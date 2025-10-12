แพรรี่ เดือด ‘พระสันติ’ ตัดต่อรูปกินหญ้า ลั่น หัวโล้นแต่ทำตัวแบบนี้ ไม่มีวัดอยู่ก็หาว่ารังแก
แพรรี่ ไพรวัลย์ ซัด ‘พระสันติ’ โพสต์ภาพตัดต่อ อ.เบียร์-อ.จตุรงค์ ล้อเลียนเป็นสัตว์กินหญ้า ลั่น เดี๋ยวถวาย พ.ร.บ.คอมฯ ถ้าฟ้องแล้วไม่มีวัดอยู่ เดี๋ยวหาว่ารังแกพระ สวนแรง หัวโล้นแต่ทำตัวแบบนี้ อยากให้คนอื่นนับถือ
หลังจากที่ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ถูกขับพ้นวัดชนะสงคราม จากกรณีปัญหาการทะเลาะกับฆราวาสและคณะสงฆ์ด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งใช้คำเหยียดเพศกับ แพรรี่ ไพรวัลย์, อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม และ อาจารย์จตุรงค์ จงอาษา โดยที่ประชุมคณะสงฆ์วัดชนะสงครามมีมติให้ย้ายออกจากวัดภายใน 30 วัน เพื่อไปแสวงหาที่จำวัดใหม่ในคณะอื่น หลังจบประเด็นวงการผ้าเหลืองไปได้ไม่นานดูเหมือนจะมีประเด็นใหม่ให้ชาวเน็ตใส่ใจกันอีกแล้ว
ล่าสุด แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึง พระอาจารย์สันติ แชร์ภาพตัดต่อของ แพรรี่ ไพรวัลย์, อาจารย์เบียร์และ อาจารย์จตุรงค์ กำลังกินหญ้า พร้อมระบุข้อความในรูปว่า “พุทธวจนแสนอร่อย” ฝั่งแพรรี่แสดงความเห็นว่า “เป็นพระแต่เอารูปฆราวาสตัดต่อมาคอมเมนต์ ด้อยค่า แล้วอยากจะมานับญาติกับx เมื่อไหร่จะถึงคิวxxคะ ไอ้สันติ เดี๋ยวxก็ถวาย พรบ.คอม ให้xxซะเลย เป็นคนหัวโล้นแต่ทำตัวแบบนี้ แล้วอยากจะให้คนอื่นนับถือ” และ “เดี๋ยวพอxฟ้อง เดี๋ยวพอหาวัดอยู่ไม่ได้ ก็หาว่าxรังแกพระอีก”
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังแชร์ยังได้แชร์ภาพที่พระอาจารย์สันติคาบกระดูกและโพสต์ข้อความประกอบว่า “สังคมไทยชอบปากแบบxนี้” ซึ่งแพรรี่มองว่า “เดี๋ยวอาจารย์จตุรงค์คงถวาย พรบ. คอม”
ขณะที่ ดร.เฉลิมพล ศักดิ์คำ เข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนแพรรี่ว่า “เห็นด้วยครับ จัดเลยครับหนัก ๆ พระไม่อยู่ส่วนพระ” ซึ่งแพรรี่ ไพลวัลย์ ตอบกลับว่า “ไม่ไหวเลยค่ะท่านนายก”
