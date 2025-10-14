ข่าว

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับพนักงานราชการเงินเดือน 37,680 บาท เช็กตำแหน่งว่างด่วน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 13:20 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 13:20 น.
58
รับสมัครข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
แฟ้มภาพ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับพนักงานราชการเงินเดือน 37,680 บาท ตำแหน่งผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา (กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ) ระหว่างวันที่ 21–28 ตุลาคม 2568

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา ปฏิบัติงานที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยเปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 21–28 ตุลาคม 2568 รายละเอียดสำคัญดังนี้

ตำแหน่งและค่าตอบแทน

ชื่อตำแหน่ง: ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา (กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ)

จำนวน: 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าตอบแทน : 37,680 บาท/เดือน

ระยะเวลาจ้าง: ทำสัญญาคราวละไม่เกิน 1 ปี (สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายนของแต่ละปีงบประมาณ) และอาจต่อสัญญาได้ตามผลประเมิน

สิทธิประโยชน์: ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

Ministry of Education recruits Islamic teachers
ภาพ @moe.sueksa.th

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย อายุ 18–59 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย
  • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด (เว้นผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) และไม่เคยถูกไล่ออก/ปลดออก/ให้ออกจากราชการหรือหน่วยงานรัฐ
  • พระภิกษุและสามเณรไม่รับสมัคร
Ministry of Education recruits Islamic teachers
ภาพ @moe.sueksa.th

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงาน ดังนี้
  2. วุฒิปริญญาตรี: ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  3. วุฒิปริญญาโท: ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี
  4. วุฒิปริญญาเอก: ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี

หรือ ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงานตามเกณฑ์ข้างต้น

หรือ มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการ

กระทรวงศึกษาธิการรับสมัครข้าราชครู อิสลาม 2568
ภาพ @NBT

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

