ภัยเงียบใกล้ตัว! สภาผู้บริโภคเตือน ปากกาเมจิกเขียนถุงร้อน เสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนัก
เคยสังเกตไหมว่าถุงแกงร้อน ๆ หรือกล่องอาหารตามสั่งที่คุณซื้อ มีลายมือเขียนด้วยปากกาเมจิกอยู่? ความสะดวกสบายเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ อาจกลายเป็นภัยเงียบ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวโดยไม่รู้ตัว
ล่าสุดวันนี้ (14 ต.ค. 68) เพจดังอย่าง เรื่องจริงผ่านจอ ได้นำคำเตือนจาก สภาผู้บริโภค มาตีแผ่ถึงอันตรายของการใช้ปากกาเคมีเขียนบนบรรจุภัณฑ์อาหารโดยตรง โดยสภาผู้บริโภคอธิบายว่า ในหมึกของปากกาเมจิกประกอบด้วย สารเคมีตัวทำละลาย ที่มีคุณสมบัติแทรกซึมสูง
เมื่อสัมผัสกับความร้อนจากอาหาร สารเคมีเหล่านี้จะถูกเร่งให้ละลายและสามารถซึมผ่านถุงพลาสติกที่ไม่ได้มาตรฐาน ปนเปื้อนลงไปในอาหารของคุณได้
แม้การบริโภคเข้าไปในแต่ละครั้งอาจไม่แสดงอาการทันที แต่มันคือการสะสมสารพิษในร่างกาย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยในอนาคต
ทางออกที่ปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค
เพื่อความปลอดภัย สภาผู้บริโภคได้แนะนำทางออกง่ายๆ ที่ทุกร้านค้าสามารถทำได้
- ใช้สติกเกอร์ เขียนข้อความลงบนสติกเกอร์ก่อน แล้วจึงนำไปแปะบนถุงหรือกล่องอาหาร
- ใช้กระดาษโน้ต เขียนรายการแล้วใช้คลิปหนีบหรือหนังยางรัดติดกับหูหิ้วของถุง
การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนี้ ไม่เพียงแต่จะปลอดภัยต่อลูกค้า แต่ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานและความใส่ใจของร้านคุณอีกด้วย
ก่อนจะรับประทานอาหารมื้อต่อไป ลองสังเกตสักนิดว่าบรรจุภัณฑ์นั้นปลอดภัยหรือไม่ เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากความใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เถียงวุ่น “ปากกาเมจิกเขียนถุงโจ๊ก” แม่ค้าต้องรู้ หลงถาม AI ยิ่งมั่ว! พาดูวิธีแก้
- เตือนอีกครั้ง เขียนปากกาเมจิก บนถุงอาหาร หมึกซึมเข้าของกิน อ.เจษฎ์ ย้ำ เสี่ยงมะเร็ง
- พ่อค้าใช้ปากกาเมจิกเขียนบนถุงของกิน เตือนสารเคมีซึม เมื่อไหร่จะเลิกทำแบบนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: