ยื้อต่อไม่ไหว! สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 30 ต.ค. ลูกค้าใจหายอุดหนุนมาตลอด 2 ปี

ครบรอบ 2 ปี! สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขาสิ้นเดือนตุลาคมนี้ เหตุยอดขายลดลง-สู้รายจ่ายไม่ไหว ลูกค้าประจำใจหายแห่อุดหนุนส่งท้าย
ต้องบอกเลยว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ดูท่าจะส่งผลอย่างมากกับหลาย ๆ ธุรกิจ แม้ว่าราคาทองคำจะพุ่งสูง แต่ค่าครองชีพและรายได้กลับสวนทางกัน ทำให้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลาย ๆ ผู้ประกอบการจำใจต้องประกาศปิดกิจการลงเนื่องจากสู้รายจ่ายไม่ไหว เพราะยอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัด
เช่นเดียวกันกับสุกี้สายพานเจ้าดัง อย่าง สุกี้จินดา ก็เพิ่งจะประกาศปิดสาขา กิ่งแก้ว-บางนา ไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา เนื่องจากสู้ค่าใช้จ่ายที่สวนทางกับยอดขายไม่ไหว แม้เพิ่งจะเปิดให้บริการได้เพียงแค่ 2 ปี แต่การประกาศปิดสาขาครั้งนี้ทำให้ลูกค้าประจำที่ชื่นชอบในรสชาติความอร่อยของ สุกี้จินดา สาขากิ่งแก้ว-บางนา ต้องใจหายไปตาม ๆ กัน
“2 ปีที่ผ่านมา ขอบคุณทุกเสียงหัวเราะ ทุกคำแนะนำ และทุกประสบการที่ให้ร้านสุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนาได้แชร์กับทุกคน
ถึงเวลาที่เราต้องปิดสาขากิ่งแก้ว–บางนาในวันที่ 30 ตุลาคมนี้แล้ว หวังว่าจะได้เจอกันอีกในวันหนึ่งนะ จากใจทีมงานสุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนา
ก่อนจะโบกมือลา 30 ต.ค. นี้ เราจัดโปรเคลียร์ร้าน บุฟเฟ่ต์ลดเหลือ 250.- NET นะคะ”
อ้างอิงจาก : FB สุกี้จินดา 金达火锅 กิ่งแก้ว-บางนา
