อื้อหือ เจนิส เจณิสตา นั่งวิน ชุดผ้าบางเบา ราคากระเป๋าฉีก

เผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 09:46 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 09:46 น.
63
อื้อหือ เจนิส เจณิสตา ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ ชุดผ้าบางเบา ราคากระเป๋าฉีก

เปิดราคา ‘เจนิส เจณิสตา’ ชุดซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ แบรนด์ดังประกาศหมดสต็อก หลังไวรัลสนั่นโซเชียล เดรสสีชมพูสุดเซ็กซี่

กลายเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียทันทีจนคนแห่ตามหา นักแสดงสาว เจนิส เจณิสตา พรหมผดุงชีพ โพสต์คลิปวิดีโอของตนเอง ผิวขาวผ่องดุจไฟนีออน ในชุดเดรสสีชมพูนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้าง จนได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มียอดผู้กดไลก์ในอินสตาแกรมมากกว่า 1 ล้านครั้ง ส่วนใน TikTok มียอดเข้าชมเกือบ 20 ล้านครั้ง

ความนิยมของคลิปดังกล่าวส่งผลให้ชุดที่เจนิสสวมใส่กลายเป็นที่ต้องการของสาว ๆ จำนวนมาก จนมีการสอบถามถึงแหล่งที่ซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับชุดเดรสสีชมพู ของ เจนิส เจณิสตา เป็นของแบรนด์ SELF-PORTRAIT รุ่น Pink Satin Lace ทำจากผ้าซาตินและลูกไม้ มีราคาขายประมาณ 20,000 บาท

ล่าสุด วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ทางแบรนด์ได้ออกมาประกาศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียว่าสินค้าได้จำหน่ายหมดสต็อกแล้ว พร้อมข้อความว่า “หมดแผงแล้วคะ #ชุดซ้อนวินในตำนาน ขอบคุณ @janistarr ค่า”

ด้านเจนิสเองก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของทางแบรนด์ ระบุว่ามีผู้ส่งข้อความเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับชุดนี้เป็นจำนวนมากจนตอบไม่ทัน

ชุดเดรสสีชมพู ของ เจนิส เจณิสตา เป็นของแบรนด์ SELF-PORTRAIT รุ่น Pink Satin Lace

 

เปิดราคา ‘เจนิส เจณิสตา’ ชุดซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ แบรนด์ดังประกาศหมดสต็อก หลังไวรัลสนั่นโซเชียล เดรสสีชมพูสุดเซ็กซี่

เปิดราคา ‘เจนิส เจณิสตา’ ชุดซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ แบรนด์ดังประกาศหมดสต็อก หลังไวรัลสนั่นโซเชียล เดรสสีชมพูสุดเซ็กซี่

Photo of Aindravudh

Aindravudh

