ลุ้นผลหวยลาววันนี้ 3/10/68 เปิดสถิติหวยออกวันศุกร์ เลขไหนมาบ่อย
คืนนี้ 3 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง
เดินทางมาถึงวันนัดออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว อีกครั้งในค่ำคืนนี้ วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันออกรางวัลตามปกติ บรรดานักเสี่ยงโชคต่างเฝ้ารอการประกาศผลที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
ผลรางวัลหวยลาวพัฒนา 3 ตุลาคม 2568 (3 10 68)
- เลข 6 ตัว : รอผล
- เลข 5 ตัว : รอผล
- เลข 4 ตัว : รอผล
- เลข 3 ตัว : รอผล
- เลข 2 ตัว : รอผล
ผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาวย้อนหลัง งวด 3 10 68
- หมายเลขที่ออกรางวัล : รอผล / รอผล / รอผล / รอผล / รอผล
ถ่ายทอดสดหวยลาว 3 ต.ค. 68
เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเสี่ยงโชค ทีมข่าว The Thaiger ได้รวบรวมสถิติผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกเฉพาะวันศุกร์ในงวดล่าสุด มาให้พิจารณากัน
สถิติหวยลาว ออกวันศุกร์ ย้อนหลัง
- 26 ก.ย. 68: เลขท้าย 2 ตัว 85
- 19 ก.ย. 68: เลขท้าย 2 ตัว 11
- 12 ก.ย. 68: เลขท้าย 2 ตัว 04
- 5 ก.ย. 68: เลขท้าย 2 ตัว 73
- 29 ส.ค. 68: เลขท้าย 2 ตัว 90
วิธีตรวจผลหวยลาว
การออกรางวัลจะเริ่มถ่ายทอดสดในเวลาประมาณ 20.00 น. และจะทราบผลรางวัลทั้งหมดครบถ้วนในเวลาประมาณ 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ท่านสามารถตรวจผลได้ผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์สำนักข่าวต่างๆ ที่รายงานผลโดยตรง
สำหรับนักเสี่ยงโชคมือใหม่ที่อาจยังไม่ทราบอัตราการจ่ายเงินรางวัลของสลากพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้
- ถูกรางวัลเลข 4 ตัว จะได้รับเงินรางวัล 6,000 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ จะได้รับเงิน 6,000,000 กีบ
- ถูกรางวัลเลข 3 ตัว จะได้รับเงินรางวัล 500 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ จะได้รับเงิน 500,000 กีบ
- ถูกรางวัลเลข 2 ตัว จะได้รับเงินรางวัล 60 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ จะได้รับเงิน 60,000 กีบ
อย่างไรก็ตาม สถิติเป็นเพียงข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันผลรางวัล ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชค และขอให้โชคดีในการลุ้นรางวัลค่ำคืนนี้
