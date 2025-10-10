เยอรมนี พบ ลักเซมเบิร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

10 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง เยอรมนี พบ ลักเซมเบิร์ก The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 เยอรมนี VS ลักเซมเบิร์ก ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : เยอรมนี พบ ลักเซมเบิร์ก
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันเสาร์)
- สนาม : พรีเซโร่ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล เยอรมนี – ลักเซมเบิร์ก
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เยอรมนี
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพอินทรีเหล็ก ภายใต้การคุมทีมของ ยูเลี่ยน นาเกลส์มันน์ ไม่มีชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ต้องเช็คความฟิตของ นิค โวลเทอมาเดอ
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โอบิเวอร์ เบามันน์, วัลเดอมาร์ แอนทอน, โรบิน ค็อก, โจนาธาน ทาห์, เดวิด เราม์, โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, แซร์จ กนาบรี้, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, คาริม อเดเยมี่ และ โจนาธาน เบอร์การ์ดต์
ลักเซมเบิร์ก
ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ เจฟฟ์ สตราสเซอร์ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามเช่นกัน
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย แอนโธนี่ มอร์ริส, โลรองต์ ยันส์, เอเนส มาห์มูโตวิช, มาเธียส โอเลเซ่น, เดิร์ก คาร์ลสัน, ฟลอเรียน โบห์เนิร์ต, ดาเนล ซินานี, โทมัส ครูซ, เลอันโดร บาร์เรโร่, ไอมาน ดาร์ดารี และ เอ็ดวิน มูราโตวิช
สถิติการพบกันของ เยอรมนี – ลักเซมเบิร์ก
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 27/05/06 เยอรมนี 7-0 ลักเซมเบิร์ก (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เยอรมนี
- 07/09/25 ชนะ ไอร์แลนด์เหนือ 3-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 แพ้ สโลวาเกีย 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 07/06/25 แพ้ ฝรั่งเศส 0-2 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
- 04/06/25 แพ้ โปรตุเกส 1-2 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
- 23/03/25 เสมอ อิตาลี 3-3 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ลักเซมเบิร์ก
- 07/09/25 แพ้ สโลวาเกีย 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 แพ้ ไอร์แลนด์เหนือ 1-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 เสมอ ไอร์แลนด์ 0-0 (กระชับมิตร)
- 06/06/25 แพ้ สโลวีเนีย 0-1 (กระชับมิตร)
- 25/03/25 แพ้ สวิตเซอร์แลนด์ 1-3 (กระชับมิตร)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เยอรมนี (4-2-3-1) : โอบิเวอร์ เบามันน์ (GK) – วัลเดอมาร์ แอนทอน, โรบิน ค็อก, โจนาธาน ทาห์, เดวิด เราม์ – โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า – แซร์จ กนาบรี้, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, คาริม อเดเยมี่ – โจนาธาน เบอร์การ์ดต์
ลักเซมเบิร์ก (5-4-1) : แอนโธนี่ มอร์ริส (GK) – โลรองต์ ยันส์, เอเนส มาห์มูโตวิช, มาเธียส โอเลเซ่น, เดิร์ก คาร์ลสัน, ฟลอเรียน โบห์เนิร์ต – ดาเนล ซินานี, โทมัส ครูซ, เลอันโดร บาร์เรโร่, ไอมาน ดาร์ดารี – เอ็ดวิน มูราโตวิช
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
เยอรมนี 5-0 ลักเซมเบิร์ก
