ข่าว

“ปูใบ้แดงลาย” โลกออนไลน์แห่เตือน ! หลังโผล่ จ.ระยอง เคสเก่าไต้หวันเกือบขิตยกครัว

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 11 ต.ค. 2568 10:33 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2568 10:33 น.
85
ปูที่มีพิษ
แฟ้มภาพ

ปูใบ้แดงลาย หรือปูใบ้เกล็ด อาจารย์เจษฎ์ออกมาเตือนแล้ว ! เป็น “ปูพิษ” เผลอรับประทานเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต ก่อนหน้านี้เคยมีครอวครัวไตหวันหลงนำไปปรุงสุกจนเกือบขิตทั้งครอบครัว

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มเฟซบุ๊ก “นี่ตัวอะไร” มีคนเข้าไปโพสต์รูป “ปู” ซึ่งมีสีสันแปลกตาชนิดหนึ่งพร้อมๆ กับตั้งคำถามว่า “นี่ปูอะไรครับ ? มีคนลงรูปที่ จ.ระยอง แต่ยังไมทราบข้อมูลที่แน่ชัด เค้าบอกมีพิษ”

ต่อมาเพจอ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ช่วยเฉลยข้อสงสัยดังกล่าวจนทราบว่าเป็น “ปูใบ้แดงลาย” หรือ “ปูใบ้เกล็ด” (Mosaic reef crab) หรือ “Lophozozymus pictor” ซึ่งเป็นปูที่มีพิษอันตราย สะสมมาจากอาหารที่ปูกินเข้าไป และพิษนี้ ก็ไม่สลายต่อให้ปรุงผ่านความร้อน

ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์รูปปูในทะเลพร้อมกับสอบถามว่าเป็นปูสายพันธุ์อะไร มีพิษหรือไม่
ภาพ Facebook @นี่มันตัวอะไร

สำหรับปูใบ้เกล็ดมีทั้งชนิดที่กินได้และชนิดที่มีพิษ ห้ามกินแบบตัวอย่างในรูปภาพ

ปูสวยๆ ตัวนี้มีชื่อว่า “Mosaic reef crab” หรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lophozozymus pictor อยู่ในวงศ์ Xanthidae (พวกปูใบ้) มักพบตามแนวปะการังใกล้ชายฝั่ง ขนาดตัวประมาณ 8-10 เซนติเมตร ส่วนมากมีสีแดงถึงส้มพร้อมลวดลายจุดสีขาวคล้ายกระเบื้องโมเสกบนกระดอง มีก้ามสั้นที่มีปลายสีดำ ปัจจุบันถือว่าเป็นปูชนิดที่หาได้ค่อนข้างยาก

ปกติเวลาคิดถึงสัตว์ทะเลที่มีพิษก็มักจะคิดถึง “ปลาปักเป้า” หรือ “แมงดาไฟ” แต่ก็มีปูอยู่หลายชนิดที่มีพิษสะสมในตัวและทำให้ถึงแก่ความตายได้ถ้ากินเข้าไป โดยปูพิษที่ว่านั้น มักจะเป็นปูในวงศ์ปูใบ้ เช่น

  • ปูใบ้แดง (Artergatis intergerrimus)
  • ปูใบ้ลาย (Lophozozymus pictor)
  • ปูตาเกียง (Eriphia smithi)
  • ปูใบ้ตาแดง (Eriphia sebana)

ขณะที่ปูใบ้อีกหลายชนิดสามารถนำมากินได้โดยไม่มีพิษ (จึงทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ถ้าเลือกกินผิดชนิด)

ปูใบ้ชนิดที่มีพิษนั้นมีทั้งพิษที่เกิดจากสารกลุ่มนิวโรท็อกซิน ที่ทำลายประสาท เช่น สาร ซาซิทอกซิน (saxitoxin) โดยปูใบ้ได้กินแพลงค์ตอนพิษกลุ่มไดโนแฟลกเจเลทเข้าไป และสะสมพิษเหล่านี้ไว้ในตัว รวมทั้งมีพิษกลุ่มเตโตรโดท็อกซิน ชนิดเดียวกับที่พบในปลาปักเป้า โดยอาจจะสร้างจากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของปูใบ้

สารพิษพวกนี้ ส่วนใหญ่จะทนความร้อนสูง ดังนั้น ถึงนำไปประกอบอาหารด้วยการนึ่ง อบ หรือปิ้งย่าง ก็ไม่สามารถทำลายพิษลงได้ ถ้าได้รับเข้าไป อาจจะเกิดอาการบวมที่ริมฝีปาก ลิ้น ลำคอ และใบหน้า ถ่ายท้อง ปวดท้อง และช็อค รวมถึงเป็นอัมพาต และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ดังนั้น แม้แต่อาหารที่ดูธรรมดาๆ มาก อย่าง “ปู” อ.เจษฎ์ ยังเน้นย้ำ ! ต้องเลือกกินให้ถูกต้องและไม่เอาชนิดที่มีพิษมารับประทานเด็ดขาด

ปูใบ้แดงที่มีพิษ
ภาพ Facebook @นี่มันตัวอะไร

ย้อนดูอุทาหรณ์จากไต้หวัน เมื่อมื้อค่ำเกือบกลายเป็นมื้อสุดท้าย

เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อ 6 ปีก่อนจากชายคนหนึ่งในไต้หวัน ซึ่งเจ้าตัวเองนั้นเกือบจะเปลี่ยนอาหารค่ำมื้อพิเศษของครอบครัวให้กลายเป็นโศกนาฏกรรมโดยไม่รู้ตัว หลังจากที่ได้ไปซื้อปู 2 ตัว มาจากตลาดปลา แต่เมื่อกลับถึงบ้านสัญชาตญาณก็บอกเขาว่ามีบางอย่างผิดปกติ

ปูตัวหนึ่งมีลวดลายบนกระดองที่งดงามราวกับกระเบื้องโมเสก แต่อีกตัวกลับมีปลายก้ามทั้งสองข้างเป็น สีดำสนิท อย่างน่าประหลาดใจ ด้วยความไม่แน่ใจ เขาจึงตัดสินใจส่งรูปไปถามเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ และนั่นคือการตัดสินใจที่ช่วยชีวิตเขาและครอบครัวเอาไว้ เพราะคำตอบที่ได้รับกลับมาคือ ปูที่เขาซื้อมานั้น คือสองนักฆ่าแห่งท้องทะเลที่อันตรายที่สุด

crabs-poisonous-can-kill
แฟ้มภาพ @chinapress

ทำความรู้จัก “นักฆ่าแห่งท้องทะเล” ปู 2 สายพันธุ์ที่ว่านี้ คือ

ปูใบ้แดง (Red Egg Crab) แม้จะมีสีสันสวยงาม แต่จุดสังเกตที่อันตรายที่สุดคือ ปลายก้ามสีดำ อันเป็นเอกลักษณ์

ปูใบ้ลายกระเบื้อง (Mosaic Reef Crab) ได้รับการยอมรับว่าเป็น “ปูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในภูมิภาค” มีชื่อเสียงฉาวโฉ่จากการคร่าชีวิตผู้คนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์มาแล้วหลายราย

ความน่าสะพรึงกลัวของปูเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวมันเอง แต่มาจาก “อาหาร” ที่พวกมันกินเข้าไป จากรายงานของ Wild Singapore ปูใบ้ลายกระเบื้องมักจะกินปลิงทะเลมีพิษเป็นอาหาร และได้สะสมพิษร้ายแรงนั้นไว้ในเนื้อและกระดองของมันเอง

และนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่สุด: สารพิษเหล่านี้มีความเสถียรต่อความร้อนสูงมาก นั่นหมายความว่า ไม่ว่าคุณจะนำมันไปผ่านกระบวนการปรุงสุกด้วยวิธีใดก็ตาม ทั้งต้ม, นึ่ง, ย่าง หรือทอด พิษก็ยังคงอยู่ไม่สลายไปไหน

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญย้ำเตือนว่า พิษจากปูเพียงตัวเดียวมีความรุนแรงมากพอที่จะสังหารผู้ใหญ่ได้หลายสิบคนเลยทีเดียวด้วย.

ข้อมูลจาก wildsingapore.com, chinapress, worldofbuzz

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า เศรษฐกิจ

แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า

3 นาที ที่แล้ว
philippines earthquake tsunami warning ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ชนวนเตือนสึนามิ-อพยพอลหม่าน ก่อนคลื่นสงบ 2 ชม.

26 นาที ที่แล้ว
กฟน. แจ้งดับไฟ 11 ต.ค. 68 ในพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 20 จุด ข่าว

กฟน. แจ้งดับไฟ 11 ต.ค. 68 ในพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 20 จุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ “คาร่า พลสิทธิ์” โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปูที่มีพิษ ข่าว

“ปูใบ้แดงลาย” โลกออนไลน์แห่เตือน ! หลังโผล่ จ.ระยอง เคสเก่าไต้หวันเกือบขิตยกครัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กรมการปกครอง กำชับ ‘กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน’ สอน ปชช. ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์กรอนุรักษ์นก ป้อนอาหาร ข่าวต่างประเทศ

แห่เอ็นดู ทีมอนุรักษ์ปลอมเป็น “แม่อีกายักษ์” ป้อนอาหาร ภารกิจ 5 เดือนสุดไวรัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ไม่มีมือถือ-ไม่มีบัตรคนจนได้ไหม เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ไม่มีมือถือ-ไม่มีบัตรสวัสดิการ ทำยังไง?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดเงื่อนไข “คนละครึ่งพลัส” สั่งสินค้า ช้อปปี้-ลาซาด้า ได้ไหม ก่อนเริ่ม 7 พ.ย. นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปวันหยุดธนาคาร 13 ต.ค. 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด 13 ตุลาคม 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม? สาขาในห้างเปิดหรือไม่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เจนตินา พบ เวเนซุเอลา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 11 ต.ค. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงจีนคลั่งคว้ากระเป๋าฟาดหัว พนง.รถไฟใต้ดินหลังไม่ยอมให้ตรวจค้น ข่าวต่างประเทศ

หญิงหัวร้อนใช้กระเป๋าฟาดหัว พนง. ก่อนถูกจับ-นอนกองกับพื้น รู้เหตุผลทำคนส่ายหัว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโลก &#039;ชูการ์เบบี้&#039; อาชีพเดตชายแก่ ทำเงินหลักแสน กินหรูอยู่แพง 6 กฎเหล็ก มีเซ็กซ์คนแก่ ข่าวต่างประเทศ

เปิดโลก ‘ชูการ์เบบี้’ อาชีพเดตชายแก่ ทำเงินหลักแสน กินหรูอยู่แพง 6 กฎเหล็ก ห้ามหลงรักแขก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุบัติเหตุใกล้ฐานทัพลับ &quot;เอเรีย 51&quot; พบวัตถุปริศนา กองทัพสหรัฐยังขนลุก ข่าวต่างประเทศ

อุบัติเหตุใกล้ฐานทัพลับ “เอเรีย 51” พบวัตถุปริศนา กองทัพสหรัฐยังขนลุก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! แฟนสาวตลกดัง เสียชีวิตปริศนาคาบ้านพัก คาดเครียดคดีเมาแล้วขับ บันเทิง

ช็อก! แฟนสาวตลกดัง เสียชีวิตปริศนาคาบ้านพัก คาดเครียดคดีเมาแล้วขับ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปริศนาไขออก คนโบราณย้ายรูปปั้นหิน &quot;โมอาย&quot; หนักหลายตัน ให้มันเดินได้ ทั่วเกาะอีสเตอร์ ข่าวต่างประเทศ

ปริศนาไขออก คนโบราณย้ายรูปปั้นหิน “โมอาย” หนักหลายตัน ให้มันเดินได้ ทั่วเกาะอีสเตอร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต่างชาติทำคลิปชมคนไทยใช้ “บีทีเอส-เอ็มอาร์ที” เป็นระเบียบ ไร้เสียงโวยวาย สุดจะมีอารยะ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อย. เตือนภัย กินเยลลี่มากไป ลำไส้อักเสบ ถึงตายได้

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบลเยียม พบ มาซิโดเนียเหนือ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับแฉอดีตต้นสังกัด อวี๋เหมิงหลง 8 ศิลปินตายปริศนา บันเทิง

ขุดประวัติสยอง ดาราร่วมค่าย ‘อวี๋เหมิงหลง’ เสียชีวิต 6 ราย ตกตึก-หายตัวปริศนา

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภิรดา บุญนี้บารมีปู่ ปล่อยแนวทางเลขเด็ดงวด 16 ตุลาคม 2568 ชุดเต็ม ฟันเลขเด่น 3 พร้อมเลขท้าย 2 ตัว 39-34-38 คอหวยเริ่มหาซื้อบนแผง เลขเด็ด

โค้งแรกแรง! แม่น้ำหนึ่ง ปล่อยเลขเด็ด 16/10/68 ฟันธง 3 เด่น

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สวีเดน พบ สวิตเซอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แฟนๆ แห่ส่อง ทะเบียนรถ ยิว ฉัตรมงคล ถูกชนวันเดียวกับดราม่า เจนนี่-แม่เกตุ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนา งวดประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 ประกาศผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป เช็กเลข 6 ตัว และสถิติย้อนหลังได้ที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 10/10/68 ตรวจหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันศุกร์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เยอรมนี พบ ลักเซมเบิร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 11 ต.ค. 2568 10:33 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2568 10:33 น.
85
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า

แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2568
philippines earthquake tsunami warning

แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ชนวนเตือนสึนามิ-อพยพอลหม่าน ก่อนคลื่นสงบ 2 ชม.

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2568

ส่งกำลังใจ “คาร่า พลสิทธิ์” โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2568

กรมการปกครอง กำชับ ‘กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน’ สอน ปชช. ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส”

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2568
Back to top button