บันเทิง

ช่อง 3 ลุยจับมือ “Sony Music Publishing” เสริมแกร่งการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 11 ต.ค. 2568 13:55 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2568 14:02 น.
52
ช่อง3 ลิขสิทธิ์เพลง
แฟ้มภาพ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ลุยจับมือ Sony Music Publishing เสริมแกร่งการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง ยกระดับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยสู่มาตรฐานสากล

วานนี้ (10 ต.ค.68) บมจ. บีอีซี เวิลด์ หรือ “สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3” ได้ถือโอกาสครั้งสำคัญในการประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ “Sony Music Publishing (SMP)” ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านการบริหารลิขสิทธิ์เพลงระดับโลก เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บและบริหารลิขสิทธิ์ทางดนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล

ความร่วมมือดงกล่าวระกหว่างสถานทีโทรทัศน์ช่องน้อยสีกับผู้นำด้านดนตรีโลกหนนี้ จะถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของช่อง 3 ในการพัฒนาลิขสิทธิ์คอนเทนต์อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น เพลงประกอบละครในเครือ Chandelier หรือผลงานเพลงจากศิลปินในเครือ BEC MUSIC โดยทาง Sony Music Publishing จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งด้วยประสบการณ์และเครือข่ายระดับโลก อันจะช่วยผลักดันให้ผลงานเพลงและละครไทยสามารถขยายสู่ผู้ชมในระดับนานาชาติได้มากยิ่งขึ้น

โซนี่ มิวสิค พับลิชชิ่ (Sony Music Publishing) มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการจัดการลิขสิทธิ์เพลงแบบครบวงจรแก่สถานีโทรทัศน์และสตูดิโอระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น A+E, Discovery, ITV, Sony Pictures Entertainment, 20th Century Studios, Apple TV Studios and Tyler Perry Studios รวมถึงความร่วมมือกับ Hasbro ที่มีคอนเทนต์เพลงชื่อดังระดับโลกอย่าง Peppa Pig และ Transformers ตลอดจนการดูแลผลงานของ Pinkfong ผู้สร้างเพลง Baby Shark ที่กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก

อีกทั้งในด้านคุณภาพคอนเทนต์ ปัจจุบันช่อง 3 ได้รับการยกย่องบนเวทีระดับนานาชาติ ContentAsia Awards 2025 ด้วยผลงานที่คว้ารางวัลสำคัญ ได้แก่ รางวัล The Winner – Best Original Song Created in Asia for an Asian TV Series/Programme or Movie จากเพลงประกอบละคร Love Never Dies (รักไม่มีวันตาย) เรื่อง The Legend of Nang Nak (นางนาคพระโขนง)

รวมถึง “รางวัล Silver – Best Book-to-TV Adaptation Made in Asia” จากละคร Good Heavens! I’m a Goose Not a Swan (คุณพี่เจ้าขา… ดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์)

รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและมาตรฐานของช่อง 3 ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์และเพลงที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับในระดับสากลได้เป็นอย่างดี การผนึกกำลังในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการบันเทิงไทยอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการจัดการลิขสิทธิ์เพลงและการสร้างคุณค่าทางคอนเทนต์ ซึ่งจะช่วยให้ผลงานไทยมีความน่าเชื่อถือและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

สำหรับ โซนี่ มิวสิค พับลิชชิ่ง ประเทศไทย ไม่เพียงเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์เพลงระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นพันธมิตรที่ช่วยศิลปินและนักแต่งเพลงอย่างครบวงจร ด้วยเครือข่ายมืออาชีพกว่า 50 สาขาทั่วโลก ดูแลการเก็บค่าลิขสิทธิ์ ประสานงานด้านสิทธิ์การใช้เพลง และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ค่ายเพลง ศิลปิน และนักแต่งเพลงไทยก้าวสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน โซนี่ มิวสิค พับลิชชิ่ง ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นผลักดันศิลปินไทยในทุกมิติ เพื่อให้ผลงานของพวกเขาเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีระดับโลก.

โลโก้ ช่อง 3
ภาพ Facebook @Ch3Thailand
SonyMusicPublishing x ช่อง 3
แฟ้มภาพ Facebook @ SonyMusicPub

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทรัมป์ขึ้นภาษีจีน 100 เปอร์เซนต์ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ขู่กำแพงภาษี 100% ตอบโต้จีนคุม แรร์เอิร์ธ-ชะตาโลกแขวนบนเส้นด้าย

55 วินาที ที่แล้ว
วอนปาฏิหาริย์ &#039;สุรทิน&#039; ลุงเจาะน้ำบาดาล ฮีโร่ถ้ำหลวง ป่วยติดเตียง 5 เดือนหลังเกิดอุบัติเหตุ ข่าว

วอนปาฏิหาริย์ ‘สุรทิน’ ลุงเจาะน้ำบาดาล ฮีโร่ถ้ำหลวง ประสบอุบัติเหตุ จนป่วยติดเตียง

15 นาที ที่แล้ว
โรงงานวัตถุระเบิดในอเมริการะเบิด สูญหาย 18 ราย ข่าวต่างประเทศ

สลดซ้ำรอย “โรงงานวัตถุระเบิดเทนเนสซี” ราบเป็นหน้ากลอง สูญหาย 18 ชีวิต โอกาสริบหรี่

29 นาที ที่แล้ว
ช่อง3 ลิขสิทธิ์เพลง บันเทิง

ช่อง 3 ลุยจับมือ “Sony Music Publishing” เสริมแกร่งการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า เศรษฐกิจ

แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
philippines earthquake tsunami warning ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ชนวนเตือนสึนามิ-อพยพอลหม่าน ก่อนคลื่นสงบ 2 ชม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฟน. แจ้งดับไฟ 11 ต.ค. 68 ในพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 20 จุด ข่าว

กฟน. แจ้งดับไฟ 11 ต.ค. 68 ในพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 20 จุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ “คาร่า พลสิทธิ์” โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปูที่มีพิษ ข่าว

“ปูใบ้แดงลาย” โลกออนไลน์แห่เตือน ! หลังโผล่ จ.ระยอง เคสเก่าไต้หวันเกือบขิตยกครัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กรมการปกครอง กำชับ ‘กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน’ สอน ปชช. ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์กรอนุรักษ์นก ป้อนอาหาร ข่าวต่างประเทศ

แห่เอ็นดู ทีมอนุรักษ์ปลอมเป็น “แม่อีกายักษ์” ป้อนอาหาร ภารกิจ 5 เดือนสุดไวรัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ไม่มีมือถือ-ไม่มีบัตรคนจนได้ไหม เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ไม่มีมือถือ-ไม่มีบัตรสวัสดิการ ทำยังไง?

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดเงื่อนไข “คนละครึ่งพลัส” สั่งสินค้า ช้อปปี้-ลาซาด้า ได้ไหม ก่อนเริ่ม 7 พ.ย. นี้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปวันหยุดธนาคาร 13 ต.ค. 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด 13 ตุลาคม 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม? สาขาในห้างเปิดหรือไม่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เจนตินา พบ เวเนซุเอลา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 11 ต.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงจีนคลั่งคว้ากระเป๋าฟาดหัว พนง.รถไฟใต้ดินหลังไม่ยอมให้ตรวจค้น ข่าวต่างประเทศ

หญิงหัวร้อนใช้กระเป๋าฟาดหัว พนง. ก่อนถูกจับ-นอนกองกับพื้น รู้เหตุผลทำคนส่ายหัว

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโลก &#039;ชูการ์เบบี้&#039; อาชีพเดตชายแก่ ทำเงินหลักแสน กินหรูอยู่แพง 6 กฎเหล็ก มีเซ็กซ์คนแก่ ข่าวต่างประเทศ

เปิดโลก ‘ชูการ์เบบี้’ อาชีพเดตชายแก่ ทำเงินหลักแสน กินหรูอยู่แพง 6 กฎเหล็ก ห้ามหลงรักแขก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุบัติเหตุใกล้ฐานทัพลับ &quot;เอเรีย 51&quot; พบวัตถุปริศนา กองทัพสหรัฐยังขนลุก ข่าวต่างประเทศ

อุบัติเหตุใกล้ฐานทัพลับ “เอเรีย 51” พบวัตถุปริศนา กองทัพสหรัฐยังขนลุก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! แฟนสาวตลกดัง เสียชีวิตปริศนาคาบ้านพัก คาดเครียดคดีเมาแล้วขับ บันเทิง

ช็อก! แฟนสาวตลกดัง เสียชีวิตปริศนาคาบ้านพัก คาดเครียดคดีเมาแล้วขับ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปริศนาไขออก คนโบราณย้ายรูปปั้นหิน &quot;โมอาย&quot; หนักหลายตัน ให้มันเดินได้ ทั่วเกาะอีสเตอร์ ข่าวต่างประเทศ

ปริศนาไขออก คนโบราณย้ายรูปปั้นหิน “โมอาย” หนักหลายตัน ให้มันเดินได้ ทั่วเกาะอีสเตอร์

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต่างชาติทำคลิปชมคนไทยใช้ “บีทีเอส-เอ็มอาร์ที” เป็นระเบียบ ไร้เสียงโวยวาย สุดจะมีอารยะ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อย. เตือนภัย กินเยลลี่มากไป ลำไส้อักเสบ ถึงตายได้

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบลเยียม พบ มาซิโดเนียเหนือ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับแฉอดีตต้นสังกัด อวี๋เหมิงหลง 8 ศิลปินตายปริศนา บันเทิง

ขุดประวัติสยอง ดาราร่วมค่าย ‘อวี๋เหมิงหลง’ เสียชีวิต 6 ราย ตกตึก-หายตัวปริศนา

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภิรดา บุญนี้บารมีปู่ ปล่อยแนวทางเลขเด็ดงวด 16 ตุลาคม 2568 ชุดเต็ม ฟันเลขเด่น 3 พร้อมเลขท้าย 2 ตัว 39-34-38 คอหวยเริ่มหาซื้อบนแผง เลขเด็ด

โค้งแรกแรง! แม่น้ำหนึ่ง ปล่อยเลขเด็ด 16/10/68 ฟันธง 3 เด่น

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 11 ต.ค. 2568 13:55 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2568 14:02 น.
52
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทรัมป์ขึ้นภาษีจีน 100 เปอร์เซนต์

ทรัมป์ ขู่กำแพงภาษี 100% ตอบโต้จีนคุม แรร์เอิร์ธ-ชะตาโลกแขวนบนเส้นด้าย

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2568
วอนปาฏิหาริย์ &#039;สุรทิน&#039; ลุงเจาะน้ำบาดาล ฮีโร่ถ้ำหลวง ป่วยติดเตียง 5 เดือนหลังเกิดอุบัติเหตุ

วอนปาฏิหาริย์ ‘สุรทิน’ ลุงเจาะน้ำบาดาล ฮีโร่ถ้ำหลวง ประสบอุบัติเหตุ จนป่วยติดเตียง

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2568
โรงงานวัตถุระเบิดในอเมริการะเบิด สูญหาย 18 ราย

สลดซ้ำรอย “โรงงานวัตถุระเบิดเทนเนสซี” ราบเป็นหน้ากลอง สูญหาย 18 ชีวิต โอกาสริบหรี่

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2568
แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า

แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2568
Back to top button