สลดซ้ำรอย “โรงงานวัตถุระเบิดเทนเนสซี” ราบเป็นหน้ากลอง สูญหาย 18 ชีวิต โอกาสริบหรี่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 11 ต.ค. 2568 14:35 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2568 14:35 น.
60
โรงงานวัตถุระเบิดในอเมริการะเบิด สูญหาย 18 ราย
ภาพ @AP

โรงงานวัตถุระเบิด Accurate Energetic Systems ในรัฐเทนเนสซี ราบเป็นหน้ากลอง ประชาชนสูญหาย 18 ชีวิตในชั่วพริบตา คาดเสียชีวิตทั้งหมด

เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่โรงงานวัตถุระเบิดแห่งหนึ่งในพื้นที่ชนบทของรัฐเทนเนสซี เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (10 ต.ค.68) ส่งผลให้โรงงานทั้งหลังราบเป็นหน้ากลองโดยเหลือทิ้งไว้เพียงซากโลหะที่บิดเบี้ยว, โครงรถที่ไหม้เกรียม และที่น่าเศร้าที่สุดคือ เจ้าหน้าที่อีกอย่างน้อย 18 คนที่ยังคงสูญหายและคาดว่าจะเสียชีวิตทั้งหมด

“ไม่มีอะไรจะให้อธิบาย มันหายไปแล้ว” นายอำเภอคริส เดวิส แห่งฮัมฟรีย์สเคาน์ตี กล่าวด้วยน้ำเสียงที่สิ้นหวังถึงสภาพของโรงงาน “Accurate Energetic Systems” ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและผลิตวัตถุระเบิดส่งให้กับกองทัพ

นายอำเภอกล่าวว่า นี่คือหนึ่งในภาพที่น่าสลดใจที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมา และมันยิ่งบีบคั้นหัวใจมากขึ้นไปอีกเมื่อเขารู้จักกับสามครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นการส่วนตัว นายอำเภอเดวิสใช้คำว่า 18 “ดวงวิญญาณ” ที่สูญหาย แทนที่จะระบุจำนวนผู้เสียชีวิตที่แน่ชัด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในระหว่างการแจ้งข่าวกับครอบครัวผู้สูญเสีย

เหตุระเบิดเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 07.45 น. ของวันศุกร์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น โดยภาพถ่ายทางอากาศเผยให้เห็นพื้นที่บนยอดเขาซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงงานยังคงมีควันไฟคุกรุ่นอยู่ ขณะที่เศษซากปรักหักพังกระจัดกระจายไปไกลในรัศมีเกือบ 1 กิโลเมตร และแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลออกไปถึง 24 กม.

(AP Photo/John Amis)

“ผมคิดว่าบ้านของผมถล่มลงมาทับตัวเองเสียอีก” เกนทรี สโตเวอร์ ผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกล่าว เขาตื่นขึ้นมาด้วยแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงก่อนจะตระหนักได้ในอีก 30 วินาทีต่อมาว่า มันต้องมาจากโรงงานแห่งนั้นแน่นอน

ปฏิบัติการกู้ภัยในช่วงแรกเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากยังคงเกิดการระเบิดย่อยๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ สถานการณ์ก็ได้กลับเข้าสู่ความปลอดภัยแล้ว

(AP Photo/John Amis)
(AP Photo/John Amis)

ประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอย ! ในภาคอุตสาหกรรมหนักเมืองมะกัน

บริษัท Accurate Energetic Systems เป็นคู่สัญญารายใหญ่ของกองทัพสหรัฐฯ ในการผลิตยุทโธปกรณ์หลากหลายชนิด ตั้งแต่ระเบิด C4 ไปจนถึงทุ่นระเบิดสังหาร

อุบัติเหตุสลดครั้งนี้ได้ตอกย้ำถึงประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดของอุบัติเหตุในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ และจากการตรวจสอบข้อมูลของสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA) พบว่า ในปี 2019 บริษัทแห่งนี้เคยถูกปรับเงินจากความผิดฐานละเมิดนโยบายความปลอดภัยของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย

และที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคือ ในปี 2014 ได้เคยเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานผลิตกระสุนอีกแห่งหนึ่ง ในชุมชนเล็กๆ แห่งเดียวกันนี้ ซึ่งคร่าชีวิตคนงานไป 1 รายและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย 3 ราย

ทั้งนี้ เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ (10 ต.ค.) ที่ผ่านมา กลุ่มชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้มารวมตัวกันที่สวนสาธารณะใกล้เคียงเพื่อจัดพิธีจุดเทียนสวดภาวนาให้กับผู้สูญหายและครอบครัวของพวกเขา เสียงเพลง “Amazing Grace” ที่ดังก้องไปในความมืด คือสัญลักษณ์ของความโศกเศร้าและความสามัคคีของชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ ที่ต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียครั้งใหญ่อย่างไม่ทันตั้งตัว.

(AP Photo/Obed Lamy)
เศษซากปกคลุมพื้นดินและยานพาหนะหลังจากเกิดระเบิดรุนแรงที่โรงงานผลิตวัตถุระเบิดทางทหารในเขตฮิคแมน รัฐเทนเนสซี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ต.ค.2025 (WTVF-TV via AP)
(WTVF-TV via AP)
(AP Photo/John Amis)

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

