สวนดราม่ารักสัตว์ไม่ลืมหูลืมตา “WTD” ยันไม่ถอนแจ้งความ ปมพ่อเด็กไล่ตีสุนัขกัดลูกสาว 2 ขวบ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 16:49 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2568 17:36 น.
53
WDT แจ้งความพ่อเด็กถูกสุนัขจรจัดกัด
แฟ้มภาพ

วิจารณ์สนั่น วอชด็อกไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foudation ปมแจ้งความเอาผิดพ่อเด็ก 2 ขวบ ไล่ตี-เตะสุนัขจรจัดเหตุเจอ 4 ขามากัดลูกสาว มูลนิธิช่วยสัตว์เจ้าดังย้ำชัดไม่ถอนแจ้งความ

จากกรณี มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand Foundation – WDT) ตีแผ่เรื่องราวของพ่อเด็กวัย 2 ขวบรายหนึ่ง บันดาลโทสะโดยลงมือทำร้ายสุนัขจรจัด บริเวณร้านสะดวกซื้อ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา โดยต่อมาเกิดกระแสว่า มูลนิธิดังได้ไปถอนแจ้งความ พร้อมๆ กับที่เกิดเสียงตำหนิอย่างรุนแรงประเด็น ห่วงสัตว์มากกว่า “คน” ด้วยกัน

ก่อนหน้านี้ “WDT” แจ้งความดำเนินคดีกับพ่อเด็กที่เตะสุนัขหน้าร้านสะดวกซื้อถึง 2 ครั้ง สาเหตุเนื่องจากลูกสาวถูกกัด โดยต่อมา สภ.ปากเกร็ด นนทบุรี รับแจ้งเรื่องราว ซึ่งครั้งแรกไล่ตีด้วยท่อนเหล็ก เมื่อคืนวันที่ 9 ต.ค. เป็นเหตุให้สัตว์ 4 ขาจรจัดต้องหนีเข้าไปในร้านค้าต้นเรื่อง แต่ผู้ก่อเหตุยังตามไปไล่ตี แล้วกลับมาตีอีกครั้งด้วยไม้และไล่เตะ ตอนตีสองของวันที่ 10 ตุลาคม 68

“WDT รุดเข้าแจ้งความที่ สภ.ปากเกร็ด นนทบุรี เตรียมขอดูกล้องวงจรปิดที่เซเว่นสาขาชลประทาน มีคนรู้ว่า คนเตะหมา อาศัยอยู่ภายใน กรมชลประทาน WDT จะติดตามจับกุมตัวมาให้ได้ครับ”

“ขาวนอนอยู่ดีๆหน้าเซเว่นตามปกติ เด็กวิ่งตึงตังเข้ามาผ่านหน้า ขาวตกใจ จึงงับเข้าให้เซเว่น และชาวบ้าน ได้มีการจ่ายเงินชดเชยเงินเยียวยาให้แล้ว และเรื่องก็จบไปแล้ว ไม่คาดว่าคนตีจะคุมแค้นเข้ามาไล่ตีขาวอีกจนขาวตกใจวิ่งหนีไปอยู่ในท่อและแม่ค้าก็ช่วยพาขาวมาแอบที่ร้าน ตำรวจสืบสวน สภ.ปากเกร็ด เข้ามาดูกล้องแล้ว และรู้ตัวคนตีแล้ว เตรียมดำเนินการติดตามจับกุมมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด”

เจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีภูธรปากเกร็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีสุนัขจรจัดหน้าร้านสะดวกซื้อ
ภาพ Facebook @WDT.foundation

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ต่อมาเวลาไม่นานปรากฏเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักหน่วงทันที ไปถึง “มูลนิธิชื่อดังที่มักเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือหมา-แมวมาหลายคำรบ บางเสียงติติงระบุชัดเจน มูลนิธิอชด็อกควรเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อ-แม่ ที่เห็นลูกถูกสุนัขกัดจนบาดเจ็บ คำถามจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งถึงกลับตั้งคำถามว่า “เด็กเจ็บกว่าหมาหรือไม่ ? แต่คุณ (มูลนิธิ) เป็นห่วงสุนัขมากกว่า”

อีกกระแสยังเรียกร้องให้ “วอชด็อก ไทยแลนด์” หันมาแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างจริงจัง แทนที่จะโฟกัสแต่การเอาผิดคน

“สรุปมูลนิธิรับหมาไปดูแลไหมครับ หรือปล่อยไว้ตามเดิม เผื่อหมาไปกัดใครอีกจะได้ฟ้องเขาต่อหรือไม่ ถ้าจะดูแลสัตว์ ก็น่าจะดูให้ถึงที่สุด ไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นได้อีกนะครับ”

อย่างไรก็ดี อัปเดตล่าสุด แอดมินของเพจมีการออกมาให้ข้อมูล โดยยืนยันว่า การถอนแจ้งความกับพ่อเด็กนั้น เป็นข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อน ไม่เป็นความจริง ! เพราะปัจจุบันทีมงานของมูลนิธิยังคงติดตามคดีอย่างใกล้ชิด

“ดูเหมือนจะมีการลงข่าวผิดๆนะ ว่า WDT ถอนแจ้งความชายไล่ตีหมา !! #ไม่เป็นความจริงนะครับ คดียังคงดำเนินไปโดยผู้ต้องหาก็มารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้ว และรับสารภาพแล้วด้วยว่าทำจริง คลิปกล้องวงจรปิดเพียงแต่แสดงให้เห็นว่าเกิดเหตุการณ์หมากัดเด็กจริง และพนักงานร้านสะดวกซื้อพร้อมผู้ดูแลแม่ค้าต่างๆ ที่ดูแลเจ้าขาวก็ช่วยกันชดใช้ค่าเสียหาย ค่ารักษาพยาบาลไปเรียบร้อยแล้ว”

“การไล่ตีหมาของชายผู้เป็นพ่อเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์หมากัดเด็ก จึงไม่ใช่ทั้งเป็นการป้องกันทรัพย์สิน หรือป้องกันตัว !! เป็นการมาไล่ตีไล่ฟาดเพราะความโกรธแค้นและเจ็บใจซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตนะครับ !! ดังนั้นจึงมีการดำเนินคดีทารุณกรรมสัตว์ตามปกติ ไม่ได้มีการถอนแจ้งความแต่อย่างใดอย่างที่เป็นข่าว”

“กรณีสุนัขกัดเด็กกับ “กรณีมาไล่ตีหมาเพราะความโกรธแค้นและเจ็บใจ” เป็นคนละเรื่องคนละกรณีกันครับ ! กฎหมายไม่อนุญาตให้ใครทำร้ายทารุณกรรมสัตว์เพราะความโกรธแค้นหรือเจ็บใจครับ”.

ภาพ Facebook @WDT.foundation
ภาพ Facebook @WDT.foundation
ทีมงานวอชด็อก พ่อเด็ก 2 ขวบ ตีหมา ไล่เตะ
ภาพ Facebook @WDT.foundation
ภาพ Facebook @WDT.foundation
ภาพ Facebook @WDT.foundation
ภาพ Facebook @WDT.foundation
ภาพ Facebook @WDT.foundation

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 16:49 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2568 17:36 น.
53
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

