แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ชนวนเตือนสึนามิ-อพยพอลหม่าน ก่อนคลื่นสงบ 2 ชม.

เผยแพร่: 11 ต.ค. 2568 11:32 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2568 11:44 น.
57
philippines earthquake tsunami warning
ภาพ @AP

ระทึกขวัญเขย่าประเทศฟิลิปปินส์ แผ่นดินไหว 2 ครั้งติด ขนาด 7.4 จุดชนวนเตือนภัยสึนามิ-สั่งอพยพประชาชนอลหม่าน ก่อนคลื่นสงบใน 2 ชั่วโมง

เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ถึง 2 ครั้งซ้อน โดยเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันศุกร์ เมื่อแผ่นดินไหวขนาด 6.9 (ตามรายงานของฟิลิปปินส์) หรือ 6.7 (ตามรายงานของ USGS) ได้สั่นสะเทือนนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนา ส่งผลให้ทางการต้องประกาศเตือนภัยสึนามิในระดับ “อันตรายถึงชีวิต” ใน 3 จังหวัดสำคัญ ได้แก่ ซูริเกา เดล ซูร์, ดาเวา โอเรียนทัล และซูริเกา เดล นอร์เต

สื่อท้องถิ่นในฟิลิปปินส์ได้เผยแพร่ภาพนาทีระทึกขวัญขณะที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้น เมื่อเวลา 9.43 น. ของวันศุกร์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น ผู้คนในเมืองมาไน จังหวัดดาเวา โอเรียนทัล ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุด ต่างวิ่งหนีออกจากอาคารกันอย่างอลหม่าน

ภาพจากสำนักข่าว ABS-CBN เผยให้เห็นคณะครูที่กำลังวิ่งหนีตายออกจากโรงยิมแห่งหนึ่ง โดยบางคนถึงกับยกเก้าอี้ขึ้นมาบังศีรษะเพื่อป้องกันเศษซากที่อาจร่วงหล่นลงมา และมีรายงานว่าครู 2 ราย เป็นลมหมดสติจากความตกใจจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

นักเรียนและครูที่อยู่นอกอาคารเรียน หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเทศบาลบันซาลัน จ.ดาเวาเดลซูร์ ทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2568. (Bureau of Fire Protection via AP)

แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ เป็นการซ้ำเติมโศกนาฏกรรมที่เพิ่งจะเกิดขึ้นก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมง เมื่อแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ซึ่งรุนแรงกว่า ได้สั่นสะเทือนใกล้กับเมืองมาไนในจังหวัดดาเวา โอเรียนทัล ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 5 ราย เกิดดินถล่ม, โรงพยาบาลต้องอพยพผู้ป่วย และโรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง

มีการสั่งอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยแนะนำให้ผู้คนหนีขึ้นที่สูง ขณะที่เจ้าของเรือได้รับคำสั่งให้นำเรือเข้าฝั่งพร้อม

(Bureau of Fire Protection via AP)

(Meggy Macion Santos via AP)

สถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ (PHIVOLCS) รายงานว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากรอยเลื่อนที่ระดับความลึกเพียง 10 กิโลเมตรใต้ทะเล ซึ่งถือว่าตื้นมากและมีศักยภาพสูงในการก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ

ด้านศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก (PTWC) ที่โฮโนลูลู ประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิอันตรายในรัศมี 300 กิโลเมตร จากจุดศูนย์กลาง โดยคาดว่าคลื่นอาจสูงถึง 3 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปกติในบางชายฝั่งของฟิลิปปินส์ ส่วนสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของฟิลิปปินส์ ออกคำสั่งฉุกเฉินให้ประชาชนใน 6 จังหวัดชายฝั่งอพยพขึ้นสู่ที่สูงหรือเคลื่อนตัวลึกเข้ามาในแผ่นดินโดยทันที พร้อมทั้งเตือนให้เจ้าของเรือนำเรือเข้าฝั่งพร้อมกับมัดให้แน่นหนา

ชาวบ้านอาศัยอยู่ข้างบ้านที่ได้รับความเสียหายหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในเมืองดาเวา ทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 68 (AP Photo/Manman Dejeto)

2 ชม. แห่งการรอคอย และความโล่งอก

อย่างไรก็ตาม ประมาณ 2 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว ศูนย์เตือนภัยสึนามิฯ ก็ได้ประกาศ “ยกเลิก” การเตือนภัยดังกล่าว หลังจากตรวจพบเพียงคลื่นขนาดเล็กซัดเข้าชายฝั่งฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย โดยคลื่นที่สูงที่สุดวัดได้เพียง 170 มิลลิเมตร ที่จังหวัดสุลาเวสีเหนือของอินโดนีเซีย

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า แผ่นดินไหวทั้งสองครั้งมีความเชื่อมโยงกับรอยเลื่อนเดียวกัน นั่นคือ ร่องลึกฟิลิปปินส์ (Philippine Trench)

ขอบคุณคลิป : CNA

สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ (USGS) รายงานว่า ในช่วง 24 ชม.ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.5 ขึ้นไปในภูมิภาคนี้แล้วถึง 59 ครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังงานมหาศาลที่กำลังถูกปลดปล่อยออกมาจากใต้พิภพ

ด้าน เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ประธานาธิบดี สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินความเสียหายและเตรียมพร้อมทีมกู้ภัยและบรรเทาทุกข์เข้าช่วยเหลือประชาชน

สำหรับแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้ เกิดขึ้นเพียง 2 สัปดาห์ หลังจากประเทศฟิลิปปินส์ ต้องประสบเหตุแผ่นดินไหว 6.9 ซึ่งเป็นตัวเลขที่รุนแรงสุดในรอบกว่าทศวรรษที่เกาะเซบู ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 72 ราย.

ที่มา : newsweek , 1news

(Bureau of Fire Protection via AP)
ชาวบ้านขนของออกจากบ้านที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว เพื่ออพยพไปที่ปลอดภัยในเมืองมานาย จ.ดาเวาโอเรียนทัล ประเทศฟิลิปปินส์ 11 ต.ค. 2568 (AP Photo/Jeoffrey Maitem)
สภาพที่พักอาศัยได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวรุนแรงในเมืองมานาย จ.ดาเวาโอเรียนทัล ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ 11 ต.ค. 2568 (AP Photo/Jeoffrey Maitem)
(AP Photo/Aaron Favila)
(AP Photo/Aaron Favila)
(AP Photo/Aaron Favila)
(AP Photo/Manman Dejeto)
(AP Photo)
คนไข้รออยู่ด้านนอกรพ.ประจำจังหวัดเซบู เมืองโบโก หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจังหวัดเซบู ทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ 1 ตุลาคม 2568 (AP Photo)
เจซีล มาลินาโอ ผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหว นั่งข้างโลงศพของลูกชายทั้งสองของเธอในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 (AP Photo/Aaron Favila)
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเดินอยู่ข้างอาคารที่พังทลายอันเกิดจากแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อเร็วๆ นี้ในเมืองโบโก จังหวัดเซบู ทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ต.ค. (AP Photo/Aaron Favila)
(AP Photo/Aaron Favila)
(AP Photo/Aaron Favila)
ชายคนหนึ่งกำลังแบกเต็นท์อยู่หน้าร้านอาหารในเมืองโบโก จังหวัดเซบู ซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ต.ค. (AP Photo/Aaron Favila)

เผยแพร่: 11 ต.ค. 2568 11:32 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2568 11:44 น.
57
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

