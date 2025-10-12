เนเธอร์แลนด์ พบ ฟินแลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

12 ตุลาคม 2568 เวลา 23.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง เนเธอร์แลนด์ พบ ฟินแลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 เนเธอร์แลนด์ VS ฟินแลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : เนเธอร์แลนด์ พบ ฟินแลนด์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 23.00 น.
- สนาม : โยฮัน ครัฟฟ์ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล เนเธอร์แลนด์ – ฟินแลนด์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เนเธอร์แลนด์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพกังหันสีส้ม ภายใต้การคุมทีมของ โรนัลด์ คูมัน ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมแข้งที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย บาร์ต แฟร์บรุคเก้น, เดนเซล ดุมฟรีส์, เยอร์เรียน ทิมเบอร์, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, ไรอัน กราเฟนแบร์ก, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, เฟรงกี้ เดอ ยอง, เจเรมี่ ฟริมปง, เวาท์ เว็กฮอร์สต์ และ โคดี้ กัคโป
ฟินแลนด์
ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ จาย็อบ ฟรีส เองก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นกัน พร้อมส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย วิยามี่ ซินิซาโล่, นิโคลาย อัลโฮ่, ยูโฮ ลาห์ทีนมากี, วิลล์ คอสกี้, โรแบร์ อิวานอฟ, โอลิเวอร์ แอนท์แมน, อดัม มาร์คิเอฟ, คาน ไคริเนน, เลโอ วอลต้า, โจเอล พอห์ยานโปโล และ เบนจามิน คอลล์แมน
สถิติการพบกันของ เนเธอร์แลนด์ – ฟินแลนด์
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 07/06/25 ฟินแลนด์ 0-2 เนเธอร์แลนด์ (คัดบอลโลก)
- 06/09/11 ฟินแลนด์ 0-2 เนเธอร์แลนด์ (คัดยูโร)
- 07/09/10 เนเธอร์แลนด์ 2-1 ฟินแลนด์ (คัดยูโร)
- 08/06/05 ฟินแลนด์ 0-4 เนเธอร์แลนด์ (คัดบอลโลก)
- 13/10/04 เนเธอร์แลนด์ 3-1 ฟินแลนด์ (คัดบอลโลก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เนเธอร์แลนด์
- 09/10/25 ชนะ มอลตา 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 07/09/25 ชนะ ลิทัวเนีย 3-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 เสมอ โปแลนด์ 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 ชนะ มอลตา 8-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 07/06/25 ชนะ ฟิลแนด์ 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ฟินแลนด์
- 09/10/25 ชนะ ลิทัวเนีย 2-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 07/09/25 แพ้ โปแลนด์ 1-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 แพ้ นอร์เวย์ 0-1 (กระชับมิตร)
- 10/06/25 ชนะ โปแลนด์ 2-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 07/06/25 แพ้ เนเธอร์แลนด์ 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เนเธอร์แลนด์ (4-3-3) : บาร์ต แฟร์บรุคเก้น (GK) – เดนเซล ดุมฟรีส์, เยอร์เรียน ทิมเบอร์, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, เฟรงกี้ เดอ ยอง – เจเรมี่ ฟริมปง, เวาท์ เว็กฮอร์สต์} โคดี้ กัคโป
ฟินแลนด์ (5-3-2) : วิยามี่ ซินิซาโล่ (GK) – นิโคลาย อัลโฮ่, ยูโฮ ลาห์ทีนมากี, วิลล์ คอสกี้, โรแบร์ อิวานอฟ, โอลิเวอร์ แอนท์แมน – อดัม มาร์คิเอฟ, คาน ไคริเนน, เลโอ วอลต้า – โจเอล พอห์ยานโปโล, เบนจามิน คอลล์แมน
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
เนเธอร์แลนด์ 2-0 ฟินแลนด์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: