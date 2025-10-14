การเงินเศรษฐกิจ

ยื้อต่อไม่ไหว! สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 30 ต.ค. ลูกค้าใจหายอุดหนุนมาตลอด 2 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 09:35 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 09:35 น.
65
สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 30 ต.ค. 68 เหตุยอดขายลดลง ลูกค้าประจำใจหายแห่อุดหนุนส่งท้าย

ครบรอบ 2 ปี! สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขาสิ้นเดือนตุลาคมนี้ เหตุยอดขายลดลง-สู้รายจ่ายไม่ไหว ลูกค้าประจำใจหายแห่อุดหนุนส่งท้าย

ต้องบอกเลยว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ดูท่าจะส่งผลอย่างมากกับหลาย ๆ ธุรกิจ แม้ว่าราคาทองคำจะพุ่งสูง แต่ค่าครองชีพและรายได้กลับสวนทางกัน ทำให้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลาย ๆ ผู้ประกอบการจำใจต้องประกาศปิดกิจการลงเนื่องจากสู้รายจ่ายไม่ไหว เพราะยอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัด

เช่นเดียวกันกับสุกี้สายพานเจ้าดัง อย่าง สุกี้จินดา ก็เพิ่งจะประกาศปิดสาขา กิ่งแก้ว-บางนา ไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา เนื่องจากสู้ค่าใช้จ่ายที่สวนทางกับยอดขายไม่ไหว แม้เพิ่งจะเปิดให้บริการได้เพียงแค่ 2 ปี แต่การประกาศปิดสาขาครั้งนี้ทำให้ลูกค้าประจำที่ชื่นชอบในรสชาติความอร่อยของ สุกี้จินดา สาขากิ่งแก้ว-บางนา ต้องใจหายไปตาม ๆ กัน

“2 ปีที่ผ่านมา ขอบคุณทุกเสียงหัวเราะ ทุกคำแนะนำ และทุกประสบการที่ให้ร้านสุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนาได้แชร์กับทุกคน

ถึงเวลาที่เราต้องปิดสาขากิ่งแก้ว–บางนาในวันที่ 30 ตุลาคมนี้แล้ว หวังว่าจะได้เจอกันอีกในวันหนึ่งนะ จากใจทีมงานสุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนา

ก่อนจะโบกมือลา 30 ต.ค. นี้ เราจัดโปรเคลียร์ร้าน บุฟเฟ่ต์ลดเหลือ 250.- NET นะคะ”

สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 30 ต.ค.นี้ ลูกค้าใจหายอุดหนุนตลอด 2 ปี-7

สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 30 ต.ค.นี้ ลูกค้าใจหายอุดหนุนตลอด 2 ปี

สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 30 ต.ค.นี้ ลูกค้าใจหายอุดหนุนตลอด 2 ปี-1

สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 30 ต.ค.นี้ ลูกค้าใจหายอุดหนุนตลอด 2 ปี-2

สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 30 ต.ค.นี้ ลูกค้าใจหายอุดหนุนตลอด 2 ปี-3

สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 30 ต.ค.นี้ ลูกค้าใจหายอุดหนุนตลอด 2 ปี-4

สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 30 ต.ค.นี้ ลูกค้าใจหายอุดหนุนตลอด 2 ปี-6

คอมเมนต์ชาวเน็ต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB สุกี้จินดา 金达火锅 กิ่งแก้ว-บางนา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ไม่ตอบกรณี “อินฟลูฯ” เปิดเสียงผี ขอเน้นเรื่องการเจรจาดีกว่า

13 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“สื่อเขมร” วอนเกาหลีใต้แยกแยะ ปมนักศึกษาถูกลักพาตัว-ทรมานดับ

11 นาที ที่แล้ว
เขมรยังไม่หยุด ใช้โล่มนุษย์กดดัน ไทยโต้ สงครามจิตวิทยา ฉายหนังแคมป์ 511 ข่าว

เขมรยังไม่หยุด ใช้โล่มนุษย์กดดัน ไทยโต้ สงครามจิตวิทยา ฉายหนังแคมป์ 511

16 นาที ที่แล้ว
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 สรุป ข่าวการเมือง

“ไอติม” ย้ำ 10 ปัญหาใหญ่ ไขคำตอบสำคัญ ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ!

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว.อังคณา ยันรักชาติไม่น้อยกว่าใคร ตั้งใจแปลเอกสารกัมพูชาเตือนสติ

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เผยเหตุสลด “จนท.อุทยานฯ ตราด” เสียชีวิตขณะผลักดันช้างป่า “สุชาติ” สั่งเยียวยาเต็มที่

39 นาที ที่แล้ว
สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 30 ต.ค. 68 เหตุยอดขายลดลง ลูกค้าประจำใจหายแห่อุดหนุนส่งท้าย เศรษฐกิจ

ยื้อต่อไม่ไหว! สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 30 ต.ค. ลูกค้าใจหายอุดหนุนมาตลอด 2 ปี

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

น่ากลัวมาก! ยายถูกงูเห่าฉก ขณะนอนใต้ถุนบ้าน เข้า ICU (คลิป)

51 นาที ที่แล้ว
สมาคมดาราศาสตร์ไทยโพสต์ตามหาที่มาเสียงดังคล้ายระเบิดช่วงตี 4 วันนี้ หลังได้รับรายงานจากหลายพื้นที่ ก่อนสรุปจากคลิปหลักฐาน คาดเป็นเสียงฟ้าผ่า ข่าว

นาทีระทึก! เสียงระเบิดปริศนา ดังสนั่นเชียงใหม่-ลำพูน สมาคมดาราศาสตร์ฯ ชี้แจงแล้ว

55 นาที ที่แล้ว
อินเดียคลั่ง สยามสแควร์ iam Square สยามสแควร์ Bangkok ข่าวอาชญากรรม

ระทึกกลางสยาม! รวบอินเดียคลั่ง ชักปืนขู่จนแตกตื่น ก่อนพบเป็น “ปืนโมเดล”

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โละแผง! โยกย้าย 19 บิ๊กกระทรวงมหาดไทย สายน้ำเงินขึ้นแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯยืนยัน บึ้มโรงงานผลิตวัตถุระเบิด เสียชีวิต 16 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคที เพอร์รี กอดจูบ จัสติน ทรูโด บนเรือยอร์ช เปิดตัวรักใหม่ดาราสาว บันเทิง

รักใหม่ “เคที่ เพอร์รี” กอดจูบ “จัสติน ทรูโด” อดีตนายกแคนาดาบนเรือยอร์ช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จักรภพ” เชิญชวนประชาชน ร่วมให้กำลังใจ “ทักษิณ” หน้าเรือนจำ 18 ต.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าคนละครึ่งพลัสถูกตัดสิทธิ์ เศรษฐกิจ

เช็กด่วน ร้านค้าหมดสิทธิ์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เปิดเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน 15 ต.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ประกาศเลิกรถแห่ เลี่ยนความโลกสวย เปิดเพลงเรียกสำนึกส่งท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ใบ้เลขเด็ดงวด 16/10/68 เห็นชัดที่อกเสื้อ บอกเลขท้าย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุงวงช้าง คือ ข่าว

น่ากลัว เกิดมาไม่เคยเจอ “คลิปพายุงวงช้าง” โผล่สมุทรปราการ ระทึกซัดบ้านพังทั้งแถบ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวงวด 13 ตุลาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาว 13 ตุลาคม 2568 งวดวันจันทร์ เช็กทุกรางวัล รู้ผลพร้อมกันที่นี่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกาหลีใต้ เตือนห้ามเดินทางไป “กัมพูชา” เหตุพลเมืองถูกอุ้ม-ทรมานในนรกแก๊งคอลเซ็นเตอร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แทบช็อก เพื่อนรุ่นพี่หายตัว 2 ปี เจออีกทีโผล่เร่ร่อน สาเหตุเป็นแบบนี้ได้ยินแล้วจุกอก!

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ตอบดราม่าคบยิว 4 เดือนทำไมท้องไว บันเทิง

เจนนี่ แจงดราม่าคบยิว 4 เดือนท้อง ลั่นตรง ๆ ‘ช่วงโควิดไม่มีอะไรทำ’ พี่หนุ่มร้องอุ๊ย!

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมู่จักร สาวกระบะคือใคร ข่าวอาชญากรรม

สาวเมาซิ่งกระบะชน “หมู่จักร” ปัดทำลายหลักฐาน-ถอดกล้องหน้ารถ พร้อมแจงภาพแก้วเหล้าหรา

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมาค้างซดยาล้างห้องน้ำ ข่าว

คิดว่าน้ำหวาน “หนุ่มเมาค้าง” เผลอซดยาล้างห้องน้ำ คาใจหมอไม่ล้างท้อง-กลับบ้านดับสลด

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีการใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง เศรษฐกิจ

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส แอปเป๋าตัง จำกัดวันละ 200 บาท ทำตามนี้ได้เงินแน่นอน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 09:35 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 09:35 น.
65
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สีหศักดิ์” ไม่ตอบกรณี “อินฟลูฯ” เปิดเสียงผี ขอเน้นเรื่องการเจรจาดีกว่า

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

“สื่อเขมร” วอนเกาหลีใต้แยกแยะ ปมนักศึกษาถูกลักพาตัว-ทรมานดับ

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
เขมรยังไม่หยุด ใช้โล่มนุษย์กดดัน ไทยโต้ สงครามจิตวิทยา ฉายหนังแคมป์ 511

เขมรยังไม่หยุด ใช้โล่มนุษย์กดดัน ไทยโต้ สงครามจิตวิทยา ฉายหนังแคมป์ 511

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 สรุป

“ไอติม” ย้ำ 10 ปัญหาใหญ่ ไขคำตอบสำคัญ ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ!

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
Back to top button