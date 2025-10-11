ช่อง 3 ลุยจับมือ “Sony Music Publishing” เสริมแกร่งการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ลุยจับมือ Sony Music Publishing เสริมแกร่งการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง ยกระดับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยสู่มาตรฐานสากล
วานนี้ (10 ต.ค.68) บมจ. บีอีซี เวิลด์ หรือ “สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3” ได้ถือโอกาสครั้งสำคัญในการประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ “Sony Music Publishing (SMP)” ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านการบริหารลิขสิทธิ์เพลงระดับโลก เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บและบริหารลิขสิทธิ์ทางดนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล
ความร่วมมือดงกล่าวระกหว่างสถานทีโทรทัศน์ช่องน้อยสีกับผู้นำด้านดนตรีโลกหนนี้ จะถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของช่อง 3 ในการพัฒนาลิขสิทธิ์คอนเทนต์อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น เพลงประกอบละครในเครือ Chandelier หรือผลงานเพลงจากศิลปินในเครือ BEC MUSIC โดยทาง Sony Music Publishing จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งด้วยประสบการณ์และเครือข่ายระดับโลก อันจะช่วยผลักดันให้ผลงานเพลงและละครไทยสามารถขยายสู่ผู้ชมในระดับนานาชาติได้มากยิ่งขึ้น
โซนี่ มิวสิค พับลิชชิ่ (Sony Music Publishing) มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการจัดการลิขสิทธิ์เพลงแบบครบวงจรแก่สถานีโทรทัศน์และสตูดิโอระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น A+E, Discovery, ITV, Sony Pictures Entertainment, 20th Century Studios, Apple TV Studios and Tyler Perry Studios รวมถึงความร่วมมือกับ Hasbro ที่มีคอนเทนต์เพลงชื่อดังระดับโลกอย่าง Peppa Pig และ Transformers ตลอดจนการดูแลผลงานของ Pinkfong ผู้สร้างเพลง Baby Shark ที่กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก
อีกทั้งในด้านคุณภาพคอนเทนต์ ปัจจุบันช่อง 3 ได้รับการยกย่องบนเวทีระดับนานาชาติ ContentAsia Awards 2025 ด้วยผลงานที่คว้ารางวัลสำคัญ ได้แก่ รางวัล The Winner – Best Original Song Created in Asia for an Asian TV Series/Programme or Movie จากเพลงประกอบละคร Love Never Dies (รักไม่มีวันตาย) เรื่อง The Legend of Nang Nak (นางนาคพระโขนง)
รวมถึง “รางวัล Silver – Best Book-to-TV Adaptation Made in Asia” จากละคร Good Heavens! I’m a Goose Not a Swan (คุณพี่เจ้าขา… ดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์)
รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและมาตรฐานของช่อง 3 ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์และเพลงที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับในระดับสากลได้เป็นอย่างดี การผนึกกำลังในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการบันเทิงไทยอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการจัดการลิขสิทธิ์เพลงและการสร้างคุณค่าทางคอนเทนต์ ซึ่งจะช่วยให้ผลงานไทยมีความน่าเชื่อถือและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
สำหรับ โซนี่ มิวสิค พับลิชชิ่ง ประเทศไทย ไม่เพียงเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์เพลงระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นพันธมิตรที่ช่วยศิลปินและนักแต่งเพลงอย่างครบวงจร ด้วยเครือข่ายมืออาชีพกว่า 50 สาขาทั่วโลก ดูแลการเก็บค่าลิขสิทธิ์ ประสานงานด้านสิทธิ์การใช้เพลง และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ค่ายเพลง ศิลปิน และนักแต่งเพลงไทยก้าวสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน โซนี่ มิวสิค พับลิชชิ่ง ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นผลักดันศิลปินไทยในทุกมิติ เพื่อให้ผลงานของพวกเขาเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีระดับโลก.
