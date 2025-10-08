เอ็ด กีน ฆาตกรวิปลาส ถลกหนัง แม่คลั่งศาสนา สะพรึงอเมริกา สู่ซีรีส์ Monster
เจาะลึก ประวัติชีวิต “เอ็ด กีน” เด็กชายผู้ถูกแม่กดขี่ หลอมกลายเป็นฆาตกรขุดสุสานที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ยุค 50s ถูกนำเรื่องราวมาสร้างเป็นซีรีส์ “Monster” ของ Netflix เปิดปูมชีวิตสุดวิปลาสที่สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวละครสุดโหดอย่าง นอร์แมน เบตส์, เลเธอร์เฟซ และ บัฟฟาโล บิลล์
เอ็ด กีน (Ed Gein) อาจไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่าฆาตกรต่อเนื่องรายอื่นๆ ในหมู่ชาวไทย แต่ความวิปริตในอาชญากรรมของเขาได้ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมสมัยนิยม จนกลายเป็นต้นแบบของตัวละครสุดโหดในภาพยนตร์สยองขวัญระดับตำนานหลายเรื่องอย่างเหลือเชื่อ และล่าสุด เรื่องราวของเขาก็ได้ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านซีรีส์อาชญากรรมชื่อดังของ Netflix อย่าง “Monster: The Ed Gein Story”
ปฐมบทชีวิต เด็กชายในเงาของแม่ผู้คลั่งศาสนา
อ็ดเวิร์ด ทีโอดอร์ กีน เกิดเมื่อปี 1906 ในเมืองลาครอส รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ชีวิตวัยเด็กจมอยู่ภายใต้เงาทะมึนของ ออกัสตา กีน แม่ผู้คลั่งศาสนาอย่างสุดโต่ง เธอพร่ำสอนลูกชายทั้ง 2 คนเสมอว่าโลกภายนอกนั้นชั่วร้าย ผู้หญิงทุกคนคือโสเภณี เรื่องเพศคือบาปมหันต์ ครอบครัวกีนย้ายไปอยู่ในฟาร์มอันห่างไกลในเมืองเพลนฟิลด์ ซึ่งเป็นความตั้งใจของออกัสตาที่จะตัดขาดลูกชายออกจากโลกภายนอก
ต่างจากแม่ พ่อของเขาเป็นคนติดสุรา ใจออกห่างศาสนา มักจะทุบตีเอ็ดกับพี่ชายเป็นประจำ แต่คนที่ควบคุมชีวิตของเอ็ดอย่างแท้จริงคือแม่ของเขา เธอลงโทษเขาอย่างรุนแรงทุกครั้งที่พยายามจะสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อน ทำให้เอ็ดเติบโตขึ้นมาเป็นคนขี้อาย เก็บตัว มีพฤติกรรมแปลกๆ ในสายตาคนอื่น
จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเอ็ดเกิดขึ้นเมื่อคนในครอบครัวเริ่มล้มตาย พ่อของเขาเสียชีวิตในปี 1940 ตามด้วยพี่ชายที่เสียชีวิตอย่างปริศนาจากเหตุไฟไหม้ในปี 1944 และท้ายที่สุดคือแม่ของเขาที่เสียชีวิตในปี 1945 การตายของแม่ แม้ปลดแอกพันธนาการความเจ็บปวด แต่เอ็ดไม่เคยต้องใช้ชีวิตอย่างห้าวหาญ ไม่เคยออกจากเงาแม่มาสู่แสงสว่างเลย ทำให้อาการป่วยทางจิตของเอ็ดดำดิ่งลงสู่ความวิปริตอย่างสมบูรณ์
พฤติการณ์สุดสยอง โจรขุดสุสาน ฆาตกรวิปริต
หลังแม่ตาย เอ็ด กีน เริ่มพฤติกรรมขุดสุสานในท้องถิ่นยามวิกาล เขาจะเลือกขุดหลุมศพของผู้หญิงวัยกลางคนที่เพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆ ซึ่งชายหนุ่มคิดว่ามีลักษณะคล้ายแม่ของตัวเอง เขาจะนำชิ้นส่วนศพกลับมาที่ฟาร์มเพื่อชำแหละและเก็บสะสมไว้
แต่พฤติกรรมของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่การขโมยศพ เอ็ดยอมรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุฆาตกรรมผู้หญิง 2 ราย คือ แมรี โฮแกน เจ้าของร้านเหล้าที่หายตัวไปในปี 1954 และ เบอร์นีซ วอร์เดน เจ้าของร้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่หายตัวไปในปี 1957
คดีของเอ็ด กีน ถูกเปิดโปงในปี 1957 หลังการหายตัวไปของเบอร์นีซ วอร์เดน ตำรวจพบว่าเอ็ดคือคนสุดท้ายที่อยู่กับเธอก่อนจะหายตัวไป จึงได้เข้าตรวจค้นฟาร์มของเขา จนได้พบกับภาพที่น่าสยดสยองเกินกว่าจะจินตนาการได้
บ้านแห่งความน่าสะพรึงกลัว
สิ่งที่ตำรวจค้นพบในฟาร์มของเอ็ด กีน ได้กลายเป็นตำนานแห่งความวิปริตไปตลอดกาล ร่างของเบอร์นีซ วอร์เดน ถูกแขวนห้อยหัว ชำแหละชิ้นเนื้อ ผิวหนังเหมือนสัตว์ เมื่อตำรวจสำรวจภายในบ้าน ก็ยิ่งพะอืดพะอมอ้วกแตก เพราะมันเต็มไปด้วยของใช้และเครื่องประดับที่ทำมาจากชิ้นส่วนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
- โคมไฟที่ทำจากผิวหนังมนุษย์
- เก้าอี้ที่หุ้มด้วยหนังมนุษย์
- ถ้วยซุปที่ทำจากกะโหลกศีรษะ
- หน้ากากที่ทำจากใบหน้าของศพผู้หญิง
- เข็มขัดที่ทำจากหัวนมมนุษย์
ที่น่าสยดสยองที่สุดคือ “ชุดมนุษย์ผู้หญิง” ที่ทำจากผิวหนังของศพ ซึ่งเขาจะสวมใส่เพื่อจินตนาการว่าตัวเองเป็นผู้หญิง
เอ็ด กีน ถูกจับกุมในปี 1957 ในตอนแรกศาลวินิจฉัยว่าเขามีอาการป่วยทางจิต ไม่สามารถต่อสู้คดีได้ จึงถูกส่งตัวไปบำบัดในโรงพยาบาลจิตเวช ต่อมาในปี 1968 ศาลได้ตัดสินว่าเขาสามารถต่อสู้คดีได้ และในที่สุดเขาก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรม แต่ศาลก็ตัดสินอีกครั้งว่าเขาวิกลจริตในขณะที่ก่อเหตุ ทำให้ต้องใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดในสถาบันจิตเวชจนกระทั่งเสียชีวิตด้วยภาวะระบบหายใจล้มเหลวจากโรคมะเร็งในปี 1984 สิริอายุ 78 ปี
แม้เอ็ด กีน จะถูกยืนยันว่าฆ่าคนไปเพียง 2 ราย แต่ความวิปริตในการจัดการกับศพของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวละครฆาตกรในภาพยนตร์สยองขวัญที่โด่งดังที่สุดตลอดกาลหลายตัวละคร เช่น
นอร์แมน เบตส์ (Norman Bates) จากเรื่อง Psycho (1960) ที่มีความผูกพันกับแม่อย่างผิดปกติ
เลเธอร์เฟซ (Leatherface) จากเรื่อง The Texas Chainsaw Massacre (1974) ฆาตกรที่สวมหน้ากากหนังมนุษย์
บัฟฟาโล บิลล์ (Buffalo Bill) จากเรื่อง The Silence of the Lambs (1991) ที่ลอกผิวหนังเหยื่อเพื่อสร้างชุดมนุษย์
ซีรีส์ “Monster: The Ed Gein Story” บน Netflix สร้างโดย ไรอัน เมอร์ฟี ก็ได้นำเรื่องราวของเอ็ดมาเจาะลึกในแง่มุมทางจิตวิทยา เพื่อสำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่สร้างปีศาจตนนี้ขึ้นมา ตอกย้ำว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใด แต่เรื่องราวของ เอ็ด กีน ก็ยังคงเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนสังคมอเมริกันมาจนถึงทุกวันนี้
