ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส 2568” กรมการปกครองสั่งการด่วน กำชับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศ ลงพื้นที่สอนประชาชนและร้านค้าลงทะเบียน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี

หลังจากรัฐบาลประกาศโครงการ คนละครึ่งพลัส 2568 ที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิในวันที่ 20-26 ตุลาคม 2568 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ล่าสุด กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งให้นายอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอำเภอ ทั่วประเทศ เข้าช่วยเหลือให้ความรู้กับประชาชนในการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส

ล่าสุด กรมการปกครอง ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการ คนละครึ่งพลัส โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ สั่งการให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ รับรองร้านค้า และ สอนประชาชนลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่งพลัส เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง และไม่พลาดขั้นตอนสำคัญ

5 แนวทางเร่งด่วน ผลักดันโครงการคนละครึ่งพลัส เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ

  1. ประชาสัมพันธ์ โครงการให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิและขั้นตอนเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง
  2. มอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอำเภอในพื้นที่ที่ร้านค้าตั้งอยู่เป็นผู้รับรองการลงทะเบียนร้านค้า การสมัครเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส
  3. เชิญชวนร้านค้า OTOP และผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่กำหนด
  4. ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก กับประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงช่วยเหลือกรณีพบปัญหาระหว่างดำเนินการ
  5. ให้อำเภอตรวจสอบและกำชับ มิให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกระทำผิดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ คนละครึ่งพลัส 2568
กรมการปกครอง กำชับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สอน ปชช. ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส
ภาพจาก : FB สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง

ลงทะเบียนคนละครึ่งวันไหน

  • 15 ตุลาคม 2568 เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 2568
  • 20-26 ตุลาคม 2568 เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่งพลัส

  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  3. มีบัตรประจำตัวประชาชน
  4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
  5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่
    (1) โครงการคนละครึ่ง (2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และ (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

