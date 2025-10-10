อื้อหือ เจนิส เจณิสตา นั่งวิน ชุดผ้าบางเบา ราคากระเป๋าฉีก

เปิดราคา ‘เจนิส เจณิสตา’ ชุดซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ แบรนด์ดังประกาศหมดสต็อก หลังไวรัลสนั่นโซเชียล เดรสสีชมพูสุดเซ็กซี่
กลายเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียทันทีจนคนแห่ตามหา นักแสดงสาว เจนิส เจณิสตา พรหมผดุงชีพ โพสต์คลิปวิดีโอของตนเอง ผิวขาวผ่องดุจไฟนีออน ในชุดเดรสสีชมพูนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้าง จนได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มียอดผู้กดไลก์ในอินสตาแกรมมากกว่า 1 ล้านครั้ง ส่วนใน TikTok มียอดเข้าชมเกือบ 20 ล้านครั้ง
ความนิยมของคลิปดังกล่าวส่งผลให้ชุดที่เจนิสสวมใส่กลายเป็นที่ต้องการของสาว ๆ จำนวนมาก จนมีการสอบถามถึงแหล่งที่ซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับชุดเดรสสีชมพู ของ เจนิส เจณิสตา เป็นของแบรนด์ SELF-PORTRAIT รุ่น Pink Satin Lace ทำจากผ้าซาตินและลูกไม้ มีราคาขายประมาณ 20,000 บาท
ล่าสุด วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ทางแบรนด์ได้ออกมาประกาศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียว่าสินค้าได้จำหน่ายหมดสต็อกแล้ว พร้อมข้อความว่า “หมดแผงแล้วคะ #ชุดซ้อนวินในตำนาน ขอบคุณ @janistarr ค่า”
ด้านเจนิสเองก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของทางแบรนด์ ระบุว่ามีผู้ส่งข้อความเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับชุดนี้เป็นจำนวนมากจนตอบไม่ทัน
