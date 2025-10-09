บัตรกดเงินสด KTC PROUD กดเงินสดก็ได้ ผ่อนของ 0% ก็ดี ใบเดียว รับจบ

จบทุกเรื่องฉุกเฉิน ช้อปปิง ในบัตรเดียว KTC PROUD สมัครง่าย รายได้ 12,000 บาทก็ทำได้ ที่สำคัญไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
ชีวิตคนเรามันต้องมี ‘เรื่องด่วน’ กับ ‘ของมันต้องมี’ ใช่ไหมครับ? บางทีก็มีเหตุให้ต้องใช้เงินกะทันหันแบบไม่ทันตั้งตัว แต่บางทีก็เจอของที่อยากได้มากๆ จนอดใจไม่ไหว จะดีกว่าไหมถ้าเรามีตัวช่วยฉลาดๆ สักใบ ที่พร้อมรับมือได้ทุกสถานการณ์
วันนี้ไทยเกอร์เลยอยากมาแนะนำให้รู้จักกับ บัตรกดเงินสด KTC PROUD บัตรที่ไม่ได้เป็นแค่บัตรกดเงินสดธรรมดาๆ แต่เป็นเหมือนเพื่อนสนิททางการเงินที่พกติดตัวไปได้ทุกที่ ใบเดียวทำได้ครบจบจริงๆ
KTC PROUD ทำอะไรได้บ้าง? บอกเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋ว
บัตรใบนี้มีความสามารถรอบด้าน เหมือนมี 4 ฟังก์ชันเด็ดในบัตรเดียว
1. กดเงินสดด่วน เมื่อต้องการเงินสดฉุกเฉิน ก็เดินไปที่ตู้ ATM แล้วกดเงินออกมาได้เลยทั่วไทย ที่สำคัญ ไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกถอน
2. ผ่อนสบาย 0% เจอของที่ใช่ ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนโต ใช้บัตร เคทีซี พราวด์ ผ่อนสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมรายการได้เลย ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 24 เดือน
3. รูดช้อปสะดวก จะซื้อของที่ร้านค้า หรือช้อปออนไลน์ ก็ใช้บัตรใบนี้รูดจ่ายได้เลยทันที สะดวกสบายแถมยังมีโปรโมชันพิเศษตลอดปีอีกด้วย
4. ต้องการเงินก้อนโอนเข้าบัญชีส่วนตัว ก็ทำได้ง่ายๆ ตลอด 24 ชั่วโมง รับเงินทันที ผ่านแอป KTC Mobile ไม่ต้องรอ
ทำไมบัตร KTC PROUD ถึงน่ามีติดกระเป๋า?
- สบายใจได้เลย ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีมากวนใจ
- จ่ายคืนเบาๆ ขั้นต่ำแค่ 3% ของยอดที่เรียกเก็บ แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท ช่วยให้สภาพคล่องไม่สะดุด
- ดอกเบี้ยเป็นธรรม คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก จ่ายโปะมาก ดอกเบี้ยก็ลดเร็ว
- เมื่อชำระเงินคืนที่ธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส วงเงินในบัตรจะกลับมาให้ใช้ได้ต่อทันที
ใครสมัครได้บ้าง?
สำหรับพนักงานบริษัท
- อายุ 20 – 60 ปี
- รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท/เดือน
- ทำงานที่ปัจจุบันมาแล้ว 4 เดือนขึ้นไป
เอกสารใช้สมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
- สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้กู้)
- สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการรับเงินโอนก้อนแรก (เฉพาะบัญชีที่มีชื่อผู้กู้เท่านั้น)
สำหรับเจ้าของกิจการ
- อายุ 20 – 60 ปี
- มีรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน
- ทำธุรกิจมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป
เอกสารใช้สมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนการค้า
- สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้กู้)
- สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการรับเงินโอนก้อนแรก (เฉพาะบัญชีที่มีชื่อผู้กู้เท่านั้น)
ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องด่วนที่ต้องใช้เงิน หรือเจอของที่อยากได้ KTC PROUD ก็พร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณผ่านทุกสถานการณ์ไปได้อย่างสบายๆ
พร้อมมีตัวช่วยทางการเงินดีๆ ติดกระเป๋าไว้หรือยัง?
สมัครบัตร KTC PROUD ออนไลน์เลย คลิกที่นี่
ข้อควรรู้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
- บัตรกดเงินสด KTC PROUD อนุมัติปั๊บ รับเงินกู้ก้อนแรกโอนเข้าบัญชีทันทีขั้นต่ำ 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุด 25% ต่อปี เริ่มคำนวณดอกเบี้ยฯนับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับเงินกู้
- สำหรับการกดเงินสด กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
- สำหรับการผ่อน 0% กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียอัตราดอกเบี้ย 20% – 25% ต่อปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: