภคได้แนะนำทางออกง่ายๆ ที่ทุกร้านค้าสามารถทำได้

  • ใช้สติกเกอร์ เขียนข้อความลงบนสติกเกอร์ก่อน แล้วจึงนำไปแปะบนถุงหรือกล่องอาหาร
  • ใช้กระดาษโน้ต เขียนรายการแล้วใช้คลิปหนีบหรือหนังยางรัดติดกับหูหิ้วของถุง

การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนี้ ไม่เพียงแต่จะปลอดภัยต่อลูกค้า แต่ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานและความใส่ใจของร้านคุณอีกด้วย

ก่อนจะรับประทานอาหารมื้อต่อไป ลองสังเกตสักนิดว่าบรรจุภัณฑ์นั้นปลอดภัยหรือไม่ เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากความใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้

