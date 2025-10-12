ข่าว

ปลัดสธ. แจงสถานการณ์แพทย์ทำงานจริงแค่ 72% “บึงกาฬ” ขาดแคลนสุด-เสนอ 6 ทางแก้

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 13:53 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2568 13:53 น.
56
จัดสรรแพทย์ปีงบประมาณ 2569
แฟ้มภาพ @กระทรวงสาธารณสุข

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการ “แพทยสภา” แจงสถานการณ์แพทย์ปฏิบัติงานจริงเพียง 72% ของกรอบอัตรากำลัง โดยมี 10 จังหวัด ที่แพทย์ปฏิบัติงานจริงน้อยกว่า 60% “บึงกาฬ” ขาดแคลนสุด เสนอ 6 แนวทางจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปีงบประมาณ 2569 หลังได้รับโควตา 1,973 อัตรา เน้นจังหวัดขาดแคลนก่อน

นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 10/2568 ได้นำเสนอที่ประชุมถึงสถานการณ์และแนวทางการจัดสรรแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความเข้าใจและหาทางออกร่วมกันในการกระจายแพทย์ลดปัญหาขาดแคลนในบางพื้นที่ โดยขณะนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีแพทย์ปฏิบัติงานจริง 25,490 คน หรือ 72% ของกรอบอัตรากำลังแพทย์ปี 2565-2569 ที่มี 35,578 อัตรา โดยเขตสุขภาพที่ 2, 4 และ 8 มีแพทย์ปฏิบัติงานจริงเพียง 61%, 63% และ 66% ตามลำดับ และมี 10 จังหวัด ที่มีแพทย์ปฏิบัติงานจริงน้อยกว่า 60% ได้แก่ บึงกาฬ 44% สระแก้ว 48% เลย 54% อ่างทอง, แม่ฮ่องสอน 55% ตาก, เพชรบูรณ์, ปทุมธานี 58% ระนองและน่าน 59% หากเทียบสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร จังหวัดที่ขาดแคลนแพทย์มากที่สุด คือ บึงกาฬ สมุทรปราการ หนองบัวลำภู นครพนม นนทบุรี สระแก้ว เลย ชัยภูมิ และแม่ฮ่องสอน ขณะที่แนวโน้มแพทย์ลาออกเพิ่มขึ้นจาก 789 คน ในปีงบประมาณ 2563 เป็น 1,201 คน ในปีงบประมาณ 2567

นพ.สมฤกษ์กล่าวต่อว่า สำหรับปัญหาในการจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ในปี 2568 พบว่า เมื่อจัดสรรให้เขตสุขภาพที่ 8 และ 10 เต็มศักยภาพ ทำให้บางเขตสุขภาพ เช่น เขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6 ได้รับแพทย์ไปฝึกเพิ่มพูนทักษะปีที่ 1 ไม่เพียงพอ จึงต้องจัดสรรทดแทนด้วยแพทย์ที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาลและแพทย์นอกสังกัด (ฝากฝึก) รวมถึงมีแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้จัดสรรโควตาแล้ว แต่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนจํานวนมาก ทําให้โควตาในบางเขตสุขภาพลดลงในรอบจัดสรรปกติ ต้องจัดสรรทดแทนในรอบพิเศษและหลังรอบพิเศษ ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนวทางการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปีงบประมาณ 2569 คือ 1) ปรับการจัดสรรให้พื้นที่ขาดแคลนเป็นอันดับแรก โดยมองภาพรวมเป็นระดับจังหวัด 2) ปรับระเบียบการจัดสรรทุน เช่น ทุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) / โครงการกระจายแทพย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) สามารถข้ามเขตหรือจังหวัดไปยังจังหวัดที่ขาดแคลนแพทย์ได้ หรือปรับกฎระเบียบการชดใช้ทุน 3) ใช้หลักการ One Province/One Region One Hospital จัดสรรอัตรากำลังแพทย์ในภาพรวม แพทย์ทั่วไปหรือเฉพาะทางสามารถย้ายข้ามอำเภอหรือจังหวัดมาช่วยเหลือในพื้นที่ขาดแคลน 4) สนับสนุนเรื่องค่าตอบแทน/ความก้าวหน้าขั้นพิเศษ โดยเน้นพิจารณาภาระงานและผลจากการทำงาน ให้พื้นที่ขาดแคลนแพทย์และมีภาระงานมากได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 5) สร้างแรงจูงใจเข้ารับการศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ขาดแคลนแพทย์เป็นกรณีพิเศษ เช่น การศึกษาต่อที่ใช้ระยะเวลาชดใช้ทุนสั้นลง หรือมีคะแนนพิเศษในการเข้ารับการศึกษาต่อ และ 6) สนับสนุนงบประมาณในภาพรวม เช่น กองทุนระดับเขตเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนหรือช่วยสนับสนุนการทํางานในส่วนของแพทย์ในพื้นที่ขาดแคลนมากขึ้น

“นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปี 2568 (ปีงบประมาณ 2569) มี 2,795 คน คณะกรรมการจัดสรรฯ อนุมัติโควตาเมื่อ วันที่ 5 กันยายน 2568 ให้กระทรวงสาธารณสุข 1,980 อัตรา อยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1,973 อัตรา จึงได้เสนอว่าพื้นที่ขาดแคลนแพทย์ให้มีมาตรการเพิ่มค่าตอบแทน, ทำงานครบ 2 ปี เลือกศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักได้”

“หากทำงานครบ 3 ปี เลือกได้ทั้งสาขาหลักและสาขารอง, ปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนรัฐบาล CPIRD, ปรับเปลี่ยนการหมุนเวียนของแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ขาดแคลนหรือต้องการเพิ่มศักยภาพในพื้นที่ และเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ส่วนพื้นที่ไม่ขาดแคลน ให้แพทย์โรงพยาบาลชุมชนในปี 2 และ 3 สามารถมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปได้ และปรับการจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะในปี 2 และ 3” นพ.สมฤกษ์ กล่าว.

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เนเธอร์แลนด์ พบ ฟินแลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

29 วินาที ที่แล้ว
เอียน วัตกินส์ Ian Watkins เสียชีวิต ถูกนักโทษด้วยกันทำร้าย บันเทิง

อดีตนักร้องดัง วง “Lostprophets” ดับอนาถ เจอกะซวก ลาโลกวัย 48 ปี

3 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ข่าว

ดีอีสั่งกรมอุตุฯ ระวังฝนหนัก 12-18 ต.ค.นี้ เน้นบูรณาการข้อมูล “เตือนภัยแม่นยำ”

46 นาที ที่แล้ว
จางแฮยอง นักร้องสมาชิกวง F-IV เสียชีวิตแล้วในวัย 45 ปี บันเทิงเกาหลี

อาลัย จางแฮยอง นักร้องเสียงดี สู้มะเร็งคนเดียว ไม่บอกใคร ก่อนจากไปในวัย 45

46 นาที ที่แล้ว
จัดสรรแพทย์ปีงบประมาณ 2569 ข่าว

ปลัดสธ. แจงสถานการณ์แพทย์ทำงานจริงแค่ 72% “บึงกาฬ” ขาดแคลนสุด-เสนอ 6 ทางแก้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อเทศประณามไทยแฉกัน จอมพลังร่วมมือทหาร-ผู้ว่าฯ ก่อกวนชายแดน ข่าว

กัมพูชาอ้างสื่อนอก ประณามไทย ชี้ ‘กัน จอมพลัง’ ใช้เสียงผีก่อกวน ทำเด็ก-คนแก่นอนไม่หลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สระแก้วซ้อมแผนอพยพ 4 อำเภอ ข่าว

สระแก้ว ซ้อมแผนอพยพ เช็กชื่อ 4 อำเภอชายแดน ชรบ.ลุ้น ผู้ว่าฯ เสนอเยียวยาหัวละ 1000

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ดงวดนี้ 16 10 68 ปิงปองน้องเพชรกล้า ส่งสัญญาณรวย เด็กชายนำโชคแจกให้ 2 ตัวตรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลิคอปเตอร์ตกที่แคลิฟอร์เนีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีระทึก “เฮลิคอปเตอร์” หมุนเคว้งก่อนโหม่งโลกต่อหน้าฝูงชน พบเจ็บ 5 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสร้านค้า คุณสมบัติ-วิธีสมัคร เช็กร้านค้ามีสิทธิเข้าร่วม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ข่าว

แห่ชื่นชม หัวจิตหัวใจทีมหมอผ่าตัด ขนผู้เชี่ยวชาญข้ามจังหวัด “ช่วยลูกช้างใจสู้”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 2568 สำหรับประชาชน เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ใครได้สิทธิ์-ใช้เงินวันไหน เช็กทุกเงื่อนไข ก่อน 20 ต.ค.นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ๊ดคาราบาว การเมืองวันนี้ 12 ตุลาคม 2568 บันเทิง

แอ๊ด คาราบาว เล่าเหตุลบโพสต์ พลาดยุ่งการเมือง ลั่นแรง “เลิกโพสต์ครับ พี่น้อง”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดแอน คีตัน นักแสดงเสียชีวิตในวัย 79 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย Diane Keaton นักแสดงเจ้าของออสการ์ เสียชีวิตในวัย 79 ปี ตำนานแฟชั่นไอคอน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อกัมพูชา ประณาม ไทย &quot;ไร้มนุษยธรรม&quot; เปิดเครื่องเสียงทั้งคืน ทำชาวเขมรทรมาน ข่าว

สื่อกัมพูชา ประณาม ไทย “ไร้มนุษยธรรม” เปิดเครื่องเสียงทั้งคืน ทำชาวเขมรทรมาน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอยท่าพระจันทร์ คนทำพระปลอม ข่าว

“บอย ท่าพระจันทร์” จวกคอลเซ็นเตอร์ในคราบคนขายพระปลอม ทำลายความจริงวงการ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปรตุเกส พบ ไอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 11 ต.ค. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอสโตเนีย พบ อิตาลี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 11 ต.ค. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปน พบ จอร์เจีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 11 ต.ค. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดโพย 10 อันดับ เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16/10/68 คอหวยแห่หาซื้อลอตเตอรี่เลขดัง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปากกาเขียนถุงแกง ไลฟ์สไตล์

เถียงวุ่น “ปากกาเมจิกเขียนถุงโจ๊ก” แม่ค้าต้องรู้ หลงถาม AI ยิ่งมั่ว! พาดูวิธีแก้

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;แม่เกตุ&#039; ปล่อยโฮกลางไลฟ์! ตื้นตันได้งานแรกหลังดราม่า &#039;เจนนี่&#039; บันเทิง

‘แม่เกตุ’ ปล่อยโฮกลางไลฟ์! ตื้นตันได้งานแรกหลังดราม่า ‘เจนนี่’

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส อยู่แล้ว ลงทะเบียนใช้สิทธิแบบผู้ซื้อได้หรือไม่? ข่าว

ร้านค้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส อยู่แล้ว ลงทะเบียนใช้สิทธิแบบผู้ซื้อได้หรือไม่?

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเกิดผล แฉ อินฟลูฯ เขมร ชีวิตพังหลังเผาสินค้าไทย ล่าสุดโดนผัวทิ้ง ข่าว

ทนายเกิดผล แฉ อินฟลูฯ เขมร ชีวิตพังหลังเผาสินค้าไทย ล่าสุดโดนผัวทิ้ง

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
โต้กลับกัมพูชา ฉวยโอกาสโจมตีไทย กลางเวทีพหุภาคี ข่าวการเมือง

คลิปนาทีผู้แทนไทยประจำ UN โต้กัมพูชา ฉวยโอกาสโจมตีกลางเวทีพหุภาคี

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 13:53 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2568 13:53 น.
56
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เนเธอร์แลนด์ พบ ฟินแลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2568
เอียน วัตกินส์ Ian Watkins เสียชีวิต ถูกนักโทษด้วยกันทำร้าย

อดีตนักร้องดัง วง “Lostprophets” ดับอนาถ เจอกะซวก ลาโลกวัย 48 ปี

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2568
จางแฮยอง นักร้องสมาชิกวง F-IV เสียชีวิตแล้วในวัย 45 ปี

อาลัย จางแฮยอง นักร้องเสียงดี สู้มะเร็งคนเดียว ไม่บอกใคร ก่อนจากไปในวัย 45

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2568
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 ตุลาคม 2568

เลขเด็ดงวดนี้ 16 10 68 ปิงปองน้องเพชรกล้า ส่งสัญญาณรวย เด็กชายนำโชคแจกให้ 2 ตัวตรง

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2568
Back to top button