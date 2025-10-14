นาทีระทึก! เสียงระเบิดปริศนา ดังสนั่นเชียงใหม่-ลำพูน สมาคมดาราศาสตร์ฯ ชี้แจงแล้ว
สมาคมดาราศาสตร์ไทยโพสต์ตามหาที่มาเสียงดังคล้ายระเบิดช่วงตี 4 วันนี้ หลังได้รับรายงานจากหลายพื้นที่ ก่อนสรุปจากคลิปหลักฐาน คาดเป็นเสียงฟ้าผ่า
ในช่วงเช้าวันนี้ (14 ต.ค. 68) เพจเฟซบุ๊กของ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ได้โพสต์ข้อความด่วนว่า “ชาวเชียงใหม่และลำพูนท่านใด ได้ยินเสียงระเบิดบนฟ้า เช้านี้ตอนตี 4 กรุณาแจ้งสมาคม” พร้อมทั้งขอข้อมูลทิศทางและสอบถามว่ามีใครพบเห็นลูกไฟด้วยหรือไม่ ซึ่งในตอนแรกคาดว่าอาจเป็นดาวตกขนาดใหญ่
หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีประชาชนจากหลายพื้นที่ เช่น ดอยสะเก็ด และสันกำแพง เข้ามาให้ข้อมูลจำนวนมาก โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งใน อ.สันกำแพง ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่า เวลา 03:58:40 น. เกิดแสงสว่างวาบบนท้องฟ้า และอีก 15 วินาทีต่อมา (03:58:55 น.) ก็เกิดเสียงดังตามมา
ล่าสุดเมื่อเวลา 08.55 น. สมาคมดาราศาสตร์ไทยได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้า โดยระบุว่า จากการวิเคราะห์วิดีโอที่ประชาชนส่งเข้ามาให้ มีความเป็นไปได้สูงมากว่าเสียงดังกล่าวคือเสียงฟ้าผ่า ไม่ใช่เหตุการณ์เกี่ยวกับวัตถุจากนอกโลกแต่อย่างใด
พร้อมกันนี้ ทางสมาคมฯ ได้ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความสนใจและร่วมกันส่งข้อมูลเข้ามา
