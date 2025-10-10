อัปเดตสถานการณ์ แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ล่าสุดยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้ว
อัปเดต แผ่นดินไหว ฟิลิปปินส์ ล่าสุดประกาศยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้ว หลังจาก ประธานาธิบดี สั่งเร่งอพยพ หวั่นเกิดคลื่นสูง 3 เมตรซัดเข้าชายฝั่ง
อัปเดตสถานการณ์ล่าสุด หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ฟิลิปปินส์ ขนาด 7.4 บริเวณนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (10 ต.ค. 68) ตามเวลาท้องถิ่น แรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงและมีศูนย์กลางตื้นเพียง 20 กิโลเมตร ทำให้ทางการต้องประกาศเตือนภัยสึนามิในระดับสูงสุด
ล่าสุด ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิก ได้มีประกาศฉบับใหม่ออกมาว่า ภัยคุกคามจากคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ได้ผ่านพ้นไปแล้ว และได้ทำการยกเลิกประกาศเตือนภัยในเวลาต่อมา
โดยก่อนหน้านี้ได้มีการคาดการณ์เอาไว้ว่าอาจจะเกิดสึนามิ คลื่นสูง 3 เมตรซัดเข้าชายฝั่งฟิลิปปินส์ และอาจมีคลื่นขนาดเล็กสูง 1 เมตร ส่งผลกระทบถึงชายฝั่งอินโดนีเซีย ทำให้ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ มีคำสั่งให้เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่โดยเร็ว
หลังจากยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิแล้ว ก็ทำให้ชาวบ้านบางส่วนโล่งใจขึ้นในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะรายงานให้ทราบเป็นระยะ
อ้างอิงจาก : bbc
