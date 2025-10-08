กัมพูชา เตือนไทย อย่าเปลี่ยนชายแดนเป็น สนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ
ประธานสิทธิฯ กัมพูชา เตือนไทย ชายแดนอาจกลายเป็นสนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ จี้แก้ปัญหาผ่านการประชุม JBC เท่านั้น
ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ยังคงตึงเครียด เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาสองคนได้ออกมาแสดงท่าทีต่อฝ่ายไทย โดยเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่จะยิ่งสร้างความขัดแย้ง และย้ำให้กลับไปใช้กลไกการเจรจาที่มีอยู่เดิม
นายแก้ว เรมี ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เรียกร้องให้ผู้นำไทยอย่าบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือสร้างความตึงเครียดให้บานปลาย จนอาจเปลี่ยนข้อพิพาทชายแดนให้กลายเป็น สนามทดลองอาวุธของจีนและสหรัฐอเมริกา โดยเปรียบเทียบกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน
นายแก้ว เรมี ตั้งข้อสังเกตว่า ขณะที่รัสเซียและยูเครนได้กลายเป็นสนามทดลองของมหาอำนาจไปแล้ว จีนก็ยังคงมองหาสถานที่สำหรับทดสอบอาวุธของตนอยู่ เขาจึงเรียกร้องให้ทางการไทยหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว และย้ำว่าทุกการตัดสินใจต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตของพลเรือนและเศรษฐกิจในท้องถิ่นเป็นสำคัญ
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า พลโท เอก ซัม โออึน ผู้บัญชาการกองพลทหารที่ 5 ของกัมพูชา ได้ส่งจดหมายถึงกองทัพภาคที่ 1 ของไทยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับสถานการณ์ในหมู่บ้านจุกเจยและเปรยจัน โดยเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื่องเขตแดนอย่างเป็นทางการนั้น อยู่ในอำนาจของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) เท่านั้น
พลโท เอก ซัม โออึน ชี้แจงว่า คณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาค (RBC) มีอำนาจเพียงการไกล่เกลี่ยและลดความตึงเครียดในพื้นที่ แต่ไม่มีอำนาจในการปักปันเขตแดนแต่อย่างใด เขายังได้ชี้ให้เห็นว่าจากการสำรวจภาคพื้นดิน พบว่ามีพลเรือนไทยเข้ามาครอบครองและทำกินในดินแดนของกัมพูชาเช่นกัน ซึ่งสะท้อนถึงความซับซ้อนของปัญหา
ผู้บัญชาการกองพลที่ 5 ของกัมพูชากล่าวสรุปว่า สถานการณ์ในหมู่บ้านพิพาทจะต้องรอผลการประชุม JBC ซึ่งกัมพูชากำลังเร่งรัดให้มีการจัดประชุมขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อหาข้อยุติที่ยั่งยืน
ที่มา: The Cambodia Daily
