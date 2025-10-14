ตำรวจสหรัฐฯยืนยัน บึ้มโรงงานผลิตวัตถุระเบิด เสียชีวิต 16 ศพ
ตำรวจรัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ยืนยัน เหตุโรงงานผลิตอาวุธระเบิด เสียชีวิต 16 ศพ ยังไม่ทราบสาเหตุโศกนาฎกรรมครั้งนี้
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดที่โรงงานผลิตกระสุนและวัตถุระเบิด ในรัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 16 ศพ
โดยนายอำเภอระบุว่าระเบิดลูกดังกล่าวครอบคลุมทั้งอาคาร และไม่มีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง 16 ศพ อย่างไรก็ตามตำรวจระบุเพิ่มเติมว่า พวกเขายังไม่สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมด แต่ชื่อที่ทางตำรวจเผยแพร่ออกมานั้น ตำรวจคาดว่าทั้งหมดเสียชีวิตแล้ว
ทั้งนี้ตามเดิมตำรวจระบุว่ามีคนในโรงงาน 18 คนในช่วงเวลาเกิดเหตุ อย่างไรก็ตามตำรวจพบสองคนอยู่ที่อื่นในช่วงเวลาเกิดเหตุ
อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้และกำลังตรวจสอบต่อไป ทางนายอำเภอทิ้งท้ายว่าเขาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และเขากล่าวว่านี่เหตุระเบิดที่ร้ายแรงที่สุดในอาชีพของเขา
