เงินอุดหนุนบุตรเดือนตุลาคม 2568 เช็กวันโอนเข้าที่นี่ ได้กี่บาท

เช็กเลย เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนตุลาคม 2568 เข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 10 ต.ค. นี้ เปิดปฏิทินจ่ายเงิน พร้อมวิธีตรวจสอบสิทธิ สถานที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แจ้งกำหนดการโอนเงินอุดหนุนบุตรประจำเดือนตุลาคม 2568 จำนวน 600 บาทต่อคน ให้แก่ผู้มีสิทธิใน วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568
สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิของตนเองได้ 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
- เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ลิงก์ http://csgcheck.dcy.go.th
- แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
- แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”
ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร เดือนตุลาคม 2568 2,179,804 ราย ภายใต้วงเงิน 1,390,444,800 บาท
ยังไม่ได้ลงทะเบียน ทำอย่างไร?
ผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนบุตรได้ในพื้นที่ที่เด็กและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
- กรุงเทพมหานคร: ลงทะเบียนที่สำนักงานเขต
- เมืองพัทยา: ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- ส่วนภูมิภาค: ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาล
นอกจาก 3 ที่ด้านบน ยังสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ได้ โดยผู้ปกครองจะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน เมื่อการตรวจสอบสิทธิเสร็จสมบูรณ์ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเงินช่วยเหลือต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนที่ยื่นคำร้อง
เบอร์โทรติดต่อรับเงินอุดหนุนบุตร
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 0 2651 6902, 0 2651 6534, 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
สายด่วน 1300 ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ตลอด 24 ชั่วโมง
