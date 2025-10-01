เปิดคลิปวินาทีชีวิต แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ กลางงานประกวดนางงาม
เปิดคลิปวินาทีแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ระดับ 6.9 กลางงานประกวดนางงาม ในเมืองเซบู ผู้ประกวดหนีตายกันวุ่น โชคดีอาคารไม่ถล่ม
เหตุแผ่นดินไหวลูกใหญ่ระดับ 6.9 ในประเทศฟิลิปปินส์ ความลึกประมาณ 10 กิโลเมตร โดยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่บริเวณชายฝั่งเมืองเซบู เมื่อช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งล่าสุดมีผู้เสียชีวิต 60 ศพนั้น
ทั้งนี้มีรายงานว่าช่วงเวลาเกิดเหตุนั้น เป็นช่วงที่มีการประกวดนางงาม มิส เอเชีย แปสิฟิค โดยจากภาพที่ถูกบันทึกได้นั้นแสดงให้เห็นถึงเหล่านางงามที่ใส่ชุดท้องถิ่นฟิลิปปินส์ ก่อนที่จะสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ก่อนจะรีบหลบหนี ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้ตะโกนว่า “แผ่นดินไหว”
ขณะที่ภาพจากอีกมุมแสดงให้เห็นถึงตากล้องที่ต่างวิ่งหนีกันอย่างวุ่นวายและบางส่วนวิ่งเข้าไปหลบใต้โต๊ะ นอกจากนี้ยังได้เสียงของตกแตกอีกด้วย
อย่างไรก็ตามอาคารดังกล่าวไม่ถล่มลงมา และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในงานประกวดครั้งนี้
🚨🇵🇭#BREAKING | NEWS ⚠️
More new video footage from the international beauty pageant in Cebu as a large
7.0⚡️Magnitude Earthquake
struck in the Philippines. pic.twitter.com/LDFQNwWW3u
— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) September 30, 2025
