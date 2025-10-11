แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ชนวนเตือนสึนามิ-อพยพอลหม่าน ก่อนคลื่นสงบ 2 ชม.
ระทึกขวัญเขย่าประเทศฟิลิปปินส์ แผ่นดินไหว 2 ครั้งติด ขนาด 7.4 จุดชนวนเตือนภัยสึนามิ-สั่งอพยพประชาชนอลหม่าน ก่อนคลื่นสงบใน 2 ชั่วโมง
เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ถึง 2 ครั้งซ้อน โดยเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันศุกร์ เมื่อแผ่นดินไหวขนาด 6.9 (ตามรายงานของฟิลิปปินส์) หรือ 6.7 (ตามรายงานของ USGS) ได้สั่นสะเทือนนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนา ส่งผลให้ทางการต้องประกาศเตือนภัยสึนามิในระดับ “อันตรายถึงชีวิต” ใน 3 จังหวัดสำคัญ ได้แก่ ซูริเกา เดล ซูร์, ดาเวา โอเรียนทัล และซูริเกา เดล นอร์เต
สื่อท้องถิ่นในฟิลิปปินส์ได้เผยแพร่ภาพนาทีระทึกขวัญขณะที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้น เมื่อเวลา 9.43 น. ของวันศุกร์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น ผู้คนในเมืองมาไน จังหวัดดาเวา โอเรียนทัล ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุด ต่างวิ่งหนีออกจากอาคารกันอย่างอลหม่าน
ภาพจากสำนักข่าว ABS-CBN เผยให้เห็นคณะครูที่กำลังวิ่งหนีตายออกจากโรงยิมแห่งหนึ่ง โดยบางคนถึงกับยกเก้าอี้ขึ้นมาบังศีรษะเพื่อป้องกันเศษซากที่อาจร่วงหล่นลงมา และมีรายงานว่าครู 2 ราย เป็นลมหมดสติจากความตกใจจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ เป็นการซ้ำเติมโศกนาฏกรรมที่เพิ่งจะเกิดขึ้นก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมง เมื่อแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ซึ่งรุนแรงกว่า ได้สั่นสะเทือนใกล้กับเมืองมาไนในจังหวัดดาเวา โอเรียนทัล ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 5 ราย เกิดดินถล่ม, โรงพยาบาลต้องอพยพผู้ป่วย และโรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
มีการสั่งอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยแนะนำให้ผู้คนหนีขึ้นที่สูง ขณะที่เจ้าของเรือได้รับคำสั่งให้นำเรือเข้าฝั่งพร้อม
(Bureau of Fire Protection via AP)
สถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ (PHIVOLCS) รายงานว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากรอยเลื่อนที่ระดับความลึกเพียง 10 กิโลเมตรใต้ทะเล ซึ่งถือว่าตื้นมากและมีศักยภาพสูงในการก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ
ด้านศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก (PTWC) ที่โฮโนลูลู ประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิอันตรายในรัศมี 300 กิโลเมตร จากจุดศูนย์กลาง โดยคาดว่าคลื่นอาจสูงถึง 3 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปกติในบางชายฝั่งของฟิลิปปินส์ ส่วนสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของฟิลิปปินส์ ออกคำสั่งฉุกเฉินให้ประชาชนใน 6 จังหวัดชายฝั่งอพยพขึ้นสู่ที่สูงหรือเคลื่อนตัวลึกเข้ามาในแผ่นดินโดยทันที พร้อมทั้งเตือนให้เจ้าของเรือนำเรือเข้าฝั่งพร้อมกับมัดให้แน่นหนา
2 ชม. แห่งการรอคอย และความโล่งอก
อย่างไรก็ตาม ประมาณ 2 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว ศูนย์เตือนภัยสึนามิฯ ก็ได้ประกาศ “ยกเลิก” การเตือนภัยดังกล่าว หลังจากตรวจพบเพียงคลื่นขนาดเล็กซัดเข้าชายฝั่งฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย โดยคลื่นที่สูงที่สุดวัดได้เพียง 170 มิลลิเมตร ที่จังหวัดสุลาเวสีเหนือของอินโดนีเซีย
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า แผ่นดินไหวทั้งสองครั้งมีความเชื่อมโยงกับรอยเลื่อนเดียวกัน นั่นคือ ร่องลึกฟิลิปปินส์ (Philippine Trench)
ขอบคุณคลิป : CNA
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ (USGS) รายงานว่า ในช่วง 24 ชม.ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.5 ขึ้นไปในภูมิภาคนี้แล้วถึง 59 ครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังงานมหาศาลที่กำลังถูกปลดปล่อยออกมาจากใต้พิภพ
ด้าน เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ประธานาธิบดี สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินความเสียหายและเตรียมพร้อมทีมกู้ภัยและบรรเทาทุกข์เข้าช่วยเหลือประชาชน
สำหรับแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้ เกิดขึ้นเพียง 2 สัปดาห์ หลังจากประเทศฟิลิปปินส์ ต้องประสบเหตุแผ่นดินไหว 6.9 ซึ่งเป็นตัวเลขที่รุนแรงสุดในรอบกว่าทศวรรษที่เกาะเซบู ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 72 ราย.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- จับตา! ฟิลิปปินส์ สัปดาห์เดียวเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ 2 ระลอก อาฟเตอร์ช็อกรวมนับหมื่น
- อัปเดตสถานการณ์ แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ล่าสุดยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้ว
- คลิปนาทีหนีตาย ฟิลิปปินส์แผ่นดินไหว 7.4 เตือนสึนามิ ประชาชนหนีตายอลหม่าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: