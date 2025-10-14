กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับพนักงานราชการเงินเดือน 37,680 บาท เช็กตำแหน่งว่างด่วน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับพนักงานราชการเงินเดือน 37,680 บาท ตำแหน่งผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา (กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ) ระหว่างวันที่ 21–28 ตุลาคม 2568
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา ปฏิบัติงานที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยเปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 21–28 ตุลาคม 2568 รายละเอียดสำคัญดังนี้
ตำแหน่งและค่าตอบแทน
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา (กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ)
จำนวน: 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค่าตอบแทน : 37,680 บาท/เดือน
ระยะเวลาจ้าง: ทำสัญญาคราวละไม่เกิน 1 ปี (สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายนของแต่ละปีงบประมาณ) และอาจต่อสัญญาได้ตามผลประเมิน
สิทธิประโยชน์: ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- สัญชาติไทย อายุ 18–59 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด (เว้นผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) และไม่เคยถูกไล่ออก/ปลดออก/ให้ออกจากราชการหรือหน่วยงานรัฐ
- พระภิกษุและสามเณรไม่รับสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงาน ดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี: ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
- วุฒิปริญญาโท: ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี
- วุฒิปริญญาเอก: ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี
หรือ ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงานตามเกณฑ์ข้างต้น
หรือ มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการ
