มอบเหรียญกล้าหาญ นศ.แพทย์วัย 19 เหยื่อมือมีดผู้ล่วงลับ ช่วยเพื่อนชายถูกแทง 10 แผล ไม่หนี !

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 20:05 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 20:31 น.
เหรียญกล้าหาญ เกรซ นักศึกษาแพทย์
30 วินาทีแห่งวีรกรรม เกรซ โอ’มัลลีย์-คูมาร์ กับเครื่องราชฯ จอร์จ เมดัล เกียรติยศสูงสุดแด่หัวใจที่ไม่ยอมทิ้งเพื่อน

เกรซ โอ’มัลลีย์-คูมาร์ นักศึกษาแพทย์วัย 19 ปี ผู้ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์โจมตีที่เมืองน็อตติงแฮม จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จอร์จ เมดัล” (George Medal) ย้อนหลัง เพื่อเป็นเกียรติแด่ความกล้าหาญอันน่าทึ่ง ในการสละชีวิตของเธอเพื่อปกป้องเพื่อนให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของฆาตกร

เพื่อนสนิทของครอบครัวได้กล่าวยกย่องวีรกรรมของเธอว่า “เกรซ” เป็นนักกีฬา เธอสามารถวิ่งหนีได้อย่างง่ายดาย แต่สัญชาตญาณของเธอคือการยืนหยัดเคียงข้างเพื่อน และเธอก็ได้ชดใช้ราคาที่แพงที่สุดสำหรับความกล้าหาญนั้น

เมื่อวานนี้ (6 ต.ค.) ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันทรงเกียรตินี้ให้แก่เกรซย้อนหลัง โดยแหล่งข่าวจากรัฐบาลยืนยันการตัดสินใจมอบเครื่องราชฯ ครั้งนี้ คือการรับประกันว่ามรดกแห่งความกล้าหาญของเธอจะยังคงอยู่ต่อไปในฐานะตัวอย่างอันทรงพลังของวีรกรรม

“ครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างเหลือล้นต่อสำนักคณะรัฐมนตรีและองค์พระมหากษัตริย์ ที่ทรงเล็งเห็นถึงความพิเศษ, ความกล้าหาญ และความงดงามของเกรซ” เพื่อนสนิท กล่าว

“ครอบครัวภูมิใจในตัวเกรซอย่างที่สุด เพราะการกระทำนี้ได้แสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอ คนที่ไม่เคยทอดทิ้งเพื่อน”

เกรซ โอมัลลี คูมาร์ นักศึกษาแพทย์เหยื่อคนร้ายคลั่งแทงเสียชีวิต
ภาพ @Dan Charity

30 วินาทีสุดท้าย วีรกรรมราคาแพงที่ถูกจารึก

รายละเอียดของวีรกรรมในค่ำคืนอันมืดมิดของเดือนมิถุนายน 2023 ได้ถูกเปิดเผยในชั้นศาลเมืองน็อตติงแฮม เมื่อ ม.ค. 2024 ขณะที่เกรซและบาร์นาบี เว็บเบอร์ เพื่อนชายของเธอ กำลังเดินกลับบ้านหลังจากไปสังสรรค์กัน พวกเขาได้ถูก วัลโด คาโลเคน จู่โจมอย่างไม่ทันตั้งตัว

บาร์นาบีถูกแทงถึง 10 ครั้ง แต่แทนที่จะวิ่งหนี เกรซกลับพุ่งเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนของเธอ !

เธอตะโกนว่า “อย่าทำ!” และ “ทำแบบนี้ทำไม?” ก่อนจะเข้าต่อสู้กับคนร้ายที่ถือมีดล่าสัตว์ขนาดใหญ่ เป็นเวลานานถึง 30 วินาที จนกระทั่งถูกทำร้ายและได้รับบาดแผลถึง 23 แห่ง

คาโลเคนซึ่งป่วยด้วยโรคจิตเภท ยังลงมือสังหารเหยื่อรายที่ 3 ได้แก่ นายเอียน โคตส์ ภารโรงของโรงเรียนวัย 65 ปี ก่อนจะถูกจับกุม

ผู้ต้องหาถูกตัดสินในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่มีเหตุอันควรลดโทษ และถูกส่งตัวไปคุมขังในโรงพยาบาลจิตเวช โดยในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้พิพากษาได้กล่าวยกย่อง “การเสียสละ” และ “ความกล้าหาญอันน่าทึ่ง” ของเกรซ ควรไว้ซึ่งความระลึกถึงตลอดไป

มือมีดป่วยโรคจิตเวช แทงนักศึกษาแพทย์ที่นอตติ้งแฮมเวียชีวิต
ภาพ @PA

เกียรติยศสูงสุดสำหรับพลเรือน

สำหรับ เครื่องราชฯ “จอร์จ เมดัล” ถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับความกล้าหาญของพลเรือนที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักร รองจาก “จอร์จ ครอส” โดยจะมอบให้แก่ ผู้ที่แสดงความกล้าหาญอย่างประจักษ์ชัดในสถานการณ์ที่ไม่ได้เผชิญหน้ากับศัตรูโดยตรง ! ซึ่งวีรบุรุษในอดีตที่เคยได้รับเกียรตินี้รวมถึง คีธ พาล์มเมอร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตขณะหยุดยั้งผู้ก่อการร้ายที่หน้ารัฐสภาในปี 2017

ดร.ซานจอย คูมาร์ บิดาบังเกิดเหล้าของเกรซ วีรสตรีที่จะไม่มวันถูกลืม กล่าวว่า ความกล้าหาญที่ลูกสาวแสดงออกมานั้นมันน่าเหลือเชื่อสำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง เกียรติยศนี้จะเป็นตัวอย่างให้กับคนหนุ่มสาวทุกคน โลกใบนี้สมควรที่จะมีคนอย่าง “เกรซ”.

เพื่อนชายของเกรซที่ถูกแทง 10 แผล
ภาพ @PA
เกรซ นอตติ้งแฮม
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

