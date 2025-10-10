ยังไงแน่! ทนายพัฒน์ ร่วมเฟรม ขนม ศศิกานต์ ลั่นแคปชั่นแรง ชาวเน็ตรอใส่ใจ

เอ๊ะ! เกิดอะไรขึ้น ทนายพัฒน์ ร่วมเฟรม ขนม ศศิกานต์-หมอบุ๊ก พร้อมโพสต์ข้อความปริศนารัว ๆ เรื่องพ่อ-ลูก ทำชาวเน็ตรอใส่ใจ
ดูเหมือนว่าช่วงสิ้นปีแบบนี้วงการบันเทิงจะไม่ยอมปล่อยให้ชาวเน็ตได้พักหายใจหายคอกันเลย เรียกได้ว่าผุดประเด็นใหม่ ๆ ขึ้นมากระตุกต่อมเผือกกันตลอดเวลาเลยทีเดียว
ล่าสุด ทนายพัฒน์ ทนายเมียหลวง จู่ ๆ ก็ออกมาโพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตา ขนม ศศิกานต์ อดีตภรรยาครูเต้ย, หมอบุ๊ก แฟนใหม่มี๊ขนม และพ่อของขนม ศศิกานต์ ก่อนจะระบุแคปชั่นชวนสงสัยว่า “ร้องขอเป็นพ่อมาแล้ว 1 ^^” ซึ่งโพสต์ดังกล่าว ขนม ศศิกานต์ ก็แชร์ไปที่หน้าเฟซบุ๊กของตัวเองด้วยเช่นกัน
เท่านั้นยังไม่พอ ทนายพัฒน์ ยังรัวโพสต์ที่พูดถึงเรื่องของสิทธิ์ความเป็นพ่อ และการดูแลลูกตามกฎหมาย “ให้เป็นพ่อตามกฎหมายได้ แต่อำนาจปกครองคงไม่ให้ ดูแล้วไม่น่าจะเหมาะสม…..ทีมแม่ว่าไง?”, “เอาไหม!!! ไม่ต้องเจอลูก ไม่ต้องจ่ายสักบาท #เสียงในหัวแม่หลายคน” งานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตตาลุกวาว นั่งติดหน้าจอรอใส่ใจเรื่องราวต่อจากนี้กันแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ ลงรูปแขนช้ำ ทัวร์ลงกล่าวหา “ลูกทุ่งหน้าหล่อทำร้ายผู้หญิง”
- ขนม ศศิกานต์ เปิดใจรักใหม่ รับอดีตสามี “ครูเต้ย” มีเหตุผลของตัวเอง
- ขนม ศศิกานต์ แชร์คำคมเศร้าหลังลดสถานะ ครูเต้ย ด้านเจ้าตัวรีบคอมเมนต์ทันที
- ย้อนเส้นทางรัก ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ จากวันหวาน สู่วันแยกทาง เหลือแค่ลูก
อ้างอิงจาก : FB ทนายพัฒน์ คุยกฎหมาย, Kanom Sasikarn
ติดตาม The Thaiger บน Google News: