ข่าวกีฬาฟุตบอล

เยอรมนี พบ ลักเซมเบิร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 10:38 น.
51

10 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง เยอรมนี พบ ลักเซมเบิร์ก The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 เยอรมนี VS ลักเซมเบิร์ก ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : เยอรมนี พบ ลักเซมเบิร์ก
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันเสาร์)
  • สนาม : พรีเซโร่ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : Monomax
Credit : FLF – site officiel

วิเคราะห์บอล เยอรมนี – ลักเซมเบิร์ก

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เยอรมนี

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพอินทรีเหล็ก ภายใต้การคุมทีมของ ยูเลี่ยน นาเกลส์มันน์ ไม่มีชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ต้องเช็คความฟิตของ นิค โวลเทอมาเดอ

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โอบิเวอร์ เบามันน์, วัลเดอมาร์ แอนทอน, โรบิน ค็อก, โจนาธาน ทาห์, เดวิด เราม์, โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, แซร์จ กนาบรี้, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, คาริม อเดเยมี่ และ โจนาธาน เบอร์การ์ดต์

Credit : Germany Football Team

ลักเซมเบิร์ก

ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ เจฟฟ์ สตราสเซอร์ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามเช่นกัน

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย แอนโธนี่ มอร์ริส, โลรองต์ ยันส์, เอเนส มาห์มูโตวิช, มาเธียส โอเลเซ่น, เดิร์ก คาร์ลสัน, ฟลอเรียน โบห์เนิร์ต, ดาเนล ซินานี, โทมัส ครูซ, เลอันโดร บาร์เรโร่, ไอมาน ดาร์ดารี และ เอ็ดวิน มูราโตวิช

Credit : FLF – site officiel

สถิติการพบกันของ เยอรมนี – ลักเซมเบิร์ก

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 27/05/06 เยอรมนี 7-0 ลักเซมเบิร์ก (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เยอรมนี

  • 07/09/25 ชนะ ไอร์แลนด์เหนือ 3-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 แพ้ สโลวาเกีย 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/06/25 แพ้ ฝรั่งเศส 0-2 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
  • 04/06/25 แพ้ โปรตุเกส 1-2 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
  • 23/03/25 เสมอ อิตาลี 3-3 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ลักเซมเบิร์ก

  • 07/09/25 แพ้ สโลวาเกีย 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 แพ้ ไอร์แลนด์เหนือ 1-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/06/25 เสมอ ไอร์แลนด์ 0-0 (กระชับมิตร)
  • 06/06/25 แพ้ สโลวีเนีย 0-1 (กระชับมิตร)
  • 25/03/25 แพ้ สวิตเซอร์แลนด์ 1-3 (กระชับมิตร)
Credit : Germany Football Team

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เยอรมนี (4-2-3-1) : โอบิเวอร์ เบามันน์ (GK) – วัลเดอมาร์ แอนทอน, โรบิน ค็อก, โจนาธาน ทาห์, เดวิด เราม์ – โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า – แซร์จ กนาบรี้, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, คาริม อเดเยมี่ – โจนาธาน เบอร์การ์ดต์

ลักเซมเบิร์ก (5-4-1) : แอนโธนี่ มอร์ริส (GK) – โลรองต์ ยันส์, เอเนส มาห์มูโตวิช, มาเธียส โอเลเซ่น, เดิร์ก คาร์ลสัน, ฟลอเรียน โบห์เนิร์ต – ดาเนล ซินานี, โทมัส ครูซ, เลอันโดร บาร์เรโร่, ไอมาน ดาร์ดารี – เอ็ดวิน มูราโตวิช

Credit : FLF – site officiel

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

เยอรมนี 5-0 ลักเซมเบิร์ก

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

แฟนๆ แห่ส่อง ทะเบียนรถ ยิว ฉัตรมงคล ถูกชนวันเดียวกับดราม่า เจนนี่-แม่เกตุ

4 วินาที ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนา งวดประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 ประกาศผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป เช็กเลข 6 ตัว และสถิติย้อนหลังได้ที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 10/10/68 ตรวจหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันศุกร์

16 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เยอรมนี พบ ลักเซมเบิร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

25 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฝรั่งเศส พบ อาเซอร์ไบจาน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! “มาเรีย โครินา มาชาโด” คว้ารางวัลโนเบลสันติภาพ “ทรัมป์” อด

32 นาที ที่แล้ว
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ห่วงคนตกหล่น เตรียมเปิด คนละครึ่งพลัส รอบเก็บตก และจ่อเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เศรษฐกิจ

ข่าวดี! รัฐบาลจัด “คนละครึ่งพลัส” เฟส 2 ลงทะเบียนไม่ทันรอบแรก แก้ตัวได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! ก้อง ห้วยไร่ เตรียมแต่งหล่อขึ้นรับ ปริญญาโทกิตติมศักดิ์ ม.นครพนม บันเทิง

ยินดี! ก้อง ห้วยไร่ เตรียมแต่งหล่อรับป.โทกิตติมศักดิ์ ม.นครพนม เจ้าตัวยังเขิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568ใครได้หยุดบ้าง เศรษฐกิจ

ข่าวดี วันหยุดยาว 11-13 ต.ค. 68 ใครได้หยุดบ้าง? วันนวมินทรมหาราช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมัครงานแล้วเงียบกริบ? ไม่ใช่เพราะไม่เก่ง แต่เรซูเม่ถูกปัดตกเพราะ AI เศรษฐกิจ

สมัครงานแล้วเงียบกริบ? ไม่ใช่ไม่เก่ง แต่เรซูเม่ถูกปัดตกเพราะ AI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความคืบหน้ากรณีคลิปไวรัลชายตั้งกล้องเตะแมว ล่าสุดร้านเจ้เล้งออกแถลงการณ์ปลดพ้นสภาพพนักงานทันที ด้าน WDT แจ้งกำลังขึ้นศาลดอนเมืองวันนี้ ข่าว

ไม่รอด! เจ้เล้ง ไล่ออกแล้ว พนง.หนุ่มเตะแมวปลิว ล่าสุดถูกนำตัวขึ้นศาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พี่สาวยิว เดือด แม่เกตุ ขู่สั่งเก็บน้องชาย ลั่น ที่เงียบเพราะเซฟความรู้สึก เจนนี่-หลานสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลุ่มอดีตลูกศิษย์ร้องเรียนพฤติกรรมคริสตจักรแห่งหนึ่ง อ้างใช้ไฟพระวิญญาณไล่ผี-สร้างความกลัว ด้านประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ยันไบเบิลไม่มีคำสอนเช่นนี้ ข่าว

อดีตสมาชิกแฉ “คริสตจักร” อ้าง “พิธีไล่ผีด้วยไฟ” ชี้ ไม่มีคำสอนนี้ในไบเบิล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชทัณฑ์ปัดเล็งดึงทักษิณเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ต้องขังอื่น ข่าว

ราชทัณฑ์ จ่อดึง ‘ทักษิณ’ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในเรือนจำ แจงเหตุไม่ให้ลอกท่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ ข่าวต่างประเทศ

เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง เศรษฐกิจ

ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน เทคโนโลยี

ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ละคร-ซีรีส์ ช่อง 7HD เดือนตุลาคม เสิร์ฟหลากหลายครบรส น่าดูฮือฮาสะท้านจอ บันเทิง

ละคร-ซีรีส์ ช่อง 7HD เดือนตุลาคม เสิร์ฟหลากหลายครบรส น่าดูฮือฮาสะท้านจอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวต่อเนื่องในฟิลิปปินส์ เริ่มจาก M6.9 ที่เซบู ตามด้วย M7.6 ที่มินดาเนาวันนี้ ทำให้เกิดอาฟเตอร์ช็อกรวมกันมหาศาล และเตือนภัยสึนามิครั้งล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

จับตา! ฟิลิปปินส์ สัปดาห์เดียวเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ 2 ระลอก อาฟเตอร์ช็อกรวมนับหมื่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อกอัปเดตอาการน้องแมวถูกชายเตะ ข่าว

อัปเดตล่าสุด แมวถูกชายโหดเตะ มีอาการกลัว แจ้งความเอาผิดแล้ว หลังคลิปทารุณแชร์ว่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตสถานการณ์ แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ล่าสุดยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้ว ข่าว

อัปเดตสถานการณ์ แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ล่าสุดยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่! ทนายพัฒน์ ร่วมเฟรม ขนม ศศิกานต์ ลั่นแคปชั่นแรง ชาวเน็ตรอใส่ใจ บันเทิง

ยังไงแน่! ทนายพัฒน์ ร่วมเฟรม ขนม ศศิกานต์ ลั่นแคปชั่นแรง ชาวเน็ตรอใส่ใจ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 16/10/68 เลขเด็ด

ตามต่อ เลขเด็ดปฏิทินจีน ให้โชคงวด 16 ต.ค. 68 ส่องก่อนเกลี้ยงแผง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชนอัดคลิปแจง บำนาญสูตรแคร์ ที่คำนวณจากฐานเงินสมทบตลอดชีวิต ชี้คน 6 แสนคนได้เงินเพิ่มทันที วอนประชาชนช่วยทำประชาพิจารณ์หลังมีความพยายามขัดขวาง ข่าว

สส.ไอซ์ จวก มีขบวนการล้ม บำนาญสูตรใหม่ ชี้แก้เกมคนสลับ ม.33-39 ได้เงินเพิ่ม 40-60%

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Philippines and Indonesia issue tsunami warnings after 7.4 magnitude quake ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีหนีตาย ฟิลิปปินส์แผ่นดินไหว 7.4 เตือนสึนามิ ประชาชนหนีตายอลหม่าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 10:38 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แฟนๆ แห่ส่อง ทะเบียนรถ ยิว ฉัตรมงคล ถูกชนวันเดียวกับดราม่า เจนนี่-แม่เกตุ

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
หวยลาวพัฒนา งวดประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 ประกาศผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป เช็กเลข 6 ตัว และสถิติย้อนหลังได้ที่นี่

หวยลาววันนี้ 10/10/68 ตรวจหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันศุกร์

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568

ด่วน! “มาเรีย โครินา มาชาโด” คว้ารางวัลโนเบลสันติภาพ “ทรัมป์” อด

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ห่วงคนตกหล่น เตรียมเปิด คนละครึ่งพลัส รอบเก็บตก และจ่อเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

ข่าวดี! รัฐบาลจัด “คนละครึ่งพลัส” เฟส 2 ลงทะเบียนไม่ทันรอบแรก แก้ตัวได้

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
Back to top button