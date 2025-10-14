ข่าว

“ลูกค้าอยากกินกุ้งเผา” ไกล 18 โล ไม่เคยเจอไรเดอร์สุภาพเท่านี้ ทิป 150 บ. ส่งแชตกลับมาใจฟู

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 11:36 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 11:36 น.
59
ไรเดอร์สุภาพ ทิป 150 บาท
แฟ้มภาพ

ลูกค้าสั่งอาหาร อยากกินกุ้งเผาร้านท่าอิฐซีฟู้ด คุยแชตระหว่างรอปรากฏไม่เคยเจอไรเดอร์ พนักงานส่งอาหารขยัน แถมสุภาพเท่านี้ เสียงโซเียลถึงกับลั่น จากเคยทำบุญวัดถึงกับเปลี่ยนใจ วันธรรมดาที่แสนพิเศษ

กลายเป็นสิ่งเล็กๆ ที่หยิบยื่นให้แก่กัน แต่ผลลัพธ์ตอบแทนที่ได้กลับมานั้น กลับสร้างความอบอุ่นหัวใจ 4 ห้องชนิดยากเก็บคาวมประทับใจนี้ไว้คนเดียว เมื่อล่าสุดบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กของลูกค้าที่เผอิญไปประสบกับเรื่องราวตื้นตันไม่ทันตั้งตัว หลังจากได้ลองสั่งอาหารซึ่งเป็นเมนู “กุ้งเผา” พิกัดหากยึดจากต้นเรื่องที่ลงไว้ ต้องยอมรับเลยว่า ระยะทางส่งอาหารเที่ยวนี้ไกลพอสมวคร

เหตุการณ์ต่อมาจึงเป็นการตอบแทนด้วยการสมนาคุณด้วย “ทิป” เงินพิเศษโดยโอนผ่านระบบแอปพลิเคชั่นส่งอาหารเจ้าดังสีเขียว แต่เหตุประทับใจไม่จบลงเท่านั้น เพราะเบื้องหลังยังมีสิ่งเล็กๆ ที่สร้างรอยิ้มให้ทั้งผู้ให้-ผู้รับ ได้รู้สึกดีเบาๆ กับวันที่หนักหน่วงและเหนื่อยล้าเลยทีเดียว

“ปกติมักจะให้ทิปไรเดอร์กับงานที่ต้องขับไกลมากเพื่อเอาของมาให้เรา แต่ครั้งนี้เพิ่งเคยเจอไรเดอร์ที่ดูขอบคุณ และซาบซึ้งกับเรามากขนาดนี้” เนื้อหาเปิดเรื่องเล่าชวนอิ่มอุ่นนี้ ได้ลงไว้เมื่อ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา

“วันนี้อยากกินกุ้งเผาร้านท่าอิฐซีฟู้ด เพราะร้านนี้กุ้งสดอร่อยมาก แต่ร้านอยู่ไกล และอยู่นอกพื้นที่การส่งในหมวดอาหาร เลยใช้วิธีโทรหาร้านให้ทำให้ และกดให้ไรเดอร์ไปรับในหมวดส่งของแทน”

“ด้วยความที่ฝนเพิ่งหยุดตก และถนนก็ลื่น แล้วพี่ไรเดอร์ต้องขับมาถึง 18 โล ด้วยความเกรงใจมาก ๆ เพราะค่าส่งตามระบบคือไม่มากเลย แล้วไรเดอร์ต้องโดนหักเปอร์เซ็นต์อีก เลยโอนทิปให้เพิ่ม เหมือนปกติทุกครั้งที่เคยทำเวลาเรารู้สึกว่าเป็นงานยาก ๆ สำหรับไรเดอร์ แต่ครั้งนี้พี่ไรเดอร์ทำให้เรารู้สึกว่า เขาขอบคุณ และซาบซึ้งจริง ๆ เหมือนเราทำให้วันนี้ของเขาได้เจอเรื่องดี ๆ อ่านจากข้อความพี่เขา เราเองก็รู้สึกดีใจไปด้วยที่พี่เขารู้สึกดีขนาดนี้”

“อีกประเด็นหนึ่งที่น่าชื่นชมมาก ๆ คือ พี่เขาไม่ได้พูดจาดีกับเราเพราะเราให้ทิปเพิ่ม ถ้าดูจากข้อความแรก ๆ จะเห็นว่าพี่เขาดูเป็นคนตั้งใจทำงาน และพิมพ์ตอบกลับอย่างสุภาพให้เราสบายใจ แม้ว่าระยะทางจะไกลมาก”

“ทั้งที่เรารู้สึกขอบคุณที่พี่ไรดอร์ขับมาให้เรา แต่กลายเป็นว่าพี่ไรเดอร์ก็คงรู้สึกดีเหมือนกัน ทำให้คิดได้ว่าสิ่งเล็ก ๆ ในแต่ละวันที่เราทำ ก็อาจทำให้อีกคนมีความสุขในวันนั้น ๆ ได้เหมือนกัน ตอนท้ายอวยพรเราซะดิบดีเลย ผมก็ขออวยพรให้พี่พบเจอสิ่งดี ๆ ทุกวันเหมือนกันครับ”

ต่อมามีคนสังเกตในรูปสุดท้ายที่จะเห็นการแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจจากพี่ไรเดอร์ซึ่งจากรูปเหมือนจะสุดกลั้นน้ำตาแห่งความยินดีซึ่งได้ค่าบริการพิเศษ แม้จะไม่ใช่จำนวนมากอะไรแต่ก็ทำให้หลายๆ คนที่ได้ซึมทราบเหตุการณ์ดีๆ ในยุคที่เร่งรีบและขาดแคลนน้ำจิตน้ำใจอย่างที่เคยมีมา ก็ชวนให้อดเข้ามาใส่คอมเมนต์ใต้โพสต์ เปิดใจตนเองจากที่เคยชอบทำบุญกับวัดกับศาสนา แต่พอมาทราบความจริงแหล่งรายได้ของพุทธพาณิชย์ที่สักการะกันเอกเกริกจนเกินงาม ก็เปลี่ยนใจหันมาทำบุญให้ทานกับคนที่เขาต้องการจริงๆ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า อบอุ่นใจพอๆ กับเข้าวัดทำบุญด้วยแรงศรัทธาที่เพื่อนมนุษย์ยึดถือว่าดีงาม

“เมื่อก่อน ทำบุญให้วัดค่ะ ต่อมาทราบว่าวัดได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน รวยมาก จึงหันมาทำบุญให้คนที่มาส่งของแทน10-20บาท ถ้าช่วยขนด้วยให้มากขึ้น คิดว่าเป็นการทำบุญอีกแบบค่ะ นั่งแท๊กซี่ก็ให้เกินค่ะ คิดว่าทำบุญสะสมทีละน้อย”

“150บาทของบางคน มันมีความหมายมากมายค่ะ อ่านทุกประโยค น้ำตาไหลเฉยเลย”

“150 มันคือกาแฟ2แก้วสำหรับคนรวย แต่สำหรับคนจน 150 คือค่าอาหารทั้งวันและทั้งครอบครัว”

“150 บางคนต่อชีวิตอยู่ได้อีกวันเลยค่ะ ขอให้เจริญๆนะคะ”.

ภาพ @Facebook
ภาพ @Facebook
ภาพ @Facebook
ภาพ @Facebook
ภาพ @Facebook
ภาพ @Facebook
ทิป 150 บาทของเราไม่เท่ากัน
ภาพ @Facebook

