ข่าวต่างประเทศ

เอ็ด กีน ฆาตกรวิปลาส ถลกหนัง แม่คลั่งศาสนา สะพรึงอเมริกา สู่ซีรีส์ Monster

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 23:21 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 13:25 น.
62
ประวัติ เอ็ด กีน ฆาตกรขุดสุสานที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ยุค 50s ถูกนำเรื่องราวมาสร้างเป็นซีรีส์ Monster ของ Netflix

เจาะลึก ประวัติชีวิต “เอ็ด กีน” เด็กชายผู้ถูกแม่กดขี่ หลอมกลายเป็นฆาตกรขุดสุสานที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ยุค 50s ถูกนำเรื่องราวมาสร้างเป็นซีรีส์ “Monster” ของ Netflix เปิดปูมชีวิตสุดวิปลาสที่สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวละครสุดโหดอย่าง นอร์แมน เบตส์, เลเธอร์เฟซ และ บัฟฟาโล บิลล์

เอ็ด กีน (Ed Gein) อาจไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่าฆาตกรต่อเนื่องรายอื่นๆ ในหมู่ชาวไทย แต่ความวิปริตในอาชญากรรมของเขาได้ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมสมัยนิยม จนกลายเป็นต้นแบบของตัวละครสุดโหดในภาพยนตร์สยองขวัญระดับตำนานหลายเรื่องอย่างเหลือเชื่อ และล่าสุด เรื่องราวของเขาก็ได้ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านซีรีส์อาชญากรรมชื่อดังของ Netflix อย่าง “Monster: The Ed Gein Story”

เอ็ด กีน จากซีรีย์ Monster ของ Netflix นำแสดงโดย แจ็กซ์ เทลเลอร์
เอ็ด กีน จากซีรีย์ Monster ของ Netflix นำแสดงโดย แจ็กซ์ เทลเลอร์

ปฐมบทชีวิต เด็กชายในเงาของแม่ผู้คลั่งศาสนา

อ็ดเวิร์ด ทีโอดอร์ กีน เกิดเมื่อปี 1906 ในเมืองลาครอส รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ชีวิตวัยเด็กจมอยู่ภายใต้เงาทะมึนของ ออกัสตา กีน แม่ผู้คลั่งศาสนาอย่างสุดโต่ง เธอพร่ำสอนลูกชายทั้ง 2 คนเสมอว่าโลกภายนอกนั้นชั่วร้าย ผู้หญิงทุกคนคือโสเภณี เรื่องเพศคือบาปมหันต์ ครอบครัวกีนย้ายไปอยู่ในฟาร์มอันห่างไกลในเมืองเพลนฟิลด์ ซึ่งเป็นความตั้งใจของออกัสตาที่จะตัดขาดลูกชายออกจากโลกภายนอก

ต่างจากแม่ พ่อของเขาเป็นคนติดสุรา ใจออกห่างศาสนา มักจะทุบตีเอ็ดกับพี่ชายเป็นประจำ แต่คนที่ควบคุมชีวิตของเอ็ดอย่างแท้จริงคือแม่ของเขา เธอลงโทษเขาอย่างรุนแรงทุกครั้งที่พยายามจะสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อน ทำให้เอ็ดเติบโตขึ้นมาเป็นคนขี้อาย เก็บตัว มีพฤติกรรมแปลกๆ ในสายตาคนอื่น

จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเอ็ดเกิดขึ้นเมื่อคนในครอบครัวเริ่มล้มตาย พ่อของเขาเสียชีวิตในปี 1940 ตามด้วยพี่ชายที่เสียชีวิตอย่างปริศนาจากเหตุไฟไหม้ในปี 1944 และท้ายที่สุดคือแม่ของเขาที่เสียชีวิตในปี 1945 การตายของแม่ แม้ปลดแอกพันธนาการความเจ็บปวด แต่เอ็ดไม่เคยต้องใช้ชีวิตอย่างห้าวหาญ ไม่เคยออกจากเงาแม่มาสู่แสงสว่างเลย ทำให้อาการป่วยทางจิตของเอ็ดดำดิ่งลงสู่ความวิปริตอย่างสมบูรณ์

เอ็ด กีน ตัวจริง
เอ็ด กีน ตัวจริง

พฤติการณ์สุดสยอง โจรขุดสุสาน ฆาตกรวิปริต

หลังแม่ตาย เอ็ด กีน เริ่มพฤติกรรมขุดสุสานในท้องถิ่นยามวิกาล เขาจะเลือกขุดหลุมศพของผู้หญิงวัยกลางคนที่เพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆ ซึ่งชายหนุ่มคิดว่ามีลักษณะคล้ายแม่ของตัวเอง เขาจะนำชิ้นส่วนศพกลับมาที่ฟาร์มเพื่อชำแหละและเก็บสะสมไว้

แต่พฤติกรรมของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่การขโมยศพ เอ็ดยอมรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุฆาตกรรมผู้หญิง 2 ราย คือ แมรี โฮแกน เจ้าของร้านเหล้าที่หายตัวไปในปี 1954 และ เบอร์นีซ วอร์เดน เจ้าของร้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่หายตัวไปในปี 1957

คดีของเอ็ด กีน ถูกเปิดโปงในปี 1957 หลังการหายตัวไปของเบอร์นีซ วอร์เดน ตำรวจพบว่าเอ็ดคือคนสุดท้ายที่อยู่กับเธอก่อนจะหายตัวไป จึงได้เข้าตรวจค้นฟาร์มของเขา จนได้พบกับภาพที่น่าสยดสยองเกินกว่าจะจินตนาการได้

บ้านแห่งความน่าสะพรึงกลัว

สิ่งที่ตำรวจค้นพบในฟาร์มของเอ็ด กีน ได้กลายเป็นตำนานแห่งความวิปริตไปตลอดกาล ร่างของเบอร์นีซ วอร์เดน ถูกแขวนห้อยหัว ชำแหละชิ้นเนื้อ ผิวหนังเหมือนสัตว์ เมื่อตำรวจสำรวจภายในบ้าน ก็ยิ่งพะอืดพะอมอ้วกแตก เพราะมันเต็มไปด้วยของใช้และเครื่องประดับที่ทำมาจากชิ้นส่วนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น

  • โคมไฟที่ทำจากผิวหนังมนุษย์
  • เก้าอี้ที่หุ้มด้วยหนังมนุษย์
  • ถ้วยซุปที่ทำจากกะโหลกศีรษะ
  • หน้ากากที่ทำจากใบหน้าของศพผู้หญิง
  • เข็มขัดที่ทำจากหัวนมมนุษย์

ที่น่าสยดสยองที่สุดคือ “ชุดมนุษย์ผู้หญิง” ที่ทำจากผิวหนังของศพ ซึ่งเขาจะสวมใส่เพื่อจินตนาการว่าตัวเองเป็นผู้หญิง

สภาพในบ้าน เอ็ด กีน ตัวจริง เต็มไปด้วยของใช้น่าสะพรึงกลัว ทำจากหนังมนุษย์
สภาพในบ้าน เอ็ด กีน ตัวจริง เต็มไปด้วยของใช้น่าสะพรึงกลัว ทำจากหนังมนุษย์

เอ็ด กีน ถูกจับกุมในปี 1957 ในตอนแรกศาลวินิจฉัยว่าเขามีอาการป่วยทางจิต ไม่สามารถต่อสู้คดีได้ จึงถูกส่งตัวไปบำบัดในโรงพยาบาลจิตเวช ต่อมาในปี 1968 ศาลได้ตัดสินว่าเขาสามารถต่อสู้คดีได้ และในที่สุดเขาก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรม แต่ศาลก็ตัดสินอีกครั้งว่าเขาวิกลจริตในขณะที่ก่อเหตุ ทำให้ต้องใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดในสถาบันจิตเวชจนกระทั่งเสียชีวิตด้วยภาวะระบบหายใจล้มเหลวจากโรคมะเร็งในปี 1984 สิริอายุ 78 ปี

แม้เอ็ด กีน จะถูกยืนยันว่าฆ่าคนไปเพียง 2 ราย แต่ความวิปริตในการจัดการกับศพของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวละครฆาตกรในภาพยนตร์สยองขวัญที่โด่งดังที่สุดตลอดกาลหลายตัวละคร เช่น

นอร์แมน เบตส์ (Norman Bates) จากเรื่อง Psycho (1960) ที่มีความผูกพันกับแม่อย่างผิดปกติ

นอร์แมน เบตส์ (Norman Bates)

เลเธอร์เฟซ (Leatherface) จากเรื่อง The Texas Chainsaw Massacre (1974) ฆาตกรที่สวมหน้ากากหนังมนุษย์

เลเธอร์เฟซ (Leatherface)

บัฟฟาโล บิลล์ (Buffalo Bill) จากเรื่อง The Silence of the Lambs (1991) ที่ลอกผิวหนังเหยื่อเพื่อสร้างชุดมนุษย์

บัฟฟาโล บิลล์ (Buffalo Bill)

ซีรีส์ “Monster: The Ed Gein Story” บน Netflix สร้างโดย ไรอัน เมอร์ฟี ก็ได้นำเรื่องราวของเอ็ดมาเจาะลึกในแง่มุมทางจิตวิทยา เพื่อสำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่สร้างปีศาจตนนี้ขึ้นมา ตอกย้ำว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใด แต่เรื่องราวของ เอ็ด กีน ก็ยังคงเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนสังคมอเมริกันมาจนถึงทุกวันนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไขกฎ ศาสนาคริสต์-อิสลาม ห้ามใส่ถุงยางอนามัยจริงหรือ? ข่าวต่างประเทศ

ไขกฎ ศาสนาคริสต์-อิสลาม ห้ามใส่ถุงยางอนามัยจริงหรือ?

9 นาที ที่แล้ว
ประวัติ เอ็ด กีน ฆาตกรขุดสุสานที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ยุค 50s ถูกนำเรื่องราวมาสร้างเป็นซีรีส์ Monster ของ Netflix ข่าวต่างประเทศ

เอ็ด กีน ฆาตกรวิปลาส ถลกหนัง แม่คลั่งศาสนา สะพรึงอเมริกา สู่ซีรีส์ Monster

34 นาที ที่แล้ว
หญิงอินเดียวัย 57 ถูกจระเข้ขย้ำลากลงน้ำขณะซักผ้า ข่าวต่างประเทศ

สยอง! จระเข้ยักษ์ขย้ำหญิงดับ ถูกลากลงน้ำต่อหน้าต่อตา สลดร่างถูกกินบางส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาร์คัส ฟาคานา วัย 19 ปี ต้องติดคุกที่ประเทศดูไบ เพราะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวตัวเองที่อายุ 17 ปี ล่าสุดเพิ่งได้รับอภัยโทษได้ 3 เดือน มาจบชีวิตสลด ในรถ BMW หลังขับหนีตำรวจ แฉภาพลับกับแก๊งแร็ปดริลล์สุดโหด ข่าวต่างประเทศ

จำได้ไหม หนุ่มอังกฤษ 19 ติดคุกดูไบเพราะซั่มแฟนเด็ก ล่าสุดตายอนาถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวฟิลิปปินส์เตือนภัย ถูกชายแปลกหน้าใช้ AI ตัดต่อรูปตัวเองลงโซเชียล อ้างเป็นแฟนกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตปัจจุบัน จางจื่ออี๋ นางเอก จอมใจบ้านมีดบิน ในวัย 46 ปี บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน นางเอกจอมใจบ้านมีดบิน สวยไม่สร่างในวัย 46 ปี ดาวค้างฟ้าฮอลลีวูด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวทดลองดื่ม “มัทฉะ” แทนกาแฟ 1 สัปดาห์ เผยผลลัพธ์ที่ได้ดีเกินคาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อยากซื้อรถ แต่ไม่มีเงินดาวน์ แนะนำสินเชื่อ KLeasing ผ่อนได้ยาว ดอกเบี้ยเริ่มต้นดี เศรษฐกิจ

อยากซื้อรถ แต่ไม่มีเงินดาวน์ แนะนำสินเชื่อ KLeasing ผ่อนได้ยาว ดอกเบี้ยเริ่มต้นดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ธุรกิจญี่ปุ่นอ่วม พิษปิดชายแดน ไทย-เขมร ต้นทุนขนส่งพุ่ง SME เสี่ยงถอนการลงทุน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยายจีนวัย 82 “กลืนกบเป็นๆ 8 ตัว” เชื่อช่วยรักษาอาการปวดหลัง สุดท้ายติดเชื้อ ปวดท้อง ถูกหามส่งรพ.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เครื่องบินกองทัพล้อไม่กาง ขวางรันเวย์สนามบินภูเก็ต คอหวยเห็นเลขเพียบ งวด 16 ต.ค. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด เครื่องบินกองทัพล้อไม่กาง ขวางรันเวย์สนามบินภูเก็ต คอหวยเห็นเลขเพียบ 16/10/68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สโมสรฮิเมจิ ประกาศสำคัญถึง บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร สมทบทีมช้ากว่ากำหนด ขอพักฟื้นอาการเจ็บไหล่ วอลเลย์บอล

สโมสรฮิเมจิ ประกาศสำคัญถึง บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร สมทบทีมช้ากว่ากำหนด ขอพักฟื้นอาการเจ็บไหล่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอนช่วยสวดภาวนา ตำนานนักร้องลูกทุ่งหญิง ป่วยจนต้องเลื่อนคอนเสิร์ต ต้นปีสามีเพิ่งเสีย บันเทิง

วอนช่วยสวดภาวนา ตำนานนักร้องลูกทุ่งหญิง ป่วยจนต้องเลื่อนคอนเสิร์ต ต้นปีสามีเพิ่งเสีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สาวหยิกแก้ม แจ็คสัน หวัง อ้างคุยแชต 3 ปี แฟนคลับไม่ทน หยิกคืนขณะรวบตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสอบผลหวยลาววันนี้ 8 ตุลาคม 2568 ลุ้นสลากพัฒนา-เลข 6 ตัว หวยลาว

หวยลาววันนี้ 8 10 68 รวมครบเลข 6 ตัว-สลากพัฒนา ย้อนสถิติ 10 งวดล่าสุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด บั้งไฟพญานาค 2568 รวมยอดทั้ง 11 จุด คอหวยไม่พลาดเก็งซื้อลอตเตอรี่ เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด บั้งไฟพญานาค 2568 11 พื้นที่โดยรอบ จ.หนองคาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เกรียง กัลป์ตินันท์ จากนักการเมืองจากท้องถิ่นอุบลฯ ขึ้นชั้นแม่ทัพเลือกตั้งภาคอีสานของพรรคเพื่อไทย ก่อนเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลเศรษฐา ข่าวการเมือง

ประวัติ เกรียง กัลป์ตินันท์ จาก สส.อุบลฯ สู่แม่ทัพอีสานเพื่อไทย-รมช.มหาดไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ฟ้องไทย หมิ่นประมาทฮุนเซนใช้รูปเป็นเป้ายืงงานวัด ข่าว

กัมพูชา ซัด ไทยหมิ่นประมาท ปมเป้ายิงรูปฮุนเซน เดือด ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นคน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เกรียง กัลป์ตินันท์” โผล่พบ “เนวิน” โรงแรมดัง ยันคุยธุระส่วนตัว ปัดลือซบภูมิใจไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปลัดคลัง ตอบให้แล้ว ไม่มีสมาร์ตโฟน ยังได้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” อยู่ไหม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์เศร้าหลังพระมหาอุเทนถูกขับออกจากวัดชนะสงคราม ข่าว

แพรรี่ เศร้าใจ ‘พระมหาอุเทน’ ถูกขับออกจากวัด ชี้ ทิฏฐิมานะสูงกว่ายอดตาล

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.ญี่ปุ่นจับเด็ก ม.1 เข้าสถานสงเคราะห์ หลังพบเล่นพนันออนไลน์ ผลาญเงินไปกว่า 700 ล้าน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง แจ้งข่าวผ่านโซเชียล หนึ่งใน “ช้างตระกูลแสน” สิ้นอายุขัยอย่างสงบ ชี้เป็นช้างทำงานรุ่นสุดท้ายสายเพชรบูรณ์ ข่าว

สิ้นแล้ว “พลายบุญแสน” ช้างมรดกของแผ่นดิน ล้มในวัย 61 ปี ตรงวันออกพรรษา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พระมหาอุเทน&quot; ประกาศ ถูกขับพ้น วัดชนะสงคราม แล้ว เซ่นดราม่า แพรรี่-อ.เบียร์ ข่าว

“พระมหาอุเทน” ประกาศ ถูกขับพ้น วัดชนะสงคราม แล้ว เซ่นดราม่า แพรรี่-อ.เบียร์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วุฒิสภากัมพูชา จี้ รัฐบาลไทย หามาตรการป้องกัน ปมเป้ายิงหน้าฮุนเซน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 23:21 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 13:25 น.
62
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชีวิตปัจจุบัน จางจื่ออี๋ นางเอก จอมใจบ้านมีดบิน ในวัย 46 ปี

ชีวิตปัจจุบัน นางเอกจอมใจบ้านมีดบิน สวยไม่สร่างในวัย 46 ปี ดาวค้างฟ้าฮอลลีวูด

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568

สาวทดลองดื่ม “มัทฉะ” แทนกาแฟ 1 สัปดาห์ เผยผลลัพธ์ที่ได้ดีเกินคาด

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
อยากซื้อรถ แต่ไม่มีเงินดาวน์ แนะนำสินเชื่อ KLeasing ผ่อนได้ยาว ดอกเบี้ยเริ่มต้นดี

อยากซื้อรถ แต่ไม่มีเงินดาวน์ แนะนำสินเชื่อ KLeasing ผ่อนได้ยาว ดอกเบี้ยเริ่มต้นดี

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568

ธุรกิจญี่ปุ่นอ่วม พิษปิดชายแดน ไทย-เขมร ต้นทุนขนส่งพุ่ง SME เสี่ยงถอนการลงทุน

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
Back to top button