เพื่อนรักซัดกันเอง เถียงกันเรื่อง “ใครใหญ่กว่า” สุดท้ายคว้ามีดฟันหน้าผาก
เพื่อนรักนั่งดื่มเหล้ากันจนเมา ก่อนทะเลาะเถียงกันเรื่อง ใครใหญ่กว่า สุดท้ายคว้ามีดฟันหน้าผากได้รับบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางแก้ว รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทภายในหอพักแห่งหนึ่ง ซอยหนามแดง-บางพลี 40 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จึงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ พบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อ นายสมยศ อายุ 50 ปี สภาพมีบาดแผลถูกอาวุธมีดฟันเข้าที่ศีรษะ เป็นแผลฉกรรณ์เลือดไหลอาบหน้า ชาวบ้านช่วยกันเอาผ้ามาปิดแผลห้ามเลือด โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาลบางพลีในเวลาต่อมา
ส่วนผู้ก่อเหตุ เป็นเพื่อนของผู้บาดเจ็บเอง ยังอยู่ในอาการมึนเมา เจ้าหน้าที่ตรวจได้ควบคุมตัวไปสอบสวนที่ สภ.บางแก้ว พร้อมอาวุธมีดดายหญ้า ที่ใช้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุ เล่าด้วยการมึนเมาว่า ตนเดินไปซื้อเหล้า พอกลับมาฝ่ายคนเจ็บก็มาหาเรื่องตน ตนยังไม่ทราบเลยว่ามันเรื่องอะไร ตนกับคนเจ็บเป็นเพื่อนรักกัน อยู่เฉย ๆ ก็มาหาเรื่องตน สาเหตุที่ตนทำเขาแบบนั้น มันมีหลายเรื่อง เพราะพูดจาแขวะกันไปมาด้วย
ด้านผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนดื่มสุราแต่ว่านั่งแยกกันดื่ม ไม่ได้ดื่มอยู่วงเดียวกัน แล้วมีการทะเลาะกันเรื่อง “ใครใหญ่กว่า” ต่างฝ่ายตั้งไม่ยอม จากนั้นผู้ก่อเหตุได้ขึ้นไปพักที่ห้องของตัวเองชั้น 3 ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะตามขึ้นไปและถือพัดลมกับมีดขึ้นไปด้วย แต่ผู้ก่อเหตุตัวใหญ่กว่า จึงใช้มีดฟันที่หน้าผากผู้บาดเจ็บ 1 ครั้ง จนเป็นแผลฉกรรจ์บาดเจ็บสาหัส
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ยอมไม่ได้! คนงานเลี้ยงเป็ด อวดขนาดจิมิภรรยา สุดท้ายถูกฟันหูเกือบขาด
- กู้ภัยช่วยเหลือ หนุ่มเอาห่วงรัดจ้าวโลก อ้างกลัวถูกขโมย เพราะไซซ์ 69
ติดตาม The Thaiger บน Google News: